"رائحة الحشيش" على الأوراق النقدية تسقط متورطين في غسل الأموال

تمكنت السلطات المعنية بتعقب جرائم غسل الأموال من فك خيوط شبكة كبيرة لتهريب المخدرات في المغرب، وذلك بعد تزايد تحويل مبالغ غير عادية من العملات المالية في مؤسسات تحويل الأموال والبنوك.
وكشفت وحدة معالجة المعلومات المالية لسنة 2019، وهي هيئة وطنية مكلفة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، عدم اتساق المعاملات المالية المنفذة مع الوضع الاقتصادي للأشخاص المعنيين، الذين يقيمون في مناطق معروفة بزراعة القنب الهندي في المغرب.
ومن بين مؤشرات الاشتباه في جرائم غسل الأموال، وفق تقرير وحدة معالجة المعلومات المالية، أن الإيداعات والتحويلات المالية تتم بواسطة أوراق نقدية من فئة صغيرة تنبعث منها رائحة قوية لـ”الحشيش”.
وأظهرت نتائج تحليل المعطيات المالية أن المتورطين لديهم سوابق في الاتجار غير المشروع بالمخدرات، وتلقوا تحويلات مالية مهمة ومتواترة، دون مبررات اقتصادية أو علاقات تجارية، من عدة أشخاص طبيعيين يمكن أن يكونوا جزءا من شبكة كبيرة لتهريب المخدرات في المغرب.
ومن بين العمليات الأخرى التي كشفها تقرير وحدة معالجة المعلومات المالية تلك المتعلقة بتزوير العملات أو أدوات الائتمان العامة أو وسائل الدفع الأخرى، إذ كشف أحد البنوك بالمغرب عن شيكات مزورة مقدمة للأداء على وكالات بنكية مغلقة؛ بحيث تمكنت فعلاً شبكات للتزوير من الحصول على المبالغ المالية المتضمنة في بعض الشيكات المقدمة، بينما تم الكشف عن البعض الآخر قبل الأداء.
نتائج التحليل كشفت أن أفراد الشبكة قاموا بإيداع الشيكات، التي تم تزويرها، من أجل التحصيل، وتبين عدم توافق المعلومات المدونة عليها وتلك المتوفرة في قاعدة بيانات البنك؛ ليتم سحب هذه الشيكات على الحسابات الموجودة في وكالات البنوك التي تم إغلاقها مسبقاً.
واستقبل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الجمعة، جوهر النفيسي، رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، الذي قدّم له التقرير السنوي للوحدة برسم سنة 2019؛ تطبيقا لمقتضيات المادة الـ15 من القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وأطلع رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية رئيس الحكومة على ما حققته الوحدة برسم 2019، سواء تعلق الأمر بالمنحى التصاعدي الذي سجلته مؤشرات نشاطها، خصوصا ما يتعلق بعدد التصريحات بالاشتباه التي عرفت زيادة بنسبة 60 في المائة مقارنة مع سنة 2018، أو بارتفاع التصريحات التلقائية التي تلقتها من شركائها الوطنيين في إطار تطبيق مقتضيات المادة الـ22 من القانون 05-43؛ إضافة إلى التطور الملحوظ في ما يخص تبادل المعلومات مع نظيراتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الحل النهائي لجميع المشاكل المتعلقة بالحشيش هو التقنين وبيعه فالصاكا والدولة تشري من عند الفلاح في اطار تعاونيات، انقوليكم علاش من وجهة نظري : 1 قطع الطريق على تمويل المافيات الداخلية والارهاب والجريمة ، 2 الدولة غدخل الملايير عطا الله ميتمول بيها ، وغتكون مداخيل قياسية ، 3 غنخفضوا تكاليف كبيرة على القطاع الصحي حيت الالاف كيكميوا الزبل بعضهم حماق والبعض تضرر صحيا .. وغنخلقوا فرص شغل للنتس بدون مذكرات بحث ، وخوف …
الملايين من المغاربة عايشين بفلوس الحشيش منذ سنين وكاين لي ولا برلماني أو رجل أعمال ومشى للحج وكلشي في خبار المخزن .ريحة الحشيش في الفلوس ههههه زوينة هادي
متى التلقيح؟ متى التلقيح؟ متى التلقيح؟
متى التلقيح؟ متى التلقيح؟ متى التلقيح؟
متى التلقيح؟ متى التلقيح؟ متى التلقيح؟
أثناء عطلة عائلية بمدينة طنجة لما رجعت إلى سيارتي بعد أن اشتريت الخبز بورقة 200 درهم و استرجعت الصرف بعدة أوراق من فئة 20 د قفلت الباب، فإذا برائحة الحشيش عبقت بقوة داخل السيارة… بحتت كثيرا و طويلا في كل مكان من السيارة باحثا عن مصدر رائحة الحشيش أمام ذهول حارس السيارات الذي ينتظر بعض الدراهم… إلى أن اكتشفت مصدر الرائحة و هو ورقة واحدة من فئة 20 د ربما كانت في كيس بين مادة الحشيش… لما حكيت الأمر إلى حارس السيارات الذي كان يراقب ابحاثي اجابني: رائحة الحشيش على أوراق مالية شيئ عادي!
ضحكت كثيرا عند قراءة اوراق نقدية تنبعث منها رائحة الحشيش . وتبالغ الى ذهني فكرة لماذا صاحب الاوراق النقذية لم يخرجها الى خارج المنزل لتشميشها ويضربها شويا الهواء لازالة رائحة الحشيش. وللتذكير فان ابناك سويسرا تقبل على اوراق نقدية ولو ملطخة بالغا……
علاش ما بخارش الاوراق النقذية بالخزامى قبل ايداعها البنك