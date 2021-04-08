رئيس جهة الداخلة يناقش "انهيار البوليساريو"

حل الخطاط ينجا، رئيس جهة الداخلة-وادي الذهب، ضيفا على الدورة الـ 99 من ملتقى الديبلوماسية مع السفراء الأجانب المعتمدين لدى المغرب، الذي نظم حضوريا وعن طريق التواصل المرئي.

ووفق ما أوردته “المؤسسة الديبلوماسية” في صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، فقد أبدى السفراء الحاضرون بالملتقى إعجابهم بجودة الأفكار المطروحة من طرف رئيس جهة الداخلة-وادي الذهب، الذي يفخر بثقافته ببلاده، وفي الوقت نفسه “عازم على المضي قدما لتحقيق مقومات النمو الاقتصادي، وظروف معيشية أفضل لسكانها، دون إنكار خصائصهم وثقافاتهم”.

وبأكثر من عشرين تمثيلية دبلوماسية تم افتتاحها في الأقاليم الجنوبية في غضون بضعة أشهر، ما زالت جهة الداخلة-وادي الذهب تلفت انتباه الديبلوماسيين الأجانب الذين أعادوا اكتشاف 20 عاما من التطور المتسارع، مما سمح للداخلة بوضع نفسها كبوابة جنوبية للمغرب.

يذكر أن موضوع اللقاء كان حول “أوجه التشابه بين انهيار جدار برلين سنة 1989 وانهيار محتمل لجبهة لبوليساريو.. هل استعدت الأقاليم الجنوبية للعودة الجماعية للصحراويين؟”.