رئيس الوزراء الفرنسي يلغي زيارة الجزائر بعد مطالبته بـ"وفد كبير"

أرجئت إلى أجل غير مسمّى زيارة كان مقرّرا أن يقوم بها إلى الجزائر، الأحد المقبل، رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، لتكريس عودة الدفء إلى العلاقات المعقّدة بين البلدين، في خطوة مفاجئة عزتها باريس إلى أزمة كورونا، بينما أكّدت مصادر مطّلعة أنّ أسبابها دبلوماسية.
وقال مكتب رئيس الوزراء الفرنسي، لوكالة فرانس برس، إنّ جائحة كوفيد-19 لا تسمح بأن تكون هذه الوفود في ظروف مُرضية تماماً”، وأضاف أنّ اللجنة الحكومية الفرنسية الجزائرية، الهيئة التي كان مفترضاً أن تُعقد الاجتماعات الثنائية في إطارها، أرجئت بالتالي إلى موعد لاحق يكون فيه السياق الصحّي أكثر ملاءمة.
لكنّ مصادر فرنسية وجزائرية متطابقة عزت إرجاء الزيارة إلى أسباب دبلوماسية، مشيرة إلى أنّ حجم الوفد الفرنسي، الذي جرى تخفيضه بسبب الجائحة، اعتُبر غير كاف من قبل الجزائر التي أبلغت باريس بذلك، الأمر الذي عجّل بصدور القرار المتأخّر القاضي بإرجاء الزيارة.
وقال مصدر فرنسي، مطّلع على خبايا التحضير لهذا الموعد، إنّ “تشكيلة الوفد دون المستوى في نظر الجزائر”، وبدوره قال مصدر جزائري إنّ باريس “خفّضت مدّة الزيارة إلى يوم واحد وحجم الوفد إلى أربعة وزراء”، وزاد: “إنّها تشكيلة مصغّرة في حين أنّ هناك الكثير من القضايا الثنائية التي تجب دراستها”.
وكان مفترضاً في هذه الزيارة أن تمثّل خطوة جديدة في التقارب الثنائي الذي بدأه الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والجزائري عبد المجيد تبون.
وخلال الزيارة، التي أرجئت الآن، كان مقرّراً أن يترأّس كاستيكس بالاشتراك مع نظيره عبد العزيز جراد اللجنة الحكومية رفيعة المستوى، الهيئة التي تجتمع بانتظام لتقييم التعاون الاقتصادي بين البلدين بشكل خاص.
ولم تنعقد هذه اللجنة منذ دجنبر 2017 بسبب الحراك الشعبي في الجزائر الذي أدّى إلى سقوط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2019، ثم بسبب الأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد-19.
وبعد توتّر خلال الحراك الشعبي قبل سنتين، عمد ماكرون إلى تقديم دعم مفتوح للرئيس تبون الذي قوبل انتخابه في نهاية عام 2019 برفض كبير من قبل الشعب وبتظاهرات في الشارع، وهو دعم أثار انتقادات داخل الحركة المطالبة بالديمقراطية.
ابقوا هادئين وبدون تاويلات مجانية ولا شماتة ولا صراخ فالبعثة الفرنسية اجلت زيارتها للجزائر بسبب الجائحة ولا شيء اخر فهذه امور عادية وكل الزيارات بين وفود الدول معرضة للتأجيل بسبب امور طارئة ولا يوجد اي سبب سياسي فالعلاقات بين البلدين جيدة جدا وفرنسا تتعاون مع الجزائر وجماجم الابطال الشهداء الجزائرين التي رجعت الى موطنها الاصلي خير دليل على حسن العلاقات بين البلدين
احتقار فرنسا للجزائر سببه انها دولة بدون رئيس فعلي كل الجنرالات يمثل الرئيس وكلهم شنئان بعض فكيف لفرنسا ان تجتمع مع هؤلاء بوفد كبير
تحسب للجزائر بعض الوقفات والاعتراضات على الدول الاوروبية…
مثلا..الجزاير تطلب من القنصليات زيادة عدد التاشيرات للمواطنين الجزايرين…
ثانيا، وزارة الهارجية الجزايرية تقف مغ المواطنين في الخارج…
نقطة تحتسب لوزارة الخارجية الجزايرية..
الجزاير وما ادراك ما الجزاير….
لديها ايطاليا واسبانيا والصين وروسيا…كمتعاملين…وفرنسا لا تريد فقدان مكانتها….
عصب فرنسا هو المال…والسيطرة…
سلام :راءس الوزراء الفرنسي يلغي زيارة الجزاءر .الجزاءر هي الي لغتها والسبب هو تطوير الشراكة يجمع بوريطة وزير الخارجية المغربي ووزير خارجية فرنسا . كبرانات الدزاير عينكوم فيها عود يالحسادة
الكبير كبير
حط روحك الفوق تبقى الفوق . زيارة لمجرد زيارة لا نريدها . تجي الجزائر بشروط الجزائر
يجب على الجزائر أن تقطع جميع علاقاتها مع فرنسا ، كما قطع المغرب علاقاته مع ألمانيا ، فرنسا إستعمرت الجزائر 160 سنة وجماجم أجداد الجزائريين موجودة في المتاحف الفرنسية ، أما المغرب البطل الشجاع قطع علاقاته مع ألمانيا رغم أنها لم تحتل المغرب،