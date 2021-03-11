رئيس "الفيفا": سعيد بالعودة مجددا إلى المغرب

عبر السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن سعادته بزيارة المغرب مجددا، وهذه المرة من أجل حضور أشغال الجمعية العمومية للكونفدرالية الإفريقية (كاف) الذي سينعقد غدا الجمعة بالعاصمة الرباط.

وقال رئيس أعلى جهاز كروي في العالم في تصريح له فور وصوله إلى الرباط: “أتشرف بالعودة مرة أخرى إلى العاصمة المغربية الرباط، من أجل حضور أشغال الجمعية العمومية للكونفدرالية الإفريقية لتحديد مستقبل الكرة في القارة السمراء”.

وقدم إنفانتينو الشكر إلى المرشحين الأربعة الذين تنافسوا على رئاسة “الكاف”، وجميع الفعاليات. كما أشاد بالمجهودات الكبيرة لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، وجميع الإدارات التي تقوم بعمل جيد في الكرة الإفريقية، منوها بقيمة العمل الجماعي من أجل مستقبل الكرة الإفريقية.

يُشار إلى أن الترتيبات تجري على قدم وساق لانعقاد الجمعية العمومية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم يوم غد بالرباط، بحضور ممثلي الاتحادات الوطنية لكرة القدم الإفريقية، وشخصيات مدعوة، بينها السويسري جياني إنفانتينو.