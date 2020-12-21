رئيس شباب المحمدية يعرب عن نيته زيارة إسرائيل

قال هشام آيت منا، رئيس فريق شباب المحمدية، إنه ينوي تنظيم مباراة بين فريق فلسطيني وآخر من إسرائيل في مدينة المحمدية، خلال فترة توقف منافسات الدوري المحلي لفسح المجال أمام نهائيات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين.

وأكد آيت منا، أثناء حلوله ضيفاً على برنامج “مع الرمضاني” على القناة الثانية، إنه حاول تنظيم مباراة بين فريق من فلسطين وآخر من إسرائيل على أرضية ملعب البشير بالمحمدية بمناسبة انتهاء أشغال الإصلاحات، غير أنه لم يتمكن من استخلاص الترخيص اللازم لتنظيم الحدث، مردفاً: “في حال تمكنت من نيل الترخيصات اللازمة، سأنظم دوري بمشاركة فريقين من فلسطين وإسرائيل في فترة التوقف الخاصة بمنافسات الشان، بين 16 يناير و7 فبراير”.

وعند سؤاله عما إذا كان يعتزم زيارة إسرائيل في الفترة المقبلة، بعد التطورات الحاصلة في العلاقة بين البلدين، قال آيت منا: “غادي نمشي إن شاء الله”.

وأثارت تصريحات آيت منا، التي جاءت في إطار استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، ردود فعل متباينة، تنضاف إلى مواقف الرجل المثيرة للجدل، رياضياً وسياسياً وفي عالم المال والأعمال.