رئيس هيئة الموثقين يحث الخريجين الجدد على التحلي بالأمانة والإخلاص

احتضن المعهد العالي للقضاء بالرباط، أمس الثلاثاء، حفل تسليم شواهد النجاح للموثقين الناجحين في امتحان دروتي 2018 و2019، والذي نظمته الهيئة الوطنية للموثقين ووزارة العدل.

وخلال الحفل دعا عبد اللطيف ياكو، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، الموثقين الجدد إلى إدراك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، مبرزا أن المجلس الوطني والمجالس الجهوية والهيئات القضائية مستعدة لتقديم الدعم الضروري والتتبع والتكوين اللازمين، لمساعدتهم على تحقيق النجاح والتفوق في مسارهم المهني.

وشدد المتحدث ذاته على أن إدراك حجم المسؤولية وثقل المهام الموكولة إلى الموثقين يعد من المبادئ الأساسية التي تُعين ممارسي مهنة التوثيق على تجاوز العقبات والصعوبات، التي يمكن أن تعترض كل موثق أو موثقة أثناء مزاولته لعمله.

وأشار ياكو إلى أن الدور المنوط بالموثق هو دور محوري على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، باعتباره مصدرا للأمن التعاقدي. كما أنه يعين على توفير الحماية القانونية لأطراف التعاقد وجعلهم في منأى عن أي نزاعات مستقبلية، مشددا على أن تحقيق هذه الغاية يقتضي “التحلي بقيَم الشرف والحياد والاستقلالية”.

ودأب المجلس الوطني لهيئة الموثقين، منذ دخول القانون المنظمة لمهنة التوثيق حيز التنفيذ، على الاحتفال بتخرج الموثقين الجدد، كتقليد سنوي “لتكريس قيم التفوق والتقدير والشعور بالمسؤولية في آن واحد”، يضيف عبد اللطيف ياكو.

ودعا المتحدث ذاته الموثقين الجدد إلى التحلي بالصدق والأمانة والصدق والإخلاص والتطبيق السليم للقانون، والحرص على أموال وأعراض الناس، واستحضار ضميرهم المهني، باعتبارهم مؤتَمنين على حقوق الناس، معتبرا أن هذه المبادئ هي النبراس الذي ينبغي أن يهتدي به ممارسو مهنة التوثيق. كما دعاهم إلى الحرص على التسلح بالعلم، ومواكبة التطور المتسارع على المستوى التكنولوجي؛ وذلك بالحرص على اكتساب مهارات ومعارف ومدارك جديدة على المستوى القانوني وغيره، من خلال التكوين المستمر لمسايرة التغيرات والمستجدات في هذا المجال، حتى يتسنى لهم الاضطلاع بالمهام والأدوار الموكولة إليهم.

في هذا الإطار، طالب رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالتسريع في البت في المرسوم المتعلق بإحداث المعهد العالي للتكوين في مهن التوثيق، نظرا للدور الذي يلعبه التكوين في الارتقاء بمستوى هذه المهنة.

وثمن ياكو علاقات التعاون والتنسيق القائمة بين المجلس الوطني لهيئة الموثقين ووزارة العدل، والمواكبة التي تقوم بها هذه الأخيرة، ودعمها للمبادرات والمشاريع الهيكلية التي يقوم بها المجلس، من أجل تطوير المهنة والرقي بها، وتأهيل الشأن التوثيقي في المغرب.

وأبرز المتحدث ذاته أن المجلس الوطني لهيئة الموثقين ينكب على مقترح مسودة مشروع قانون يغير ويتمم القانون 09-32، المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، والذي يضم تعديلات ذات طابع استعجالي، تروم ملاءمة بعض مقتضيات القانون المذكور، بالنظر إلى التحديات التي تفرضها الظرفية الراهنة، في ظل استمرار تداعيات جائحة فيروس “كورونا”.