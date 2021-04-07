رئيس جماعة يعلن "عصيان" حظر التنقل الليلي

رئيس جماعة يعلن "عصيان" حظر التنقل الليلي
صورة: أرشيف
الأربعاء 7 أبريل 2021 - 23:40

أعلن مكي الحنودي، رئيس جماعة لوطا بإقليم الحسيمة، في تدوينة له، رفضه لقرار الحكومة فرض حظر التنقل الليلي، على الصعيد الوطني، يوميا من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة، وذلك ابتداء من فاتح شهر رمضان 1442 هـ، مع الإبقاء على مختلف التدابير الاحترازية المتخذة.

وخاطب المكي الحنودي ساكنة جماعة لوطا، قائلا: “بصفتي رئيسا لجماعة لوطا وضابطا للشرطة الإدارية حسب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل-وهذا هو الأصل-أرخص لكم بالتجول بتراب جماعة لوطا وارتياد المقاهي من الفطور إلى الساعة 11 ليلا خلال شهر رمضان، مع الالتزام ببعض الإجراءات الاحترازية الضرورية”.

وأضاف رئيس الجماعة المثير للجدل بخرجاته، أنه سيتوجه إلى المحكمة الإدارية المختصة في مواجهة قرار الحكومة، مشددا على رفضه لتطبيق قرارها بالجماعة التي يدبر شؤونها.

وقد سبق لمكي الحنودي أن أثار الجدل بإعلانه إرسال دعم مالي من فائض ميزانية الجماعة للصين لمساعدتها على مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. وبمواقفه من “حراك الريف”، وبإعلانه عزمه عقد توأمة مع مدينة إسرائيلية.

وتفاعل عدد من المعلقين على تدوينة رئيس جماعة لوطا التي انتشرت كالنار في الهشيم، حيث تباينت الآراء بين منوه بالأمر ورافض لعصيان قرار السلطات المركزية، في حين اعتبر البعض أنها مزحة للحنودي المعروف بمواقفة الغريبة.

التنقل الليلي المحكمة الإدارية المكي الحنودي جماعة لوطا

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‫تعليقات الزوار

21
  • Ayoub
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 23:46

    . Alors il faut appliquer la Loi pour qu’il serve de leçon pour les futurs détraqués. Il est trop courageux

    -17
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  • تحية لهذا الرجل
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 23:46

    ليت رؤوساء الجماعات القروية والحضرية بمثل شجاعة هذا الرجل.. ولن تستطيع السلطات العمومية فعل شيء..

    31
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  • رحلة الهاربين
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 23:50

    هنطلع ندوز رمضان في لوطا بسداري وبوطا ومانساش الفوقية والفوطة،هنولي رحالة كإبن بطوطة والداخلية تمشي تسوطا

    42
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  • [email protected]
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 23:50

    انا واحد من الناس لخدامين في المقاهي والله حتى تصدمت مني سمعت غادي اسدو انا اب وداب 0dh باش غادي ندوز هد رمضان والله حتى حشومة

    68
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  • [email protected]
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 23:52

    هل من رؤساء شجعان يحذون حذوه؟

    21
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  • فاتن
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 23:52

    سمحلي هكدا ستعم الفوضى سيتبع الكتير نفس الاسلوب لانه بصراحة عيقو على المغاربة والشعب المغربي وزادو فيه بزاف هدا قرار كارتي د الحضر فرمضان

    12
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  • Brahim
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 23:52

    هههههه إنها المخذرات فيق من الكلبة حكومة واحدة هي لي كاينة وقرار واحد كنتبعوه جميع والله ابعد علينا هاد الوباء

    -34
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  • taha
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 23:52

    هادا ليس بيعصيان هدا قرار صاءب اليس هو رءيس الجماعة ومن حقه ان يتخد مثل هادا القرار راه الناس تقهرات بزاف سي لعثماني راه كيشدها يوقع لي يوقع راه الشهرية مصمونا وثعويضات مضمونين مسلكاه هاد الجاءحة

    25
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  • abousalma
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 23:52

    لا تساهل مع هذه القرارات لانها تصب في مصلحة الوطن ومصلحة الوطن فوق كل اعتبار.على الجميع الالتزام حتى لا نسقط في المحضور.

    -37
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  • رمسيس
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 23:54

    انت اولى بقيادة الحكومة من العثماني الفاشل الذي يريد افقار شعب بأكمله، تحياتي ايها الرئيس الجريء.

    25
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  • [email protected]
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 23:56

    المواطنين.
    لما تكون الجماعة قد التي اليك بالارث فافعل فيها ماشاء.

    -21
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  • yasser
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 23:56

    إذا تبين أن هذا الكلام صحيح فهذا عصيان وخروج عن الطاعة،ويلزمه السجن لكي يؤنس أصحاب الحراك كفانا عبثا فالأمر جلل ويستوجب تضافر الجهود حتى نخرج من هذا النفق إنشاء الله

    -42
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  • عبد المنعم
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 23:56

    سؤال موجه لرئيس الحكومة ممكن ان تعطينا جوابا مقنعا لماذا الاغلاق الثامنة ليلا والنهار الحياة عادية

    16
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  • محمد
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 23:57

    رجل بمعنى الكلمة انا اقولها لن اواضب على التدابير الاحترازية سوف اخرج مع العائلة وأصدقاءي نتناول الفطور جميعا سوف نرى ما الذي سيحصل هل سنموت لعنة الله على من اتخد هذا القرار

    9
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  • wmaarouf9
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 23:58

    خاص الناس ديال الحكومة يفكروا في الشعب هادي عام وحنا مأزمين شبعنا كريدييات

    10
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  • sun shine state
    الخميس 8 أبريل 2021 - 00:02

    le mr se croit aux etats unis apres le ramadan la mafia qui dirige le pays va l,envoyer a lgargarate.

    1
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  • السياسة والقانون .
    الخميس 8 أبريل 2021 - 00:06

    يتكلم كمسؤول باعتباره رئيس جماعة ورئيس مصلحة الشرطة الإدارية بالجماعة، كما انه يعرض اختصاصه المخول بالقانون.. لكن..!.

    0
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  • البرنوصي
    الخميس 8 أبريل 2021 - 00:06

    حملة انتخابية قبل الأوان . سينما الخميس . فليس في القنافد أملس

    -3
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  • Md bihi
    الخميس 8 أبريل 2021 - 00:07

    يا مكايحسب راسو عمدة ولاية مينيسوتا و لّا إنديانابوليس لّي كل ولاية مستقلة بحكمها الذاتي ، حرْبش يديرها ، يبات رئيس جماعة و يصبح سيكيريتي إلى عندو الزهر

    -5
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  • الواقع
    الخميس 8 أبريل 2021 - 00:11

    ره هي دوار صغير بزااااف مافيهش حتى إعدادية…. ومنوضين عليه قيامة! وزيدون القانون ملزم للجميع…….

    -1
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  • الصحراوي
    الخميس 8 أبريل 2021 - 00:12

    هذا الرئيس ربما لذيه مقاهي وخاف من الإفلاس وخرج بتلك التدوينة ضاربا عرض الحائط قرار السلطات الحكومية لكن تخريجته لن تمر مرور الكرام بل وزارة الداخلية سترد له الصرف في الوقت المناسب. لأن هذا الرئيس لا يعرف قيمة جرعة التلقيح كم تساوي. وما هو إثرها على ميزانية الدولة في حالة اذا ما انتشر الفيروس لا قدر الله في جماعته سوف يحاكم.

    1
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