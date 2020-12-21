رئيس شباب المحمدية يعرب عن نيته زيارة إسرائيل

قال هشام آيت منا، رئيس فريق شباب المحمدية، إنه ينوي تنظيم مباراة بين فريق فلسطيني وآخر من إسرائيل في مدينة المحمدية، خلال فترة توقف منافسات الدوري المحلي لفسح المجال أمام نهائيات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين.
وأكد آيت منا، أثناء حلوله ضيفاً على برنامج “مع الرمضاني” على القناة الثانية، إنه حاول تنظيم مباراة بين فريق من فلسطين وآخر من إسرائيل على أرضية ملعب البشير بالمحمدية بمناسبة انتهاء أشغال الإصلاحات، غير أنه لم يتمكن من استخلاص الترخيص اللازم لتنظيم الحدث، مردفاً: “في حال تمكنت من نيل الترخيصات اللازمة، سأنظم دوري بمشاركة فريقين من فلسطين وإسرائيل في فترة التوقف الخاصة بمنافسات الشان، بين 16 يناير و7 فبراير”.
وعند سؤاله عما إذا كان يعتزم زيارة إسرائيل في الفترة المقبلة، بعد التطورات الحاصلة في العلاقة بين البلدين، قال آيت منا: “غادي نمشي إن شاء الله”.
وأثارت تصريحات آيت منا، التي جاءت في إطار استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، ردود فعل متباينة، تنضاف إلى مواقف الرجل المثيرة للجدل، رياضياً وسياسياً وفي عالم المال والأعمال.
ماهذه الهرولة السريعة الى التطبيع ؟ لقد تم غسل ذماغ البعض منذ زمن بعيد وليس الان .لقد قام العلمانيون بالدور على اكمل وجه . الرمضاني واحد منهم . طبعوا كما شءتم فلن تفرضوا علينا شيءا نمقته ونشمءز منه.
كيشبه للممثل اليهودي الأمريكي Jonah hill
أتمنى من الشعب المغربي أن يزور إسرائيل للحج في حائط المبكى وإحياء صلة الرحم مع إخوانهم اليهود والله لايضيع أجر المحسنين والرجوع إلى الأصل فضيلة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Bravo si Hicham.
Bonne chance et bonne continuation.
J’espère que le Maroc soit le coeur de paix mondiale pour tous les pays du monde.
راك تعطلت ، ا بالمناسبة زور حتى تل أبيب
هناك من يختبأ وراء لسانه وتجده مدبدبا ماهو من هؤلاء أو أولائك و من يحمل الشعلة فيحرق نفسه ومن معه .
السيد ايت منا يمكن باغي يشري تاهو شي نادي اسرائيلي (بحال فريق بيتار القدس) هههه ولما لا وهم يشاركون في العصبة الاوروبية و الدوري الأوروبي…
بدون تعليق والفاهم يفهم ولكم الكلمة
لمادا هده الهرولة ومن انت لكي تنضم لقاء بين محتل غاصب قاتل مع صاحب الارض و الحق
نتمنى أن تبتعد عن فريق شباب المحمدية اذهب انت واموالك لأن شباب المحمدية لها تاريخ ووطنية واصحابها كانو يحاربون الاستعمار والتاريخ يشهد لهم بدلك أما انت ستجلب لنا الخزي والعار وستجعلنا كمشجعين لهدا الفريق العريق أن نقلب الصفحة بهده الخطوة التي لاتشرف الفريق العريق شباب المحمدية الرجال
فاش زغبك الله سير بعدا المسجد النبوي الشريف والكعبة المشرفة تدي الأجر بعدا والحسنات دغيا خرجتو من روندتكوم بااااز ….لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم صدق الله العظيم