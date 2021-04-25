رئيس "الكاف" يناقش البنيات الإفريقية بالمغرب

أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) عن السبب وراء زيارة رئيسها باتريس موتسيبي للمغرب، واللقاء الذي جمعه بفوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وأوضحت أعلى سلطة كروية في القارة السمراء، من خلال بلاغ لها، أن الغرض من الزيارة مناقشة المشروع الطموح لتطوير البنية التحتية لكرة القدم بالقارة السمراء، وتفويض لقجع الإشراف على هذا المشروع.

وأوردت “الكاف” أن مشروع البنية التحتية الجديد تبلغ ميزانيته مليار دولار أمريكي، ويهدف إلى تغيير وجه كرة القدم الإفريقية، مشيرة إلى أن تطوير البنية التحتية هو أحد الأهداف الرئيسية لموتسيبي، الذي سيعمل عن كثب مع لقجع وأعضاء آخرين في قيادة “الكاف” لتحقيق هذا الهدف، يضيف المصدر ذاته.

وكان الرئيس الجديد للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم قد خص المغرب بزيارة عمل التقى خلالها رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وأشارت جامعة الكرة، في بلاغ سابق، أن زيارة موتسيبي للمغرب تأتي تطبيقا لما أعلن عنه رئيس “الكاف” خلال الجمع العام للكونفدرالية الإفريقية، في 12 مارس الماضي بالرباط، عندما أكد على الدور الأساسي والكبير الذي يلعبه المغرب في تطبيق المشاريع الجديدة لتنمية وتطوير ممارسة كرة القدم في القارة الإفريقية؛ بالنظر الى الأشواط الكبيرة التي قطعها المغرب في هذا الشأن، خاصة على مستوى البنيات التحتية، الهيكلة الإدارية والحكامة الجيدة.

جدير بالذكر أن اللجنة التنفيذية لـ”الكاف”، برئاسة موتسيبي، كانت قد ثبتت في اجتماعها الأخير، نهاية شهر مارس الماضي، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في مهامه رئيسا للجنة المالية، علما أنه فاز خلال الفترة الأخيرة بعضوية الاتحاد الدولي (الفيفا)، بالإضافة إلى عضوية لجنة الطوارئ.