رئيس مجلس وزراء الكويت يقدم استقالة الحكومة

رئيس مجلس وزراء الكويت يقدم استقالة الحكومة
صورة: أ.ف.ب
الأربعاء 13 يناير 2021 - 11:17

رفع رئیس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، اليوم الأربعاء، كتاب استقالة الحكومة إلى أمیر البلاد؛ الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وكان وزراء الحكومة وضعوا استقالاتهم أمام الشيخ صباح الخالد أمس الثلاثاء لرفعها لأمير الكويت، وجاءت الاستقالة بعد إعلان 3 نواب، الأسبوع الماضي، تقديم استجواب لرئيس الوزراء، بتأييد 37 نائبا من أصل 50، بسبب عدم مراعاة اتجاهات المجلس الجديد في تشكيل الحكومة؛ حيث أن هناك 3 وزراء محل اعتراض من النواب على تعيينهم في مناصبهم، وهيمنة السلطة التنفيذية على البرلمان، والاخلال بالالتزام الدستوري.

وكانت الحكومة الكويتية قد شكلت في 14 دجنبر الماضي بعدما تمت إعادة تعيين الشيخ صباح الخالد رئيساً لمجلس الوزراء، بعد أن قدم استقالة الحكومة في السادس من الشهر نفيه، في خطوة إجرائية عقب إجراء انتخابات برلمانية أسفرت عن تنامي المعارضة في البرلمان الجديد.

الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح الكويت مجلس الوزراء

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‫تعليقات الزوار

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  • abdo
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 11:26

    مايقع في الكويت من تنزيل لقيم الديموقراطية والمحاسبة وقيام البرلمان الكويتي لمهامه دون تعليمات من تليفون وضغوط يجعلها فعلا تاج الديموقراطية في العالم العربي فياريت نوابنا يأخدو من الكويت مثالا يحتذون به.

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  • محمد لعيوني
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 12:01

    رافة بالكويت الشقيقة السادة النواب. منطقة الخليج توجد في فوهة بركان والمخاطر في كل مكان.

    لدا حاولوا ان تسيروا ببلدكم الى بر الامان في هدا الظرف بالدات ولو رايتم بعض النقائص فمحبة الاوطان اكبر من كل التحديات.

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