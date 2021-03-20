رئيس الحكومة يفسر عدم اللجوء إلى "طلب الثقة" أمام القاسم الانتخابي

قال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن تعديل القاسم الانتخابي يخالف خطب الملك محمد السادس التي اعتبرت أن الانتخابات وأنماط الاقتراع ليست غاية في حد ذاتها، وإنما وسيلة ديمقراطية، مشددا على أن القاسم الجديد مخالف لكل جملة وكلمة في خطاب الملك لسنة 2002.
وضمن الجلسة الافتتاحية للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، اليوم السبت بالرباط، نوه العثماني بالمرافعات التي قام بها الحزب، والتي تثبت استقلالية قراره، مشيرا إلى ما تم التصريح به من طرف مختلف الفاعلين عن كون التعديلات “تستهدف الحظوظ الانتخابية لحزب العدالة والتنمية”.
وأوضح العثماني في هذا الصدد أن حزب العدالة والتنمية “حي ومستقل في قراره”، مشيرا إلى أن “تدبير الحزب للحكومة والجهات والجماعات كان ناجحا وسيواصل بجميع الوسائل التصدي لتلك التعديلات”.
وبخصوص تفعيل الفصل 103 الذي يربط التصويت على مشروع قانون بالثقة في الحكومة، قال العثماني إن هذا المقترح كان محط نقاش داخل قيادة الحزب عبر أمانته العامة، مشيرا إلى أن “هذا القرار أكبر من موقف الأمين العام ولا يدخل ضمن اختصاص الأمانة العامة، لأن الدخول في الحكومة والخروج منها يدخل ضمن اختصاص المجلس الوطني”.
وأوضح العثماني أن “التصويت بمنح الثقة جاء لضبط الأغلبية وضمانها، والتزام مكوناتها بالخط السياسي والخيارات التشريعية للحكومة، وإلا تكون استقالة جماعية للحكومة”، مبرزا أن “اللجوء إلى الفصل 103 لن يمثل أي ردع لأصحاب التعديل المرتبط بالقاسم الانتخابي”.
من جهة ثانية، وعلاقة بالوضع الوبائي في المغرب، قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إن المملكة تواصل التحكم في جائحة كوفيد 19 ونجاحها في مجال التلقيح بفضل توجيهات الملك وتلاحم مختلف مكونات الشعب المغربي، مشيرا إلى أن كل هذا خفف من التداعيات الصحية والاقتصادية للفيروس.
وسجل رئيس الحكومة أن “كل ما وصلنا إليه لا يعني التخفيف من الإجراءات الصحية التي نقوم بها”، مضيفا: “ننتظر تقييم الجهات المختصة لتخفيف الإجراءات الحالية، وهو ما يتطلب من الجميع مواصلة الالتزام بما تم التنصيص عليه”.
وبخصوص الحملة الوطنية للتلقيح، أكد العثماني أن المغرب تجاوز 6 ملايين ملقح، وهو رقم جيد يؤكد أنه يسير بوتيرة جيدة، موضحا أن “المغرب يعد من بين عشر دول في العالم تسير فيها عملية التلقيح بشكل جيد، وهو أول بلد إفريقي في هذا المجال”.
اش من انتخابات مافي القنافيد أملس يكفينا أن حزب النذالة والتعمية أوصلنا الى الحضيض والدرك الأسفل في الوقت الذي ضمن لاعضائه تقاعدا مريحا وراتبا سمينا اللهم ان هذا منكر. وفي عهده أهين رجل التعليم الذي يكرم في بلدان تحترم نفسها كتركيا
الدنيا قائمة عند البواجدة لما هددت مصالحهم ومستقبلهم الانتخابي بالقاسم الانتخابي ، حمية وحماس ينتباهم ، بينما ينامون عن مصالح هذا الشعب ، هذا التعديل عرى وجوهكم الحقيقية ، قوم من الرخص وبالرخص عرفوا ، لهلا يقلب مصالح هاد الشعب وفئاته اللي فقدات مكتسبات معيشية ديالية ، الناس بالكاد يسدون الرمق وأنتم في واد آخر ، أرانا الله فيكم يوما يارب
* اللي عندو باب واحد ، الله يسدو عليه .
* هذا قانون القاسم الإنتخابي ( زوبعة في فنجان أو جعجعة بلا طحين ) ،
إن لم يكن المراد منه هو شغل الرأي العام الوطني.
* إن كان القاسم الإنتخابي قد يخلق عدم التوافق بين الأحزاب ، فمن الممكن
تفاديه بإعتماد المضاعف الإنتخابي ، لما يصبح الإقتراع فرض كفاية ،
حيث المسجل في اللوائح الإنتخابية أو المصوت ، يتم إحتساب صوته
بعدد أفراد أسرته و عشيرته و أصحابه . فيمكن إعتباره نائباً عنهم و لو
بغير مشورتهم أو بدون إذن منهم .
* قانون القاسم ، يوحي بالقسمة والتشرذم و التشتت ، أما قانون المضاعف
فهو دعوى إلى تضافر الجهود و التكتل و إنتعاش الحياة السياسية من جديد .
للجبن والانتهازية عنوان حزب الندالة والانتهازية عباد الكراسي والدرهم
هاد الشخص اصبح اضحوكة ,كان عليه ان يستقيل من منصبه لكي يحفض ماء وجهه لان التاريخ لا يرحم
المراوغة .اش درتو لينا .رفع الدعم .التعاقد .تخفيض نسبة أجرة المتقاعد .التطبيع .الكيف. الصراحة حب السلطة وليس الثقة .العدالة لن تتنازل عن السلطة أصبحت في قلوبهم . نريد حكومة تشغل الشباب لكي لا يموت في البحر .أصحاب الشواهد يضيعون .500مهندس تهاجر في السنة إلى الخارج .الدولة تكون وتخسر أموال ويعملون في الخارج.
التدبير كان ناجحا او فاشلا يعود فيه الحكم للمواطن المغربي، وليس لمن كان مكلفاً بالتدبير، (هذا من باب الادب والاخلاقيات.)
اسي العثماني خطاب الملك أن الانتخابات وأنماط الاقتراع ليست غاية في حد ذاتها، وإنما وسيلة ديمقراطية موجه للاحزاب مثلكم و ليس للتعديلات الانتخابية هههه حتى خطب الملك تريدون قلبها لصالحكم بمراوغات كلامية
أصبح لا يهمنا لا إنتخابات ولا أحزاب ولا المتصارعون على المناصب، فما يهمنا هو كيف ننجوا ونخرج بسلام من تبعات هذا الوباء، وكيف نتصدي الأعداء الذين بدؤوا يكشرون على أنيابهم ويقطعون من خارطتنا الأراضي، و كيف تحسن صورة الوطن بعدما تلطخت مؤخرا بمشاهده تعود للحقبة الستالينية، وكيف نضمن لقمة العيش لمن تضرروا بالجائحة وإنقاد التعليم… أما غير ذلك فليأخدوا المناصب ونحن لنا الله.
يتكلم هدا المهرج يبكي ويشكي كانه ليس رئيس لحكومة .
العثماني داير بحال داك خونا لي خواف و داز من حدا مضاربة و سولو واحد شحال الساعة قاليه ماساكنش هنا