رئيس جماعة يعلن "عصيان" حظر التنقل الليلي

أعلن مكي الحنودي، رئيس جماعة لوطا بإقليم الحسيمة، في تدوينة له، رفضه لقرار الحكومة فرض حظر التنقل الليلي، على الصعيد الوطني، يوميا من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة، وذلك ابتداء من فاتح شهر رمضان 1442 هـ، مع الإبقاء على مختلف التدابير الاحترازية المتخذة.
وخاطب المكي الحنودي ساكنة جماعة لوطا، قائلا: “بصفتي رئيسا لجماعة لوطا وضابطا للشرطة الإدارية حسب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل-وهذا هو الأصل-أرخص لكم بالتجول بتراب جماعة لوطا وارتياد المقاهي من الفطور إلى الساعة 11 ليلا خلال شهر رمضان، مع الالتزام ببعض الإجراءات الاحترازية الضرورية”.
وأضاف رئيس الجماعة المثير للجدل بخرجاته، أنه سيتوجه إلى المحكمة الإدارية المختصة في مواجهة قرار الحكومة، مشددا على رفضه لتطبيق قرارها بالجماعة التي يدبر شؤونها.
وقد سبق لمكي الحنودي أن أثار الجدل بإعلانه إرسال دعم مالي من فائض ميزانية الجماعة للصين لمساعدتها على مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. وبمواقفه من “حراك الريف”، وبإعلانه عزمه عقد توأمة مع مدينة إسرائيلية.
وتفاعل عدد من المعلقين على تدوينة رئيس جماعة لوطا التي انتشرت كالنار في الهشيم، حيث تباينت الآراء بين منوه بالأمر ورافض لعصيان قرار السلطات المركزية، في حين اعتبر البعض أنها مزحة للحنودي المعروف بمواقفة الغريبة.
. Alors il faut appliquer la Loi pour qu’il serve de leçon pour les futurs détraqués. Il est trop courageux
ليت رؤوساء الجماعات القروية والحضرية بمثل شجاعة هذا الرجل.. ولن تستطيع السلطات العمومية فعل شيء..
هنطلع ندوز رمضان في لوطا بسداري وبوطا ومانساش الفوقية والفوطة،هنولي رحالة كإبن بطوطة والداخلية تمشي تسوطا
انا واحد من الناس لخدامين في المقاهي والله حتى تصدمت مني سمعت غادي اسدو انا اب وداب 0dh باش غادي ندوز هد رمضان والله حتى حشومة
هل من رؤساء شجعان يحذون حذوه؟
سمحلي هكدا ستعم الفوضى سيتبع الكتير نفس الاسلوب لانه بصراحة عيقو على المغاربة والشعب المغربي وزادو فيه بزاف هدا قرار كارتي د الحضر فرمضان
هههههه إنها المخذرات فيق من الكلبة حكومة واحدة هي لي كاينة وقرار واحد كنتبعوه جميع والله ابعد علينا هاد الوباء
هادا ليس بيعصيان هدا قرار صاءب اليس هو رءيس الجماعة ومن حقه ان يتخد مثل هادا القرار راه الناس تقهرات بزاف سي لعثماني راه كيشدها يوقع لي يوقع راه الشهرية مصمونا وثعويضات مضمونين مسلكاه هاد الجاءحة
لا تساهل مع هذه القرارات لانها تصب في مصلحة الوطن ومصلحة الوطن فوق كل اعتبار.على الجميع الالتزام حتى لا نسقط في المحضور.
انت اولى بقيادة الحكومة من العثماني الفاشل الذي يريد افقار شعب بأكمله، تحياتي ايها الرئيس الجريء.
المواطنين.
لما تكون الجماعة قد التي اليك بالارث فافعل فيها ماشاء.
إذا تبين أن هذا الكلام صحيح فهذا عصيان وخروج عن الطاعة،ويلزمه السجن لكي يؤنس أصحاب الحراك كفانا عبثا فالأمر جلل ويستوجب تضافر الجهود حتى نخرج من هذا النفق إنشاء الله
سؤال موجه لرئيس الحكومة ممكن ان تعطينا جوابا مقنعا لماذا الاغلاق الثامنة ليلا والنهار الحياة عادية
رجل بمعنى الكلمة انا اقولها لن اواضب على التدابير الاحترازية سوف اخرج مع العائلة وأصدقاءي نتناول الفطور جميعا سوف نرى ما الذي سيحصل هل سنموت لعنة الله على من اتخد هذا القرار
خاص الناس ديال الحكومة يفكروا في الشعب هادي عام وحنا مأزمين شبعنا كريدييات
le mr se croit aux etats unis apres le ramadan la mafia qui dirige le pays va l,envoyer a lgargarate.
يتكلم كمسؤول باعتباره رئيس جماعة ورئيس مصلحة الشرطة الإدارية بالجماعة، كما انه يعرض اختصاصه المخول بالقانون.. لكن..!.
حملة انتخابية قبل الأوان . سينما الخميس . فليس في القنافد أملس
يا مكايحسب راسو عمدة ولاية مينيسوتا و لّا إنديانابوليس لّي كل ولاية مستقلة بحكمها الذاتي ، حرْبش يديرها ، يبات رئيس جماعة و يصبح سيكيريتي إلى عندو الزهر
ره هي دوار صغير بزااااف مافيهش حتى إعدادية…. ومنوضين عليه قيامة! وزيدون القانون ملزم للجميع…….
هذا الرئيس ربما لذيه مقاهي وخاف من الإفلاس وخرج بتلك التدوينة ضاربا عرض الحائط قرار السلطات الحكومية لكن تخريجته لن تمر مرور الكرام بل وزارة الداخلية سترد له الصرف في الوقت المناسب. لأن هذا الرئيس لا يعرف قيمة جرعة التلقيح كم تساوي. وما هو إثرها على ميزانية الدولة في حالة اذا ما انتشر الفيروس لا قدر الله في جماعته سوف يحاكم.