رئيس "الكاف" يلتقي برئيس جامعة كرة القدم

من المرتقب أن يحل الرئيس الجديد للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، غدا الجمعة، بالمغرب، في زيارة عمل رسمية يتخللها لقاء مع فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
وأكدت مصادر “هسبورت” أن موتسيبي سيخصص زيارة إلى المغرب غدا، حيث من المبرمج أن يلتقي بفوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم، من أجل مناقشة مجموعة من النقاط المتعلقة بتطوير اللعبة قاريا.
وأشارت مصادر الجريدة إلى أن الزيارة تأتي انسجاما مع ما أعلنه موتسيبي في الجمع العام الأخير لـ”الكاف”، عندما أكد على الدور الأساسي الذي يلعبه المغرب، من خلال جامعة الكرة، في تطبيق المشاريع الجديدة لتنمية وتطوير ممارسة كرة القدم في القارة الإفريقية.
جدير بالذكر أن اللجنة التنفيذية لـ”الكاف”، برئاسة باتريس موتسيبي، كانت في اجتماعها الأخير، نهاية الشهر الماضي، ثبتت رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع في مهامه كرئيس للجنة المالية، علما أنه فاز خلال الفترة الأخيرة بعضوية الاتحاد الدولي “فيفا”، بالإضافة إلى عضوية لجنة الطوارئ.
و من بعد سنحرز كأس العالم ههههه للأسف ميزانية ضخمة على حساب قطاعات أكثر أهمية خصوصا في هذه الجائحة
حبذا لو كان جاء مستثمر ون عالميون بمشاريع تهم المواطنين من الشباب تنقذهم من الاحباط والبطالة وفقدان الأمل !! اما ان يكرس التنويم والتخدير بكرة لا تهم اغلبية المواطنين في السهول والجبال وأحزمة الفقر حول المدن وفِي المغرب المنسي !!
الملايير تهدر على البرد والشباب يحتضر !
رئيس الكاف عاش الفقر ودرس واشتغل في التجارة حتى صار مليارديرا يشغل الألاف من الناس. خاسر ضرائبنا لقجع لديه 5 مستشارين (زكي،الطاوسي،فتحي جمال،محمد مقروف،لحرش) كل واحد بخلصة سمينة،خليلوفلوس مدرب منتخبنا تيتخلص 100 مليون شهريا وعندو 18 مساعد(10 منتخب فرنسا) وقال للصحافة أنه محتاج ل 5 أخرين وكل واحد بخلصة غليضة
الزيارة للمغرب واش بغيتو تسطيو الجزائر رآها فقدات بوصلة الصواب في كل شيء السياسة الصحة الرياضة…