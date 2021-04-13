رابطة العالم الإسلامي تطلق حملة ضد "الإسلاموفوبيا" بمواقع التواصل الاجتماعي

أطلقت رابطة العالم الإسلامي حملة دولية على مختلف المنصات الرقمية، تحت وسم “Reject Hate”، تدعو من خلالها إلى مواجهة ظاهرة “الإسلاموفوبيا” التي تعادي الدين الإسلامي، مطالبة، في الوقت نفسه، بحظر المحتوى المسيء إلى الإسلام في مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجّه الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، محمد بن عبد الكريم العيسى، رسالة إلى المشرفين على إدارة منصتيْ “فيسبوك” و”تويتر”، قصد الحدّ من خطاب الكراهية الذي يستهدف أتباع الأديان، وضمنها الديانة الإسلامية، بعد تعرَض بعض المسلمين للعنف الجسدي والتهديد النفسي بسبب العديد من المنشورات التي تشجع على التعصّب.

وفي هذا الصدد، قال محمد بن عبد الكريم العيسى إن “وسائل التواصل الاجتماعي لها تأثيرها الكبير، فبإمكانها أن تقرب بين الناس من مختلف الأماكن، كما يمكنها أن تولد الكراهية وعدم التسامح”، مضيفا: “سعدنا بمعرفة أن فيسبوك وتويتر وعدَا بوضع شروط جديدة لمحاربة الكراهية والتعصب، وحظر جميع المشاركات التي تنكر الهولوكوست”.

وأضاف الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، في “تغريدة” له على منصة “تويتر”، أن ذلك “يعتبر خطوة أولى في الاتجاه الصحيح، وعلى شركات وسائل التواصل الاجتماعي مضاعفة هذه الجهود”، ثم زاد شارحا: “حاليا نجد أن مشاركة واحدة تحض على الكراهية من بين ألف مشاركة، والشركات تحقق في هذه المخالفات، لكن نادرا ما تتخذ أي إجراء”.

واستطرد المتحدث ذاته: “يُسمح لخمسة وسبعين بالمائة من حالات المحتوى المخالف بالبقاء على منصاتها، فيما تضاهي معاناة المسلمين حول العالم معاناة غيرهم، لأنهم يواجهون الإساءة الشخصية والتهديدات والعنف الجسدي بسبب ما يؤججه بعض المحتوى الذي ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأوضح المصدر عينه أن “الإسلاموفوبيا مرض، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي ألا تكون حاضنة له؛ ومن ثمّ فإن فيسبوك وتويتر قادرتان على بذل جهود أفضل، ويجب عليهما فعل ذلك”، ليخلص إلى أن “الجميع مطالب بعدم التسامح مطلقا مع خطاب الكراهية الذي يستهدف المسلمين، وكذلك مع خطاب الكراهية الذي يستهدف أتباع مختلف الأديان”، خاتما بالقول: “انضموا إلينا في حملتنا لرفض الكراهية بجميع صورها، وساعدونا في جعل العالم أكثر سلاما وتسامحا”.