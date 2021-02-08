رئيس الحكومة يعزي أسر ضحايا "فاجعة طنجة‎"

قدم رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، تعازيه لأسر ضحايا فاجعة طنجة عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”.
وكتب العثماني: “أتقدم بتعازي الحارة لأسر ضحايا فاجعة طنجة، إثر تسرب مياه الأمطار إلى وحدة صناعية للنسيج بالمدينة”.
وأضاف رئيس الحكومة، في تدوينته، أنه “تم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وسيتم تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة، فهناك مغاربة أزهقت أرواحهم ولا يمكن المرور على ما وقع مرور الكرام”.
وختم العثماني تدوينته بالدعاء للضحايا وذويهم كاتبا: “أسأل الله تعالى أن يرحم ضحايا هذه الفاجعة المؤلمة التي أحزنتنا جميعا، وأن يرزق أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان”.
يا حسرة على بلد كالمغرب يرأس حكومته وزير كهذا….يجب على الملك أن يتدخل.
” عوض أن تذهب االى مكان الحادث وتقف مع أسر الضحايا وتقدم لهم الدعم المادي والمعنوي ها أنت تقدم العزاء من بعيد وفيما سينفعهم عزاؤك قبح الله سعيكم والله ينتقم منكم..! “
حكومة مختصة في تقديم العزاء وفتح تحقيق في النازلة ونسيانها فيما بعد كما وقع للبنات الائي حرقن في البيضاء الله يأخذ الحق
il fait enquête pour savoir ka responsabilité et moi je me pose des questions comment usine clondistin et le maire il est pas au courant c impossible danc il faut commencer par Lam9adam du quartier