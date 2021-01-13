رئيس مجلس وزراء الكويت يقدم استقالة الحكومة

رفع رئیس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، اليوم الأربعاء، كتاب استقالة الحكومة إلى أمیر البلاد؛ الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وكان وزراء الحكومة وضعوا استقالاتهم أمام الشيخ صباح الخالد أمس الثلاثاء لرفعها لأمير الكويت، وجاءت الاستقالة بعد إعلان 3 نواب، الأسبوع الماضي، تقديم استجواب لرئيس الوزراء، بتأييد 37 نائبا من أصل 50، بسبب عدم مراعاة اتجاهات المجلس الجديد في تشكيل الحكومة؛ حيث أن هناك 3 وزراء محل اعتراض من النواب على تعيينهم في مناصبهم، وهيمنة السلطة التنفيذية على البرلمان، والاخلال بالالتزام الدستوري.

وكانت الحكومة الكويتية قد شكلت في 14 دجنبر الماضي بعدما تمت إعادة تعيين الشيخ صباح الخالد رئيساً لمجلس الوزراء، بعد أن قدم استقالة الحكومة في السادس من الشهر نفيه، في خطوة إجرائية عقب إجراء انتخابات برلمانية أسفرت عن تنامي المعارضة في البرلمان الجديد.