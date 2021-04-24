رئيس "الكنفدرالية" ينوه بلقجع والكرة المغربية

عبر الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف)، عن سعادته بزيارة المملكة المغربية، مشيدا بالعمل الكبير الذي يقوم به رئيس الجامعة الملكية المغربية للعبة، فوزي لقجع، من أجل تطوير الكرة في القارة السمراء.

وقال موتسيبي في تصريح صحافي على هامش زيارته إلى المغرب: “لقجع ساهم بشكل كبير في ‘الكاف’، فهو رئيس لجنة المالية وواحد من ممثلي الجهاز بالاتحاد الدولي ‘فيفا’؛ بالإضافة إلى مساهمته الكبيرة في العمل على تطوير الكرة الإفريقية ليلعب الأفارقة في ملاعب ومرافق جيدة”.

وأضاف المتحدث نفسه: “علينا تطوير جودة اللاعبين والملاعب في القارة، وإضافة أكاديميات كبيرة للتكوين، والاهتمام أكثر بالفئات السنية والكرة النسوية، والمشاركة في القطاع الخاص بشكل أكبر. وهدفنا هو أن نجعل الكرة الإفريقية من بين الأفضل في العالم”.

كما أكد موتسيبي أن “أسود الأطلس” من بين أبرز المنتخبات الإفريقية التي يضع فيها الثقة من أجل تمثيل المغرب وإفريقيا خير تمثيل في نهائيات كأس العالم المقبلة التي ستحتضنها قطر، مضيفا: “أنا سعيد بالقدوم إلى المغرب لأنه بمثابة بيتي”.

وخص الرئيس الجديد للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، المغرب بزيارة عمل، أمس، التقى خلالها رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع.

وأشارت جامعة الكرة، في بلاغ لها على موقعها الرسمي، إلى أن زيارة موتسيبي إلى المغرب تأتي “تطبيقا لما أعلنه رئيس ‘الكاف’ خلال الجمع العام للكونفدرالية الإفريقية في 12 مارس الماضي بالرباط، عندما أكد على الدور الأساسي والكبير الذي يلعبه المغرب في تطبيق المشاريع الجديدة لتنمية وتطوير ممارسة كرة القدم في القارة الإفريقية، بالنظر إلى الأشواط الكبيرة التي قطعتها المملكة في هذا الشأن، خاصة على مستوى البنيات التحتية، الهيكلة الإدارية والحكامة الجيدة”.

جدير بالذكر أن اللجنة التنفيذية لـ”الكاف”، برئاسة باتريس موتسيبي، كانت في اجتماعها الأخير، نهاية الشهر الماضي، ثبتت رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع في مهامه كرئيس للجنة المالية، علما أنه فاز خلال الفترة الأخيرة بعضوية الاتحاد الدولي “فيفا”، بالإضافة إلى عضوية لجنة الطوارئ.