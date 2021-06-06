رئيس مجلس النواب المغربي يحذر البرلمان الأوروبي من "فخ التصعيد"

أعرب رئيس مجلس النواب، حبيب المالكي، الأحد، عن “اندهاشه” و”خيبة أمله” عقب إدراج مشروع قرار بالبرلمان الأوروبي حول “توظيف مزعوم للقاصرين من طرف السلطات المغربية” في أزمة الهجرة في سبتة، مؤكدا أن هذه المبادرة تتنافى تماما مع جودة التعاون القائم بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي.
وأشار المالكي، في تصريح للصحافة، إلى أن هذه المبادرة “تندرج في إطار محاولات لصرف الانتباه عن أزمة سياسية ثنائية خالصة بين المغرب وإسبانيا”، مضيفا أنه “كما يعلم الجميع، فإن هذه الأزمة ليست مرتبطة بالهجرة، وإنما بدخول شخص متابع أمام العدالة الإسبانية لارتكابه جرائم جسيمة ضد ضحايا إسبان، بطريقة احتيالية”.
وقال رئيس مجلس النواب إنه من الواضح أن “توظيف قضية الهجرة، ولا سيما قضية القاصرين غير المرفوقين في هذا السياق، أشبه بمناورة تهدف إلى إضفاء بعد أوروبي على أزمة ثنائية”، معربا عن أسفه “لاستغلال واقعة استثنائية وإقحامها في شراكة يضطلع فيها المغرب بدور نموذجي”.
وتابع بالقول “إن المغرب، كما أكدت ذلك السلطات المغربية، لا يشتغل، في مجال الهجرة، تحت إمرة الاتحاد الأوروبي أو بمقابل. إنه يفعل ذلك بصفته شريكا وفي إطار مسؤولية مشتركة، كما تشهد بذلك الأرقام التي تمخض عنها التعاون في مجال الهجرة والتعاون الأمني في السنوات الأخيرة، والتي يبدو أن بعض أعضاء البرلمان الأوروبي يتجاهلونها”.
وشدد المالكي على أن “مجلس النواب، الذي سيتابع هذا الموضوع عن كثب، يأمل أن تسود روح الشراكة البناءة وألا يقع البرلمان الأوروبي في فخ التصعيد”.
يذكر أن نوابا إسبان داخل أروقة البرلمان الأوروبي يضغطون من أجل إصدار قرار يدين المغرب في مسألة تدفق آلاف المهاجرين غير النظاميين إلى مدينة سبتة المحتلة.
وبرمج البرلمان الأوروبي، ضمن جلسة الخميس المقبل، مناقشة يليها تصويت حول “انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل واستخدام السلطات المغربية للقصر في أزمة الهجرة في سبتة”، وذلك بعد الضغوط التي مارسها نواب إسبان ينتمون إلى المجموعة “سيودادانوس”.
وقدرت سلطات مدينة سبتة المحتلة، في أرقام جديدة، أن حوالي 3000 شخص ما زالوا يتجولون في شوارع المدينة، ضمنهم العديد من القاصرين، من بين أكثر من 10 آلاف تمكنوا من الوصول إلى الثغر المحتل بشكل غير قانوني في 17 و18 ماي الماضي.
وكانت مصادر مسؤولة أكدت في تصريح سابق لجريدة هسبريس الإلكترونية أن الأرقام التي “تتعمد بعض وسائل الإعلام الإسبانية تضخيمها حول عدد القاصرين المتبقين، غير صحيحة، وتأتي خدمة لأجندات معينة تجاه الاتحاد الأوروبي”.
الشعب يريد تعليق التعاون الإستخباراتي المغربي الإسباني حتا يعرفو من هو المغرب الإمبراطورية العضيمة اللتي لم تكن و لن تكن لكل من يعادي بلدي الحبيب العضيم ب الروح ب الدم افديك يا مغرب بلد العز و الشرفاء
هل نسيت اوروبا ،القارة العجوز المصابة بالزهايمر، سنفكرها: هم من ابادت الهنود الحمر ، هم من سجنوا نيلسون مانديلا ، هم من نفوا محمد الخامس، هم من نصبوا اسرائيل، هم من قاموا بالعدوان الثلاثي لما اممت مصر قناة السويس، هم من استنزفوا ثروات افريقيا ، و صدروا لها النفايات السامة . فلتسكت اوروبا و ” تحشم” ب تاعرابت و دخل سوق راسها
اوربا مازالت تحت الى عهد وصايتها على الدول الافريقية. نتمنى ان تكون هذه الازمة مناسبة للمغرب لينوع شركاءه الاقتصاديين فارض الله واسعة. وليدع الدول الأوربية تجد حلا للهجرة والارهاب.
بلا ماتسناو حتى تدوز الجلسة ديال الخميس را باين العربون. طلقوا عليهم البشر باش يعرفوا بحق المغرب
في نظري المتواضع أن هذا الأمر سيشوش كثيرآ على الديبلوماسية المغربية في علاقتها مع أوروبا كما أظهر مع الأسف غياب و ضعف ما يسمى بالديبلوماسية البرلمانية الموازية
كفا من الوطنية الفارغة و المسرحيات ووو
لو كنتم وطنيون و تحبون الوطن لألغيتم تلك القوانين التي تجعلكم ايها البرلمانيون تحصلون على تعويضات ضخمة بدون اي عناء يذكر .. و لاكتفيتم فقط ب 2500درهم ثمن السميg في المغرب .. هذه هي المواطنة الحقيقية و ليست هذه المسرحيات و الكلمات الفارغة
تاسكت راه البرلمان الأوروبي قويا جدا ولا تأتيه التعليمات، يوم الخميس سيصوتون بالإجماع لإدانة المغرب في القضية المرفوعة في ما يخص استغلال القاصرين وآنتهاك قرارات الأمم المتحدة في يخص حماية الطفولة وحقوقهم، راه احصلتوا حصلا لكن ما أنتم فاعلون بعد لإنه الإدانة تعني تبعات خطيرة جدا ….يتبع
هل هذا الإتحاد الأوروبي أعمى، ألا ينظر أن سبتة ومليلية تقعا في إفريقيا وليس أوروبا، وإلا فليغيروا تسميته من الإتحاد الأوروبي إلى الإتحاد الأفروأوروبي. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.
القاصرين تتحمل المسؤولية فيهم الدولة أولا وأخيرا ومنهم هؤلاء البرلمانيين الذين الآن يريدون وضع ملفهم للمقايضة وورقة ضغط على أوروبا. فلو كان لأطفالنا تعليما جيدا ومستقبلا مشرقا لما فكروا في الهروب لأوروبا. فعلينا أن نخجل من أنفسنا من هذا المشهد المسيء للوطن. ففي الوقت الذي كان عليهم مناقشة مشاكل الطفولة والفقر كان همهم في قبة البرلمان هو المعاش والزيادة في التعويضات.
دب ولينا فموقف الدفاع . خصنا نبررو لؤروبا تدفق المهاجرين. عرفتو علاش . حيث مرديناش على اسبانيا منين سمحت لزعيم المرتزقة يخرج من عندهم. ؤ عرفتو دب شنو انديرو انمشيو نبسو لإسبانيا رجليهم بش الانحاد الؤروبي ميتقلقش منا. محدنا ساكتين هما ايزيدو يكبروها ؤ باقي العاطي يعطي.
حذاري ايها البرلمان الأوروبي ،لحبيب لمالكي سيفعفعكم كما فعل السيد مزوار مع السويد
ها لي قلنا هاداك القرار ديال فتح الباب للقصر و الرضع للدخول لسبتة كان قرارا ضرب كل ما بناه السي ناصر بوريطة و المخابرات المغربية في الصفر، فعلا كان قرارا متسرعا و غير محسوب العواقب.
في عز أزمة المغرب و إسبانيا تحمس عدد كبير من المعلقين لفتح الحدود أمام هجرة المغارة الأفارقة .وأن المغرب ليس بدركي ووووو
اليوم وعلى لسان رئيس البرلمان يحاول إصلاح ما يمكن إصلاحه حيث آن المغرب شبه(ضم ش) بتركيا علما ان المغرب له شراكة مع الأتحاد الأوروبي مدفوعة الأجر في مجال الهجرة
مادم مشي قدرين على شقاكم وعلاش لعبتوها وعرين قط ديما يشوف روحو سبع
السلام عليكم في الحقيقة نحن في بلادنا من طنجة إلى الكويرة ومن سبتة الى مليلية يجب على الاسبان ان يرحلوا منهما قيل فوات الاوان وبفكروا جيدا بان طلبنا لا زال مستمرا من اجل استرجاع منطقة الأندلس
بأي وجوه تتكلمون؟؟؟ تتحدثون عن الشراكة والتعاون في الهجرة وترسلون اطفالا ونساء وشابا الى البحر كي يدخلون سبتة….. اما البرلمان الاروبي تعلمون انه تسودها الديموقراطية الحقة ولا التوجيهات السامية .. فعلتكم هذه يجب ان لا تمر مرار الكرام ما جرت عليها العادة فب المغرب. بل وجب تقديم المسؤولين على ذالك الى القصاء. حيث العالم شاهد كيف المخزن فتح الباب وبذأ افواج الاطفال يتسارعون … حشومة عليكم. راه الشوهة عملتو لينا.
فين ماراه شي بعلوك حتى هو بغى يحرك ويدير لاباس، ناس كاع ما مربيين ولادهم، ولدت ولوح لزنقة، لقيتوا حتى جبتوا الشوهة لهاذ البلاد، خصكم المحاكمة.
ادا لاحظنا سنجد ان اتفاقيات المغرب مع باقي الدول تتم في جو من الاحترام المتبادل مهما كان حجم تلك الدول لكن مع اوروبا هناك اختلاف بحيث اوروبا تتعامل مع المغرب كمستعمر و تملي عليه شروطها، اعتقد انه حان الوقت ليبحث المغرب عن مصالحه الاقتصادية خارجة هدا الاتحاد الدي بدأ في الانهيار، و ان يربط علاقاته الاقتصادية مع دول بعينها و ادا كانت هده الدول غير قاردة على ذلك لانها ضمن الاتحاد الاوروبي حينها يتوجب عليها ان تدافع عن مصالحنا المشتركة هناك.
الدبلوماسية المغربية لم تتصرف بحكمة وتعقل مع أزمة غالي الذليل والمذلول، بل سارعت إلى ورقة الهجرة ولم تتريث فوقعت في فخ استغلته أسبانيا الفاشية في الاتحاد الأوروبي والمغرب من اهدى لها هذه الورقة لتكون ورقة ضغط على المغرب وصرف النظر عن الازمة الحقيقية.
مجلس النوام اخيرا فاق من السبات
هذا ابتزاز اسباني للمغرب…
سنرى الموقف الأوروبي ونبني عليه…
يبدو حان الوقت لإعادة النظر في التحالفات جملة وتفصيلا…
قرار ترامب غير الأمور كثيرا…
ما كان يجري في الكواليس صار يلعب على المباشر…
لابد من حلفاء جدد…
الاتحاد الأوروبي شريك غير موثوق…
قطع العلاقات مع الجارة الشمالية هو الحل الأنسب لإثبات أن الخلاف بين بلدين فقط وليس مع مجموعة..
كيفما كان قرار البرلمان الاوروروبي فللا خوف علينا
حازق و تخاف ما عدنا فرم ما عدنا حسابات فبانكا كي لبارح كي ليوم كي لعام ااجاي
تم تتحدثون على ازمة ثناءية بين اسبانيا والمغرب… هل يتجاهلون بأن اسبانيا غضوا في الاتحاد الاروبي ام ان المغرب يعتبر نفسه غضوا كذالك .؟ هؤلاء قوم اذلدا اشتكى عضو واحد وطل الالم الى جميع الجسم.هؤلاء قوم ليسوا مثلتا العرب الذين اتفقوا على ان لا يتفقوا
قلنا لكم إطلاق الأطفال بتلك الطريقة كان فعلا متهورا غير مدروس وغلدي يجبد علينا غير النحل…كان يجب إطلاق المهاجرين الأفارقة فقط للضغط على إسبانيا وليس إستعمال أطفال مغاربة…يجب محاسبة المسؤول عن هذا الإختيار الذي خسرنا به أكثر مما ربحنا
على المغرب ان يطلب من الاتحاد الافريقي الرد على الاتحاد الأوروبي، لان سبتة ومليلية اراضي افرقية والمهاجرون أفارقة هاجروا إلى الأراضي الإفريقية.
هاذا درس للمغرب الذي يتساهل مع هاذا الاتحاد المنافقين ويجب علينا ان نخدم جديا لتنويع سوقنا والخروج من ايادي الاستعمار الاوروبي والأناني .
ديرو ليهم الدركي عاد يزيدو يحتقروننا ، شوفو اوردوغان ربى في الاول دفعو كبير وهددوه بعقابه اقتصاديا ولكن غير مازاد ليهم لانهم بلا تركيا او المغرب سوف ياكلون سياراتهم.
أكيد أن البرلمان الأوروبي سوف لن يصوت لصالح القرار بنظر لوجود حلفاء المغرب وميوله إلى عدم التصعيد . ولكن إدراج المشروع في حد ذاته هو قرصة أذن للمغرب
فتح الحدود بهذه الطريقة كان قرار سيئا للغاية وجعلت المغرب يفقد اليوم أحد أهم أوراق الضغط لديه و التي كان يستعملها بين الحين والآخر . السلطات للأسف إهتمت بالمشاكل الخارجية ونسيت المشاكل التي يعيش المغاربة في الداخل .
ما دمتم تخشون الإتحاد الأوروبي أكثر مما تخشون الله تعالى فإنها لن تقوم لكم قائمة
لا نخشى لا اسبانيا ولا أمريكا ولا الاتحاد الأوروبي
نخشى الله عز وجل
وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ فَلا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ
فرق بين منظومة شمولية غير ديمقراطية والمواطن فيها ليس له اَي اعتبار ودوّل ديمقراطية يكون فيها المواطن هو محور الاهتمام لما له من دور في صنع النخبة السياسية بصناديق الاقتراع الدورية !!
وعليه فباركة من بيع الاوهام ومغالطة السدج والانزلاق الى ما تحمد عقباه لان المواطن البريء سيكون هى الضحية !!
للاسف القوي ياكل الضعيف..اين العرب اين المسلمين ..
يجب على المغرب الضغط لسحب هذه المناورة الحقيرة.. وعليه ان يبعث برسالة انذار للبرلمان الاوروبي.. بان المغرب شريك استراتيجي ولا يقبل ان يتم التعامل معه كما لو انه جمهورية موز.. وان المغرب ليس خادما تحت امرة الاتحاد الاوروبي يتلقى منه الاوامر.. وان عدم سحب هذه المناورة المكشوفة يعني بكل بساطة ان اوروبا تبحث عن اعداء بشكل مجاني واحمق.. مع العلم انها لن تجد افضل من المغرب.. وعلى كل حال اذا لم تعجبهم هجرة القاصرين.. فلدينا مخيمات للاخوة الافارقة مستعدة لتطل عليهم في مليلة وسبتة المحتلتين في الشهور او السنوات او حتى العقود المقبلة.. فالمغرب لديه نفس طويل.. وعلى الاتحاد الاوربي الا يسقط في غباء بعض نوابه المتحاملين.. وان ينظر ابعد من ارنبة انفه..
صدقت مقولة انقلب اسحر على لساحر هذا ما جناه المروك من تلك الهيستييريا و تلك الشطحات البهلوانية و كل ذلك الصراخخ و العويل هذا مم ين وصفه بسياسة لعب اذراري هههههههه قالك مغرب اليوم ليس مغرب الامس
الأطفال القاصرون المغاربة دخلوا إلى أرض الآباء والأجداد التي يحتلها الإسبان ولم يهاجروا بطريقة غير شرعية،هم يسمعون من الكبار بأن مدينتي مليلية وسبتة والجزر الجعفرية محتلة،فكانت مناسبة سانحة لدخول جماعي كإنذار أولي لما سيليه من نضالات ومطالبة من الشعب المغربي باسترجاع أراضينا المحتلة لاستكمال وحدتنا الترابية إن شاء الله؛على أي فنحن قادمون بحول الله، سواء اليوم أو عماقريب بفتح مبين إلى عمق القارة العجوز،وبالضبط إلى روما معقل الكاتوليك؛وإذا كان لأوروبا برلمانا يصعد فلنا قبة البرلمان،فيها ماليها،أهل المكان،واحنا مزاوكين في الله؛”ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا”؛أية ١١،سورة محمد.
اضن اننا اخطءنا في توضيف الأطفال في هذه القضية
هم يتربصون بنا وقد وقعنا في الفخ بينما كنا نتحكم في الوضعية
الاتحاد الأوروبي بقرة حلوب للملكة على الدبلوماسية إيجاد حل
اما الأعداء الحقيقين فهم جيراننا الشرقيين
السياسة أولا وأخيرا مناورة وأوراق ضغط ،و بالتالي بدل ان سعتمد المغرب على الملفات الأوراق الحالية لضغط وجب صنع ملفات جديدة وانا من موقعي البسيط اقترح:
محاولة استمالة روسيا و إيران ودلك بتغيير الدبلوماسية على صعيد الملف السوري بمساندة مصالح الشعب السوري وفتح سفارة المغرب في سوريا (الشيئ الدي سيخفف الضغط الروسي والإيراني على المغرب ويغتح باب التعاون وخاصة في الميدان الاقتصادي والعسكري)
دعوة الصين الى استثمارات دات بعد تصديري في شمال المملكة خصوصا
مراجعة الاتفاقيات وخاصة المتعلقة بالصيد البحري
طلب تعويضات إسبانية على سنوات قصف الغاز وطلب إعتذار
تحويل المجاري المائية في شمال المملكة لقطعها عن سبتة ومليلية المحتلتين وتدرع بانشطة زراعية في المنطقة
جلب استثمارات تصدرية خاصو قطاع السيارات فولسفاغن ،فورد، تويوتا …. خاصة ان المغرب اصبح له يد عاملة مؤهلة
انشاء مشاريع لسكن الاقتصادي والاجتماعي في الاقاليم الجنوبية بهدف تحقيق طفرة سكانية
تعميق التعاون مع بريطانيا التي تريد ان تستقل اقتصاديا وسياسيا عن الاتحاد الأوروبي
حتى نكون منصفين. طريقة تعامل الأمن مع المهاجرين وهو يفتح أبوابه للقاصرين فيه إدانة صريحة للمغرب. وهذا فيه تهور وغباء من المسؤولين المغاربة. كنا ننتظر زحف الأشقاء الأفارقة لاحتلال المدينتين لنكسب صوت الاتحاد الأفريقي. لكننا مع الأسف تفاجئنا بعائلات مغربية بأطفالها تنزح نحو الثغر المحتل .وكأننا في حرب . وهو ما استغلته اسبانيا الخبيثة من أجل الالتفاف حول فضيحتها المدوية بتواطأ مع جار السوء .
المغرب حذر العالم باكمله ولم يفعل شيئا ملموسا قط، حذر بوليساريو وحذر الجزائر وحذر المانيا وحذر اسبانيا والان يحذر الاتحاد الاروبي باكمله ههههه ولا احد ارتعد ولا اخافته الغولة.
تعليقي سيكون عبارة عن نكتة ولابد ان تفهم حسب ميولولات الاشخاص بطرق مختلفة وهي تنطبق على هذا المقال
قالك وحد المروكي كان يفتخر على الاخرين ويهددهم بان يفعل كذا وكذا ومن
تهديداته انه لن يمد يده لمساعدتهم في حالة ما اذا احتاجوا له ،،وفي مرة من المرات ذهب الى المسبح وكاد ان يغرق فمدوا فطلب يد المساعدة وعندما قدموها له ..انهال عليها تقبيلا ..
أعتقد أنه قد حان الوقت للمغرب أن يطالب بسبتة ومليلية في الأمم المتحدة ،خاصة وأن الوقت حاليا أكثر من مناسب، أما بالنسبة للبرلمان الأوروبي فإدا كان يعتبر حدود سبتة ومليلية أوروبية فمعنى دلك أنه يساند الإستعمار الإسباني للمدينتين،وهادا ظلم كبير على المغرب، إذن فعلى المغرب أن يراجع حساباته مع هادا البرلمان الاستعماري ،وأن يقوم بكل ما من شأنه الحفاظ على مصالحه ، وأحسن طريقة هي حصار المدينتين برا وبحرا وجوا.
على كل دولة أن تحرس حدودها و لا ننسى أن سبتة و مليلية مدينتان مغربيتان.بمعنى آخر : هل الاتحاد الاوروبي سيمنع العائلات من زيارات اقاربها واخوانهم المغاربة…
على المغرب إن يفتح ملف استعمال اسبانيا للاسلحة الكيماوية و البيولوجية في حربها ضد المغاربة حيث استسلم الزعيم عبد الكريم الخطابي حقنا للدماء الشيوخ و الاطفال المغاربة في سبتة و مليلية فلولا مساعدة فرنسا لإسبانيا حيث كان المغرب على وشك استرجاعهما.
أخطأ المغرب في الحسابات صراحتا عندما تعلق الأمر بي الاطفال القصر لو كانو افارقة عل الأقل كان ميزان القوى سيتغير جدريا لاكن الأمر ادا تعلق بالقاصرين ستكون ضربة موجعة للمغرب
ضم عنوان المقال كلمة تحذير المالكي للبرلمان الاوروبي. تعجبت وقرات المقال فلم اجد اي تحذير .
المالكي يعي انه لا يمكن ان يرفع صوته في وجه اسياده.
كفوا عن الكلام الفارغ.
التقوفيز فين وصلكم. اسبانيا قولبات المغرب و لعبوا بورقة القاصرين في اوروبا . و غا يرجعوا قرابة 20000 قاصر مساكين هربو من بلاد الشفارة و الفقر. واش المغرب عايش بصدقات و استثمارات اوروبا و بغا يتعاند معها !!
مجرد تساؤل.
من بدأ التصعيد !!!؟؟؟
المغرب هو الذي بدأ التصعيد ولسان حاله يقول كبرها تصغار .
فلا جهاز مخابراته المهني ولا دبلوماسيته التي يقودها رجل الأمجاد استشرفا عواقب أقواله وتصرفاته.
وها هو ليس فقط يخسر ورقة الهجرة التي كان يساوم ويبتز به أوروبا بل حولها لورقة ضغط في يد أوروبا بعدما كشفت عورته للعالم وهوان أبنائه عليه.
ماذا نسمي فضيحة سبتة !!!؟؟؟
السيد المالكي مندهش لمناقشة البرلمان الأوروبي توظيف مزعوم للقاصرين من طرف السلطات المغربية.
واستعمل عبارة “مزعوم ” كأن التوظيف لم يقع وما شاهده العالم مجرد وهم.
ونسي السيد المالكي أن مجلس النواب الذي يترأسه ناقش الفضيحة بتاريخ 24/05/2021 التي وصفها “بقوارب الموت”.
ومما جاء على لسان بعض النواب قولهم:
– “الحكومة لا تخشى غرق الشباب ولا تخشى موتهم”
– “المخزي والعار أن نرى مشاهد لأمهات أمام البحر ينتظرن أن يلفظ البحر جثث أبنائهم”.
المسؤول عن هولاء الاطفال هي المغرب وليس اروبا لو قام المغرب لتوفير الشغل لابناءهم والتعليم والتطبيب الهولانديين الاطفال لما وقعت هذه الكارثة التي يندب لها الجبين والصبح المغرب اضحوكة بين الامم من امر بهذا الفعل الشنيع ؟؟؟؟
يجب تاسيس منضمة عالمية تتكون من نزهاء من تقلد الوظائف و المسؤوليات في كل من بلدان افريقيا و امريكا اللاتينية و اسيا لمطلبة بمحاسبة
الدول الاوربية التي استعمرت بلدان في القارة الثلاثة
حيث قتلوا المستضعفين و اسروا المناضلين و سرقوا ثروات هءه البلدان .
و هم اليوم هذه البلدان الاوربية مازالوا يتحكمون في سياسات بلدان هذه القارات الثلاتة و يرفعون الورقة الحمراء مكتوب عليها حقوق الانسان في وجه
كل من يريد فضح سياساتهم الخبيتة .
الى البرلمنيين ،قارنوا ما تقومون به في البرلمان مع ما يقوم به الاوربيون في مجلسهم،وقدر التعويضات التي تحصلون عليها،والامتيازات وغيرها؟ هذا فقط تبرير للتعويضات الكبيرة التي تستنزفونها من خزينة المغرب.اتمنى ان تعودوا إلى وطنيتكم وتحذفوا هذه التعويضات لأن البرلمان عمل تطوعي.وتخفيض أجور الوزراء وتعويضاتهم وحذف تقاعد الوزراء ورئيس الحكومة.المغرب بلد فقير فلا يجوز للبرلماني ان يأخذ تعويضا،ولا يجوز التقاعد للوزراء ،لأن لهم تقاعدهم في وظيفتهم الاصلية قبل الاستوزار.
إنها معاقبة المغرب لمحاولته منافسة الدول الأوروبية في العمل والشراكة الإقتصادية مع الدول الإفريقية. لا غير!!!!!!!
هنا تظهر أهمية ديموقراطية في اتخاد القرارات…..من استعمل الأطفال في ملف الهجرة يجب أن يحاسب….. سواء كان الحموشي أو المستشار ازولاي….. …..أو جهات داخلية تعمل لصالح المخابرات الإسبانية………
هذه هي النتيجة للمجازفة السياسية العاطفية التي لا تستعمل العقل. لقد انقلب السحر على الساحر. ان الاتحاد الاوروبي يبحث عن الثغرات التي سقط فيها المغرب ويساعد اعضاءه. هذا هو الواقع اما روح الشراكة والمغرب نموذج لهذه الشراكة فهو كلام لا يقبله العقل الاروبي العملي وشكرا
اين هو الموقف العربي ؟لماذا كل هذا الصمت ؟الاوروبيون يساندون بعضهم حتى في الظلم والعرب ملتزمون الحياد والصمت.اهو خوف ام …..اشياء كثيرة تدخل الشك .
سوء التدبير والفشل في حل المشاكل الخارجية هو ما أوصل المغرب لهذا.لو منعتم الأطفال من دخول سبتة وآقتصر الأمر على الشباب من المغرب وإفريقيا لما آنتقدتكم أوروبا…
وهل سال البرلمان الاوروبي دولة اسبانيا عن سبب هذا التوتر، هل ما قامت به اسبانيا ضذ المغرب من ادخال مجرم حرب وعدو المغرب الاول بجواز سفر مزور للافلات من العقاب نكاية بضحاياه وبالمغرب، اليس عملا يضرب بعرض الحاءط الشراكة القاءمة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب؟
لا نقبل بان يصبح الاتحاد الاوروبي اداة ضغط من طرف اسبانيا لفرض اجندتها الاستعمارية علينا.
تلك سمتهم عبر العصور الاجتماع ضد المغرب
لاكن ذالك بداية نصر للمغرب
كذالك كان الامر في عهد يوسف بن تاشفين رحمه الله واحمد المنصور الذهبب
فإلى الأمام مع وجوب قطع رخص الصيد ووووو وهناك شراكات أخرى يجب الاهتمام بها مع أالامريكيتين الشمال والجنوب و الصين ودول الخليج وطبعا افريقيا….
هؤلاء القاصرون دخلوا مدينة مغربية وليست إسبانية وهذا حق كل مغربي من المفروض أن تستحيي إسبانيا من نفسها. وكمواطن مستعد للدخول في حرب عصابات مع المحتل ولنخرجنهم بالقوة وهم أذلة, دون الحاجة لحرب بين جيشين, فقط أن تغمد الدولة عينها وتترك المتطوعين يواجهون العدو إلى نخرجهم بالقوة
لقد هرمنا من أجل هذه اللحظه، باش تعلموا تتحداوا سيادكم الأوروبين، والله العظيم فرحان و بزاف، عاش المغرب و الخزي و العار للمسؤولين الخارجية المنعدمين من الكفاءة
إنها أوروبا دولة المؤسسات التي تفكر حتى في الكلاب عندها، مواطن الأوروبي لما يرى أطفالنا في الشوارع يتسائل هل ليس لديه عائلة؟ لكن أخاف ان يضع سؤال: هل لذيذه وطن ؟ ويحتوي بنعم، وحينها يسأل مرة أخرى: ولماذا وجوده هنا ؟ فيجاوب: وطنه به برلمان ليس كباقي البرلمانات… برلمان سقفه قبة ينامون تحتها وراتيهم يفوق راتب رئيس عندك ويأخدون تقاعدا سمينا لم يساهموا فيه شيئا،
دابا المملكة المغربية اش كتسنى ، كخطوة اولى يجب قطع العلاقات مع الجارة الاسبانية ، حتى يقطع الباب مع الطرح الذي تبناه النواب الاسبان حول خرق مضامين الامم المتحدة حول الهجرة حتى يعزل الخلاف القائم مع اسبانيا كقضية ثنائية بعيدة عن دهاليز الاتحاد الاوروبي
ياريت هذا السيد يدير غير خدمتو فقط . خدمتو وما ضبطهاش وما عاد جا كيحل فمو في موضوع لي عندو ناسو ورجالاتو .
على الاقل يضبط غي النواب ويجعلهم يحضرو وما يغيبوش
التصعيد و التعميق الشرخ بين المغرب و اسبانيا خاصة و الاتحاد الأوربي عامة هو هدف ينشده أعداء المغرب على رأسهم النظام الجزائري و استمراريته لا تخدمنا وفق التطورات العالمية و إقليمية و القارية بارزة إلى جانب ان شركات و العلاقات التي تجمعنا مع الاخير يشوش عليها إدراج محتوى قاصرين في جلسة البرلمان اوربي بل يعد بمثابة نصر للأعداء في حالة تم التصويت على إدانة التي تعد نكسة كبيرة في مسلسل علاقات و ضربة قاسية في مجال حقوق الإنسان التي قطع فيها الوطن أشواط ريادية أشادت به منظمات دولية الغربية متعددة باستثناء الجناح معادي للمغرب و مصالحه و بالتالي لا نرغب بإدانة أو شيء من هذا قبيل من اوروبيين او غيرهم من مؤثرين على الساحة دولية خاصة و أن نزاع مفتعل حول الصحراء المغربية شهد تغييرات جذرية تاريخية لكن التطورات الدولية متلاحقة مؤخرا يبدو أنها غيرت عدة إستراتيجيات و هي من مؤشرات ان المعارك القادمة أشرس من شرسة مع أعداء الوحدة الترابية السريين و العلنيين الذين هم في طور ترتيب أوراقهم .
و هل المغرب يتحمل مسؤولية حراسة حدود اسبانيا؟ اذا كانت هناك إدانة فيجب إدانة اسبانيا أولا، لأنها لم تحرس حدودها و تركت المهاجرين يدخلون أراضيها.
إلى عبد الفتاح،هل تستطيع فعل ما قلت ؟ام فقط كلام في الهواء ؟ أتعرف معنى وتوابع ما قلت؟هل تستطيع انت القيام بهذا الفعل؟الك مؤهلات وكفايات ام فقط تتكلم بدون فرامل؟
المغرب له أعداء في الشمال و الجنوب و في الشرق و الغرب لأنه ببساطة بلد عظيم و يخاف منه الجميع.
نريد عودة المغرب كقوة إمبراطورية عظمى كما في الماضي.
المغرب دخل بحر عميق وهو لا يجيد السباحة الكل يشيد بالدبلوماسية المغربية والحقيقة أنها ليست في المستوى إذا قطع المغرب علاقته مع إسبانيا سيخسر علاقات مع دول أوروبية كثيرة لأن إسبانيا لها وزن كبير في الاتحاد الأوروبي وكلمتها مسموعة ستعمل كل ما بوسعها لمحاصرة المغرب سياسيا وإقتصاديا وسيبقى المغرب معزولا وبذلك سيخسر أسواق تجارية مهمة وسيتأثر المغرب ويدخل في أزمة إقتصادية لن يستطيع الخروج منها وإذا كان يعول على الأسواق الإفريقية فإنه مخطئ لأنها ضعيفة و ليست مضمونة إن السياسة التي ينهجها المغرب مع إسبانيا منذ عقود خاصة فيما يخص الصحراء خاطئة مائة في المائة لم يستطع المغرب فك شفرة هذا البلد حتى الآن وأنا أقترح سياسة الود بدل سياسة الند ” بلمهل كيتكال بودنجال ” أما فيما يخص قضية دخول المهاجرين إلى سبتة فالمغرب إرتكب خطأ فادح وقدم لإسبانيا سلاحا ذو حدين تدافع به عن نفسها وعن أوروبا وتهاجمه به لولا قضية المهاجرين هذه لكان وضع إسبانيا في موقف أكثر حرجا مع دول الإتحاد الاوروبي إزاء تورطها في قضية زعيم البوليساريو “” الرخيص”” وكان المغرب سيكسب تعاطف الكثير من الدول الأوروبية
اين البرلمان العربي؟لكي يحسب له حساب رغم اننا لا نعتمد على اخلاصنا (للاشقاء)الله ولينا
يجب على السلطات المغربية مطالبة مجلس الامن الدولي باسترجاع سبتة و مليلية المحتلتين
اسبانيا ظهرت على حقيقتها
نذكر المتشددين الاسبان الحاقدين وكذلك الاتحاد الأوروبي ،ان نسوا،ان هؤلاء القاصرين اوغيرهم ان دخلوا الى مدينة سبتة السليبة فهم دخلوا الى رقعة من ارضنا الحبيبة فالاسبان هم المستعمرين ويجب عليهم الخروج منها عاجلا ام اجلا.والرجوع الى السطر.
برغم انف الشيوعيين الاوربيين و غيرهم سيمر انبوب نيجيريا المغرب و ستدعمه القوى اليمنية باوربا ضدا على دعم اليسار الاوربي لغاز الجزائر و ذلك سبب كل هذا اللغط. الانبوب الجزائري لن يجدد المغرب عقده.
كفى ثرثرة من كل جانب وكفى تخويف أو خوف من كل چانب. فلتفعل أوروبا وبرلمانها ما يروه مناسبا . وليفعل المغرب ما يراه مناسبا.
بصراحة عملية فتح الحدود امام شباب و القصر كان فيها شيء من الانفعال ما عهدناه من دبلوماسيتنا الأخيرة لهذا فقد كانت غير موفقة و غير محسوبة في نظري لأنها يمكن أن تنسف كل ما حققه المغرب من إنجازات في مجال الهجرة وغير دلك ، لأن المغرب كان يملك كثير من الأوراق يمكن أن يضغط بيها على إسبانيا بدلا من هذه الخطوة و يتجنب الدخول في مواجهات مع الاتحاد الأوروبي
ادعو مغاربة العالم واروبا بالخصوص بوقفة احتجاجية مليونية امام مقر البرلمان الاروبي لاسماع صوت المغرب والوقوف صف واحد ضد هدا التمييز
أوروبا إنتهت و سفينتها تغرق. بتنازلها على إقتصادها للصين ، الذين أصبحوا ينتجون كل شيء بدون إستثناء ،حتى المواد عالية الجودة بأثمنة رخيصة، لدى لم يبقى لأوروبا سوى نهب شعوب العالم الثالث، على المغرب أن يقفز من السفينة كما فعلت إنجلترا ، في سنوات المقبلة أتوقع تفكك إتحاد أوروبي نتيجة هذا الإنهيار الإقتصادي.
أما نكتة حقوق إنسان وطفل ، فأوروبا تاريخها الإجرامي ضد الإنسانية في كل القارات تعدى كل حدود.
اشم رائحة ذباب الجارة الشريرة ………
اين كان البرلمان الأوروبي عندما يقتل اطفال العراق وسوريا وفلسطين………
اين كان برلمان اوروبا عندما يغتصب الاطفال في الجزاىر من طرف العسكر ….
اين هو البرلمان الاوروبي من مخيمات المحتجزين والأطفال الذين يحملون السلاح عوض الذهاب الى المدرسة
اين…….
يغضون الطرف لابتزاز الدول ولا حقوق الإنسان ولا الطفل
انه الغرب المنافق….
سيهزمكم المغرب باذن الله يا منافقين
رآه الا مسكتيش انجيو نستعمروكم من جديد
حتى البشر ماتليتوش كتصنعوه باش تكثروا النسمة ديالكم رجعوا بناتكم كيتزوجوا الاوروبيين ويولدوهم
هاد تتكلم وتوعدوا
الاندلس ياك ديناها ودخلنا عليكم في بلادكم وغير تقينا فيكم وجه امريكا ؟
مكتصنعوا تا إبرة هاد تتجابه معانا
هم دخلوا الى أرض مغربية سبتة ومليلية والجزر..ولا علاقة للاتحاد العجوز بهذا الأمر…هي هجرة داخل أرض الوطن المغربي…وعلى المحتل الإسباني الغاشم ومن وراءه الإتحاد الأوروبي المراوغ ان ينسحب من أرضنا فورا وعدم الهروب الى الامام..علبكم الرحيل يا محتلون.
إلى مغربي قح:
هل تتنكر إلى إنجازات حرب العصابات التي قادها البطل عبد الكريم الخطابي والذي خانه أمثالك, وحسب تفكيرك الغنوع ما كان بإمكان الفيتنام أن تتحرر من فرنسا وأمريكا, وحسب تفكيرك الغنوع الذي يرضى بالذل ما كانت تحررت دولة في بقاع الأرض من الإحتلال الذي كان أكثر عدة وتسليحا.
اتساءل عن صوت البرلمان الافريقي ودوله الصديقة للمغرب اليس لهم كلمة لنصر المغرب مثلما تفعل اوروبا مع اسبانيا ؟ فقط لكي يردوا الاعتبار لكلماتهم واين الدول العربية من نصرة المغرب وكلهم يعلمون ان سبتة ومليلة مدينتين محتلتين وتساءل ايضا لما بوريطة تكلم وهدد بقطع العلاقة مع اسبانيا وهو لم يستطيع حتى الاباحة باسمها بعد هروب المدعو غالي الانفصالي واتساءل لما لم يصفع الجارة الخبيثة بقطع علاقته معها شي يحير العقل وحكومة عاجزة اتجاه اتجاه قرار رجولي يكفيهم مسيرونها فقط بالحصانة واكلهم اموال الشعب وتبيين قوتهم على شعب قهره الذل والحقرة.
دايما ياتي التحرك البرلماني المغربي متأخرا لان البرلمانيين عندنا منشغلين بالانتخابات الداخلية.
اسبانيا تحاول انتزاع اعتراف اوربي بسيادتها على سبتة ومليلية المحتلتين.
الاستقرار في ليبيا هوو في مصلحة الجزاير ومصلحة اسبانيا التي تريد الاستفادة من السوق الجزائرية والليبية.
Depuis longtemps L’Algerie essaie de casser les les ponts entre l’Europe et le Maroc
L’Algerie ne voit pas d’une bonne œil tous les progrès qu’a fait le Maroc sans pétrole ni gaz
Donc à chaque fois le Maroc fait un pas en avant ça fait reculer l’Algerie de deux pas
L’histoire de Ben Batouche c’est l’Algerie qui est l’instigateur
Ce qui me fait chier c’est que le Maroc tombe dans le piège de l’Algerie
Le Maroc n’ait pas du laisser les gamins prendre des risques
Laisser les africains c’est tout à fait correcte
Moi je trouve que Mr Ohtmanie qui dirige ce pays n’est pas fait pour ce poste
Il ne fait que des conneries
Il mérite les terroristes Hamas d’avoir gagné La guerre alors que Gaza est détruit à 80%
En plus il traite Israël de kiyane alors que c’est un pays démocratique
Hamas est ami jury de Hezbollah est amis du Polyzario
Nous sommes en plein accord avec l’Etat hébreu espèce d’imbécil
Si Trump est resté au pouvoir je pense que
?????
إوا الإتحاد الاوروبي مكدبش، يجب على من أفتى قبل ذلك بالمسألة أن يقدم للمحاكمة باش حتى حنا كمغاربة نعرفو شكون اللي كيستعمل هاد سياسة التبرهيش، لأنه المغرب كان في موقف قوة، و في الأخير عطاهم باش يضغطو علينا.
صراحة البرلمان الاوروبي لا مصداقية له لان اكثر نوابه جهلة جهلة جهلة بمعنى الكلمة و يتكون من دول كانت الى الامس تدقع مواطنيها إلى غزو السوق الاوروبية عبر الهجرة السرية : رومانيا كرواتيا بولونيا سلوفينيا التشيك سلوفاكيا………ماذا يعرفون عن احتلال سبتة و مليلية ؟ ماذا يعرفون عن تاريخ المغرب ؟ انهم يساقون تحت الخبث الالماني و الاسباني و يصوتون و ينددون لأي فكرة طرحها اي جاهل في هذا البرلمان !!!
الحل هو التحالف مع الولايات المتحدة و انجلترا التي تعرف جيدا هذا البرلمان الاوروبي مع فك الاتفاقيات التجارية مع هذا السوق و سحب رجال الحدود من سبتة و مليلية لانهما مغربيتان كباقي المدن المغربية ، من اراد السفر اليهما فهو حر في ذلك.
هالي مابغيناش. أحيانا نقوم بأعمال أو نجرؤ على اتخاذ قرار غير محسوب العواقب فنندم بعدها. اقحام وتوظيف الاطفال والقصر بل والرضع أيضا في صور مقززة و مأساوية نخجل مشاهدتها نحن المغاربة قبل الاوروبيين كانت إجراءا متهورا وغير مسؤول كمن يدفع بالأطفال كروعة بشرية في مقدمة جبهة القتال. لو أراد المغرب الضغط على اسبانيا بملف الهجرة لوظف الأفارقة وما أكثرهم في المغرب دون النساء والأطفال مثلا. الان كنطلبوا السلة بلا عنب. عوض معاقبتنا للاسبان أصبحوا هم الذين يعاقبوننا بلا هوادة. اللي احرث الجمل دكو.
برلمان سياسته سياسة مراهقين..والمغاربة شعب سادج مريض..منفصم الشخصية..تتحدون الإتحاد الأوروبي وتريدون الإفلات من العقاب..فلنعرف حجمنا و حجمهم قبل أن نتكلم..قال تعالى: وأعدو لهم ما استطعتم من قوة..فما هي قوتنا يا ترى حتى نستطيع مجابتهم.
يجب إعادة تقييم العلاقة التي تجمع بين المغرب و أسبانيا الاستعمارية الإرهابية العنصرية ومن خلالها الاتحاد الاؤوربي ،متلا إلغاء اتفاقية التعاون في مجال الهجرة لان المغرب نفسه ضحية للهجرة كما لا يجب على الاتحاد الاؤوربي ان لا يلغي من مخيلته مخيلة بورقعا ان سبتة ومليلية وجزر الكناري والاندلس اراضي مغربية مستعمرة
كيف نواجه أروبا اذا لم يكن هناك وزن المغاربي مشاركته قوية
يجب على المغرب من خلال تجربته ان يختار الدول المخلصين له بالتعاون الدائم
ببساطة شديدة، إسبانيا دولة من الإتحاد الأوروبي عليها ما عليهم ولها ما لهم (نظريا)
إسبانيا إذن تلتزم بالميثاق الاوربي، هذا الذي يتبجح بحماية حقوق الإنسان والأقليات الخ
إسبانيا تخابرت مع الجزائر وهي دولة أجنبية عن أوربا وانتهكت القوانين الأوربية، حيث أنه بسبب ما قامتا به بإخفاء لشخص متهم بجرائم ضد الإنسانية من أوروبيين وغير أوروبيين
لقد تم إخفاء وجود المتهم وادخل بجواز مزور وهوية منتحلة، بتواطئ بين الجزائر وإسبانيا وذلك ما تأكد جليا بعد أن زار رئيس الجزائر زعيم الميليشيات المسلحة في المستشفى العسكري الجزائري، ما لم يعد من خلاله مجال للشك في أن الدولتين تخابرنا ضد مصالح أوربا لضرب سمعتها ومؤسساتها وضرب حقوق مواطنيها ربما من أجل حفنة دولارات
وعليه وجب على ذوي الحقوق الذهاب نحو البرلمان الاوربي، وكل المؤسسات الأوربية وبما فيها المؤسسة الاممية بجنيف للاحتجاج على إسبانيا والجزائر لاحتصانهم مجرم حرب وكذلك الأراضي التي تمت بها الجرائم دون رقيب أو حسيب
ودينوا ولا ما دينوا لا احد مسوقلهوم لا قيمة لادانتهم تعطون الاهمية للدي لا اهمية له
ان المغاربة اللدين دخلوا الي سبته لم يدخلوا ارضي اسبانية بل دخلوا ارضهم المحتلة مند قرون
بما أن ما وقع قد وقع ،فلا ينفع لا الندم ولا “”الثوبة”ولا أي شيء ، المغرب ستتم إدانته من طرف الإتحاد الأوروبي ، ولن يقف الأمر عند هذا الحد ، بل غدا ستتم نفس الإدانة من اليونسيف وهلم جرا. الحل الوحيد الذي يمكن أن ينقد المغرب من الإدانات المتثاليلة هو إثارة قضية يمكن أن تخلط جميع الأوراق ،سواء إسبانية أو أوروبية أو حتى عالمية . القضية التي يمكن أن تنقد المغرب من الورطة التي وضع فيها نفسه هي طرح قضية استرجاع سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما ، وهذا على الفور قبل أن يجمع إدانات العالم .وبهذا سيبين للعالم أن المغاربة الذين حاولوا الدخول الى سبتة إنما يريدون الدخول الى أرضهم وليس الى أراضي إسبانيا. ولهذا سيقلب موازين القوى ويرجع الى موقع الهجوم وليس الدفاع كما هو الحال الآن.إنها الورقة الوحيدة المتبقية لدى المغرب وعليه أن لا يفشلها كما أفشل بسوء تقديره، القضية الحالية التي كانت في البداية لصالحه. ثم أرجعها ضده.
Nous n’avons pas envoyer des mineurs si ils. Ont une preuve qu’ils la pose et nous posons la mienne, après si union dénonce le Maroc, tanpis pour eux, au moins nous avons pu savoir avec qui nous sommes. Cette affaire de ghali que mr. Bouritat nous a entraîner été claire qu’elle va être un échec fallait pas entree au. Début, ya différence entre un diplômât et un politicien, et un derigent je sais pas ce que se passe pas au Maroc, mais c l’as cause du blocage de 2016 qui a bouleversé nos papier
البرلمان المغربي يريد ان ينسينا مسؤليته في هجرة القاصرين التي تدل على فشل مؤسسات الدولة اما البرلمان الاوروبي لا نحتاج ان تأتي مثل هذه الاحداث لنعرف مطامعهم و ضحكهم الاصفر معنا ما دمنا خانعين لهم أمّا اذا وقفنا الند للند فإنهم يظهروا حقيقة العلاقة التي يتصورونها معنا هي علاقة المستعمر و المحتل اذن ايها البرلمان المغربي دير خدمتك على مستوى الداخل و غادي الشعب كل معاك على مستوى الخارج
ما هدا الهراء من يضن نفسه هدا الدي يحدر الاتحاد الاوروبي وما يستطيع فعله اضن انه يقصد المساعدات التي يعطيها المغرب الى اوروبا سيتم حرمان الاتحاد الوروبي منها صدق من قال ادا لم تستحي ففعل ماشئت كل هدا نتيجة سياسة عمياء وقرارات غير محسوبة العواقب لحكومة العثماني الى اين نحن داهبون الا يرون هؤلاء الساسة المتعجرفون اننا بصدد الاكثار من اعدائنا وليس اسبانيا والمانيا فحسب ايريد هدا الرجل ان يعادينا مع كل دول التتحاد الاوروبي عقلية متحجرة بعد النضر منعدم رحم الله الملك الحسن الثاني الدي سألته صحفية فرنسية عندما كان في فرنسا فقالت له هل جئت لتشتري اسلحة فكان رده انيقا من رجل سياسي جد محنك فاجابها قائلا الرجال الحكماء يبحثون عن المشورة دائما اما الاسلحة فتوجد في اي مكان لقد فقد المغرب هده الطينة من السياسيين المحنكين .
بغتي تلعب بورقة الهجرة خصك تعطي لابناءك حقهم او يعيشو ف دولة ديمقراطية حديثة ماشي تديلي ليهم كولشي أو تفقرهم كيفاش بغتي تستاغل ورقة الهجرة او انت ولادك لا مستقبل لهم لا حق ف السكن لا حق ف العيش الكريم لا حق ف التطبيب لا حق ف التعليم أو دبا جاي كاتهضر انت اسي لحبيب المالكي هدوك البرلمانيين لي ضايرين بيك هما لي كلاو رزق لمغابا او نصبو عليهم الإصلاح خصو يكون من لداخل البلاد يلا بغتي تربح شي قضية جوهرية
L’UE n’a pas cessé de vouloir tenir le bâton au milieu (neutralité positive soit disant). Dans ces temps, cela n’est plus suffisant et est une attitude dépassée! Il est temps que ces pays réticents quant à la cause du Sahara Marocain de choisir définitivement leur camps! Soit vous êtes avec l’équipe Maroc soit vous êtes contre nous! Tous ces problèmes soulevés à droite et à gauche au sein de l’UE n’ont pour objectif que d’intimider le Maroc dans sa percée positive tant économique, politique, sociale, etc. Finalement, il est temps de s’allier avec des puissances mondiales qui voient avec clairvoyance et adhère à la logique de notre Pays (contrairement au trio Espagne, Allemagne et dans une moindre mesure la France également)
بعد القيام بحساب بسيط إنطلاقا من معرفتي لعدد النواب في البرلمان الأوروبي و أحزابهم و تحالوفاتهم و خلفياتهم الأيديولوجية تبين لي أن 70% سيصوتون ضد المغرب و حوالي 30% سيصوتون مع المغرب أو يمتنعون.
ـ ألأحزاب التي ستصوت لصالح المغرب ستكون مغضمها دات توجه يميني وسطي من فرنسا و إيطاليا و هولاندا و بلجيكا و البرتغال و ليكسومبورغ.
ـ الأحزاب التي ستصوت ضد المغرب ستكون دات أيديولجيات مختلفة و معضمها من بلدان أوروبا الشرقية و البلطيق و ألمانيا.
الحل : لا يجب على المغرب أن يتجاهل القرار كما لو أنه لم يحدت و يجب ان يتعامل مع البلدان بصفة طيبة كل بلد علي حدة. و تدكر كل تلك البلدان من أوروبا الشرقية و إقصائها من أي إستثمار في المغرب.
الحبيب المالكي رجل تاريخي غير المغرب يفعفع اوربا.. زيدهوم راه مساكن كيترعدو منك واحد واحد هههههه