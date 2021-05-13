رئيس الحكومة الكندية يبارك حلول عيد الفطر

كعادته، وبمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أصدر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بيانا بارك فيه لجميع مسلمي كندا والعالم احتفالهم بهذه المناسبة الدينية، وجاء فيه: “الليلة مع غروب الشمس يحتفل المسلمون في كندا وحول العالم بعيد الفطر، ويحتفلون بنهاية شهر رمضان المبارك”.

ويضيف رئيس الحكومة الكندية: “كان الشهر الماضي لحظة صلاة وتأمل وتضحية. في كندا، عادة ما يكون هذا اليوم هو الوقت المناسب لتجمع العائلة والأحباء للمشاركة في صلاة العيد، ومشاركة الوجبات، وإظهار التعاطف والكرم للآخرين من خلال الأعمال الخيرية”، وزاد: “هذا العام مرة أخرى ستأخذ العديد من تقاليد عيد الفطر شكلا مختلفا بينما نواصل مكافحة وباء COVID-19 العالمي، وإيجاد طرق جديدة للاحتفال مع الحفاظ على سلامتنا وسلامة مجتمعاتنا”.

وأردف ترودو: “في هذه الأوقات الصعبة قامت المجتمعات المسلمة في كندا بتطبيق قيم الامتنان والرحمة والكرم، التي هي في صميم الإسلام، من خلال دعم الجمعيات الخيرية المحلية ومساعدة كبار السن وتقديم وجبات الطعام للمحتاجين”.

ودعا رئيس الحكومة الكنديين إلى “التعرف على المساهمات التي يقدمها المسلمون بكندا”، قائلا: “اليوم، أدعو جميع الكنديين لأخذ الوقت الكافي للتعرف على المساهمات العديدة التي قدمتها المجتمعات المسلمة في كندا ومازالت تقدمها لبلدنا”.

وختم جوستن ترودو بيانه بالقول: “نيابة عن عائلتنا، أتقدم أنا وصوفي بأطيب متمنياتنا بالصحة والسعادة لكل من يحتفلون بعيد الفطر..عيد مبارك”.