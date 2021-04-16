رئيس "وادي زم": موعد لقاء الوداد "غير عادل"

أوضح أمين نوارة، رئيس نادي سريع وادي زم لكرة القدم، أن إدارة فريقه فوجئت من موعد برمجة مباراته أمام الوداد الرياضي لحساب ثمن نهائي كأس العرش، مطالبا الجامعة الملكية المغربية بتأخير المواجهة حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الفريقين.

وقال رئيس السريع، في تصريح خص به “هسبورت”: “أعتقد أن الأمور واضحة بخصوص الطلب الذي تقدمنا به لجامعة الكرة، لتأخير مباراتنا أمام الوداد، المقررة الثلاثاء المقبل؛ وذلك بحكم أننا سنواجه أولمبيك آسفي في العاشرة ليلا من السبت المقبل على ميدانه، وسنكون مطالبين بتناول وجبة العشاء وشد الرحال في الساعات الأولى من الليلة الموالية”.

وأضاف المتحدث نفسه: “سنكون تحت ضغط كبير من الوقت، ومن المفروض أن نخوض حصصا تدريبية قبل المباراة، ويكون لدينا الوقت الكافي للتحضير. لهذا، تقدمنا بطلب تأخير المواجهة حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص؛ وفي حال رُفض الطلب سنكون مطالبين بإجراء اللقاء في موعده، وهذا ما لا نتمناه”.

وراسل نادي سريع وادي زم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مطالبا بتأخير موعد مباراته أمام الوداد الرياضي، برسم دور ثمن نهائي كأس العرش، وجاء في المراسلة المذكورة: “نعبر عن اندهاشنا العميق من برمجة مقابلة كأس العرش ضد الوداد الرياضي، يوم الثلاثاء 20 أبريل الجاري، مع العلم أن نادينا سيلعب مقابلة خارج ميدانه بآسفي يوم السبت 17 أبريل على الساعة العاشرة ليلا؛ بينما فريق الوداد تمت برمجة مقابلته يوم الخميس، أي سيستفيد من خمسة أيام راحة وهو مستقبل بميدانه”.

وأضاف السريع في المراسلة ذاتها: “نطلب من سيادتكم التدخل لتأخير مقابلة كأس العرش يوم الأربعاء 21 أبريل الجاري، في إطار تكافؤ الفرص بين فرق البطولة الوطنية”.

يُشار إلى أن سريع وادي زم نجح في بلوغ دور الـ16 من الكأس الفضية، على حساب أولمبيك آسفي؛ في حين تجاوز رفاق أيوب الكعبي نادي أولمبيك خريبكة ضمن الدور ذاته.