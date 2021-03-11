رابطة حقوقية تستنكر اعتقال إدريس السدراوي

قال المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إنه اجتمع عبر تقنية المناظرة من أجل تدارس نقطة وحيدة تتمثل في وضع الرئيس الوطني إدريس السدراوي تحت تدابير الحراسة النظرية، من قبل الدائرة الأولى للأمن الوطني بالقنيطرة؛ وذلك “على خلفية تأطيره يوم 8 مارس الجاري وقفة رمزية تهدف إلى تكريم ثلة من النساء القرويات المناضلات ضد تهجيرهن من أراضي أجدادهن”.

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن “المكتب، ومعه الرئيس، لم يتوصلا بأي قرار منع من قبل السلطات المختصة”، وأن “المكتب التنفيذي قرر إقامة الوقفة في فضاء مفتوح قبالة بلدية القنيطرة حفاظا على التباعد وتقيدا بالتدابير الاحترازية المعمول بها حاليا”، وأن “الوقفة كانت سلمية ومرت في جو من التعبئة المسؤولة”.

وأضاف البلاغ أنه مما جاء في كلمة الرئيس: “أفتخر بكون الرابطة استطاعت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تكريم أكثر من 500 امرأة قروية في أماكن متفرقة، وسمعت منهن حبهن للملك وللوطن، واستمعت كذلك لقضاياهن ومطالبهن البسيطة”.

وأكد المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أنه “يستنكر التهم الموجهة إلى الرئيس الوطني جملة وتفصيلا، ويطالب الجهات المسؤولة بإطلاق سراح إدريس السدراوي دون قيد أو شر ط، لأنه مارس عملا حقوقيا صرفا وفق الضوابط القانونية التي تؤطرها الوثيقة الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة، ويدعو المنظمات الحقوقية وكافة المناضلين الأحرار إلى التصدي لهذه الانتكاسة الحقوقية”.