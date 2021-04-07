رئيس جماعة يعلن "عصيان" حظر التنقل الليلي

أعلن مكي الحنودي، رئيس جماعة لوطا بإقليم الحسيمة، في تدوينة له، رفضه لقرار الحكومة فرض حظر التنقل الليلي، على الصعيد الوطني، يوميا من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة، وذلك ابتداء من فاتح شهر رمضان 1442 هـ، مع الإبقاء على مختلف التدابير الاحترازية المتخذة.

وخاطب المكي الحنودي ساكنة جماعة لوطا، قائلا: “بصفتي رئيسا لجماعة لوطا وضابطا للشرطة الإدارية حسب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل-وهذا هو الأصل-أرخص لكم بالتجول بتراب جماعة لوطا وارتياد المقاهي من الفطور إلى الساعة 11 ليلا خلال شهر رمضان، مع الالتزام ببعض الإجراءات الاحترازية الضرورية”.

وأضاف رئيس الجماعة المثير للجدل بخرجاته، أنه سيتوجه إلى المحكمة الإدارية المختصة في مواجهة قرار الحكومة، مشددا على رفضه لتطبيق قرارها بالجماعة التي يدبر شؤونها.

وقد سبق لمكي الحنودي أن أثار الجدل بإعلانه إرسال دعم مالي من فائض ميزانية الجماعة للصين لمساعدتها على مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. وبمواقفه من “حراك الريف”، وبإعلانه عزمه عقد توأمة مع مدينة إسرائيلية.

وتفاعل عدد من المعلقين على تدوينة رئيس جماعة لوطا التي انتشرت كالنار في الهشيم، حيث تباينت الآراء بين منوه بالأمر ورافض لعصيان قرار السلطات المركزية، في حين اعتبر البعض أنها مزحة للحنودي المعروف بمواقفة الغريبة.