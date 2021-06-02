رئيس وادي زم: مواجهة السريع والرجاء في الموعد المحدد

أكد أمين نوارة، رئيس نادي سريع وادي زم لكرة القدم، أن مباراة فريقه أمام ضيفه الرجاء الرياضي، المقررة غدا الخميس، ستجرى في موعدها المحدد، وذلك لحساب مؤجل الجولة الـ17 من منافسات “البطولة برو”.

وقال رئيس السريع في تصريح لـ”هسبورت”: “لم نتوصل بأي قرار رسمي أو طلب غير رسمي لتأجيل المقابلة، وكما يعلم الجميع فإن الشركة الإسبانية المكلفة بالبرمجة تسعى إلى تفادي تأجيل المباريات من أجل إنهاء المنافسة في وقتها المحدد”.

وأوضح المتحدث نفسه: “أظن أن إدارة الرجاء بدورها لم تطالب بتأجيل اللقاء، فقط هناك بعض المطالبات من فعاليات الفريق، لكن المؤكد أن المواجهة ستلعب في موعدها”.

من جهته حسم رشيد الأندلسي، رئيس نادي الرجاء الرياضي، في تصريح للجريدة الجدل القائم حول لعب مباراتيه المؤجلتين في فترة التوقف الدولي الجاري، مؤكدا أن إدارة النادي قررت الالتزام بالبرمجة المحددة من طرف العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية لإجراء المؤجلات، وعدم طلب الاستفادة من حق طلب إرجاء المباراتين إلى وقت لاحق، رغم أن الفريق محروم من 5 من لاعبيه الدوليين.

جدير بالذكر أن المادة الثانية من قانون المسابقات تمنح للأندية حق طلب تأجيل مبارياتها، في حال تم استدعاء أكثر من لاعبين دوليين اثنين للمشاركة مع منتخباتهما تزامنا مع موعد المباريات المعنية.