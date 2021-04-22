رئيس "الكاف" يلتقي برئيس جامعة كرة القدم

من المرتقب أن يحل الرئيس الجديد للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، غدا الجمعة، بالمغرب، في زيارة عمل رسمية يتخللها لقاء مع فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وأكدت مصادر “هسبورت” أن موتسيبي سيخصص زيارة إلى المغرب غدا، حيث من المبرمج أن يلتقي بفوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم، من أجل مناقشة مجموعة من النقاط المتعلقة بتطوير اللعبة قاريا.

وأشارت مصادر الجريدة إلى أن الزيارة تأتي انسجاما مع ما أعلنه موتسيبي في الجمع العام الأخير لـ”الكاف”، عندما أكد على الدور الأساسي الذي يلعبه المغرب، من خلال جامعة الكرة، في تطبيق المشاريع الجديدة لتنمية وتطوير ممارسة كرة القدم في القارة الإفريقية.

جدير بالذكر أن اللجنة التنفيذية لـ”الكاف”، برئاسة باتريس موتسيبي، كانت في اجتماعها الأخير، نهاية الشهر الماضي، ثبتت رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع في مهامه كرئيس للجنة المالية، علما أنه فاز خلال الفترة الأخيرة بعضوية الاتحاد الدولي “فيفا”، بالإضافة إلى عضوية لجنة الطوارئ.