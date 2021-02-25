رئيس "الفيفا" ينوه بجهود الملك محمد السادس

نوه جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالتزام الملك محمد السادس الشخصي لفائدة تطوير كرة القدم الوطنية.

بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن رئيس الفيفا أكد في ختام زيارة العمل التي قام بها للمغرب، أنه “لولا التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس شخصيا، وجدية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والانخراط الحكومي، لما شاهدنا هذه التجهيزات الرياضية التي أضحى المغرب يتوفر عليها الآن بمختلف المدن”.

وأشار إنفانتينو في هذا الصدد إلى مركب محمد السادس لكرة القدم بسلا “الذي أصبح يضاهي أحسن المراكز الكروية العالمية، واصفا إياه بـ”التحفة الفنية”، معتبرا أن تشييد هذه المعلمة الرياضية يعبر عن مدى جدية المغرب والمغاربة في تطوير كرة القدم، مشيرا إلى المملكة تضع هذا المركب رهن إشارة الاتحاد الدولي لكرة القدم، والكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وذكر البلاغ أن رئيس الفيفا التقى خلال زيارته للمغرب التي استغرقت يومين، كلا من ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، وفوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقة المتينة التي تربط الهيئة الدولية الفيفا بالمسؤولين المغاربة في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و الوقوف على افاق التعاون بين الطرفين في مجال تطوير كرة القدم المغربية والإفريقية، يقول البلاغ.