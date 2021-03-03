رابطة مغاربية تنادي بجعل العربية لغة للمعاملات

قالت الرابطة المغاربية لحماية اللغة العربية إن الفاتح من مارس من كل سنة يشهد الاحتفاء والاحتفال بـ”اليوم العربي للغة العربية”، وتحل معه الذكرى الرابعة لتأسيس الرابطة بمدينة انواكشوط الموريتانية، مضيفة أن هاته السنة تحل هاته السنة الذكرى الرابعة لتأسيس الرابطة في ظل المتغيرات التي عرفها العالم جراء جائحة الفيروس التاجي (كوفيد 19)، والاضطرار، التزاما بالإجراءات الصحية والاحترازات الوقائية، إلى إلغاء العديد من التظاهرات والمؤتمرات المحلية والعربية والدولية، عوضتها تقنيات التناظر المرئي والمنصات الافتراضية.

وأوضحت الرابطة المغاربية لحماية اللغة العربية، في بيان لها، أنها حريصة على ترصيد مصيرنا المغاربي المشترك ورسملته، وعلى تثمين مختلف المبادرات التي تتخذها الحكومات المغاربية والعربية وجمعيات المجتمع المدني الشريكة وذات الاهتمام المشترك، بغاية تعزيز أدوار اللغة العربية محليا، ومغاربيا، وعربيا، وإفريقيا، ودوليا، وفق ما هو مثبت بقانونها الأساسي؛ خصوصا بالباب الأول، المادتين 4 و5، حيث ورد فيها “حث الجهات الرسمية، وفي طليعتها أصحاب القرار السياسي على احترام اللغة العربية الرسمية وفق ما هو مبين في دساتير وقوانين بلدان المغرب العربي الخمسة…”، مضيفة أنها راهنت، هاته السنة، على “الانفتاح على البعدين الإفريقي والدولي، بتكريس جهودنا واهتماماتنا، كذلك، خدمة للراغبين في تعلم اللغة العربية من الناطقين بغيرها”.

وجاء ضمن البيان ذاته أن “الاهتمام المتزايد الذي أصبحت تحظى به اللغة العربية بمختلف المنظمات الإقليمية والدولية، ومكانتها ضمن اللغات الرسمية الخمس بالأمم المتحدة، يضاعف مسؤولياتنا والتزاماتنا للعمل على إقناع أصحاب القرار ببلداننا المغاربية والعربية، بضرورة جعل اللغة العربية، كما هو مثبت بدساتيرها، لغة المعاملات والتواصل اليومي للمواطنين، ولغة الإدارة والخدمات والاقتصاد والتجارة والصناعة والمال والأعمال.. ولغة العلم والمعرفة والعلوم والتدريس، ولغة الحياة العامة والخاصة”.

وأشارت الرابطة إلى ضرورة التنبيه إلى “العكوف على تجديد أساليب التواصل بها، لجعلها لغة متجددة وأكثر وظيفية، ولغة رقمية قادرة على مسايرة جميع الطفرات التي يشهدها العالم المعاصر والحديث، باعتبارها رصيدا إنسانيا وكونيا، حاملا لحضارة راسخة تضرب في جذور التاريخ، ضمن منظومة لغوية متعالقة ومتلاقحة، ترنو لمستقبل واعد ومشترك للغات العالمية الأكثر انتشارا وتأثيرا”.