رئيس "الدفاع الجديدي" يعد بالتعاقد مع 4 لاعبين

أوضح عبد اللطيف مقتريض، رئيس نادي الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، أن المكتب المديري يُحاول تدبير الأزمة المالية، التي طالت الفريق على غرار جل الفرق الوطنية، بسبب تداعيات جائحة “كورونا”، التي أرخت بظلالها سلبا على ميزانية الأندية.

وقال رئيس الفريق الجديدي، في تصريح خص به “هسبورت”، إن “ميزانية الفريق تضررت جراء الوضع الوبائي، الذي عاشه المغرب وباقي بلدان العالم، حيث إن تداعياته ما زالت متواصلة حتى الآن، لهذا يجب تدبير المرحلة بطريقة جيدة، حتى لا تنعكس الأمور سلبا على الفريق”.

وأضاف أن تأخر منحة المحتضن الرسمي، ومنح أغلب المجالس المنتخبة بالمدينة، فرض على المكتب المسير دراسة الظرفية بطريقة حكيمة، في انتظار أن تنتعش خزينة النادي عندما تتوصل بالمنح المنتظرة، مشيرا إلى أن “فترة الانتقالات الشتوية على الأبواب، ويجب علينا تطعيم المجموعة بأسماء قادرة على تقديم الإضافة في بعض المراكز”.

وتابع مقتريض قائلا: “توصلنا إلى اتفاق شبه نهائي مع أربعة لاعبين، ثلاثة منهم مغاربة وواحد من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، من المنتظر أن يُوقعوا في كشوفات الفريق خلال الميركاتو المقبل”.

وعن الحالة الصحية للجزائري عبد الحق بنشيخة، مدرب الفريق الجديدي، أوضح مقتريض أن “ربان” الفريق تماثل للشفاء من فيروس “كورونا”، الذي أصيب به خلال الأيام القليلة الماضية. وأضاف أن فريقه لم يكن محظوظا في عدة مباريات خلال الجولات الخمس الماضية من الدوري الاحترافي، رغم تقديمه أداء جيدا.

يُشار إلى أن الدفاع الحسني الجديدي يحتل المركز ما قبل الأخير في جدول الترتيب العام لـ”البطولة برو” برصيد نقطتين، من تعادلين وثلاث هزائم، مما جعل الجماهير الجديدية تدق ناقوس الخطر، وتُطالب المكتب المسير للنادي بتقديم استقالته.