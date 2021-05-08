رابطة العالم الإسلامي تدين إخلاء منازل بالقدس

رابطة العالم الإسلامي تدين إخلاء منازل بالقدس
صورة: أرشيف
السبت 8 ماي 2021 - 17:49

أعلنت رابطة العالم الإسلامي، باسم مجالسها ومجامعها وهيئاتها العالمية، عن إدانتها للإجراءات المجازفة المتخذة بشأن إخلاء منازل فلسطينية بالقدس وفرض السيادة عليها بمنطق القوة.

وأكدت الرابطة، في بيان لها، أن مثل هذه المخاطرة “تزيد من تعقيد فرص تحقيق السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية”.

كما أشار بيان الرابطة، الصادر عن أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، إلى أن أي إجراء أحادي الجانب “لن يخدم المسار السلمي للقضية، ولا بد أن يكون خيارها الوحيد لحلها بشكل عادل وشامل؛ استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذوات الصلة، ومبادرة السلام العربية”.

وشدد البيان على إدانة كل المجازفات التي تستخدم منطق فرض الإرادة بالقوة بوصفه رهانا مرفوضا بشدة إسلاميا وعربيا ودوليا، وخاسرا “في جميع أحواله” باعتباره مقوضا لجهود السلام.

القدس الشريف القضية الفلسطينية رابطة العالم الإسلامي فلسطين

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