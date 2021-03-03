رابطة مغاربية تنادي بجعل العربية لغة للمعاملات

قالت الرابطة المغاربية لحماية اللغة العربية إن الفاتح من مارس من كل سنة يشهد الاحتفاء والاحتفال بـ”اليوم العربي للغة العربية”، وتحل معه الذكرى الرابعة لتأسيس الرابطة بمدينة انواكشوط الموريتانية، مضيفة أن هاته السنة تحل هاته السنة الذكرى الرابعة لتأسيس الرابطة في ظل المتغيرات التي عرفها العالم جراء جائحة الفيروس التاجي (كوفيد 19)، والاضطرار، التزاما بالإجراءات الصحية والاحترازات الوقائية، إلى إلغاء العديد من التظاهرات والمؤتمرات المحلية والعربية والدولية، عوضتها تقنيات التناظر المرئي والمنصات الافتراضية.
وأوضحت الرابطة المغاربية لحماية اللغة العربية، في بيان لها، أنها حريصة على ترصيد مصيرنا المغاربي المشترك ورسملته، وعلى تثمين مختلف المبادرات التي تتخذها الحكومات المغاربية والعربية وجمعيات المجتمع المدني الشريكة وذات الاهتمام المشترك، بغاية تعزيز أدوار اللغة العربية محليا، ومغاربيا، وعربيا، وإفريقيا، ودوليا، وفق ما هو مثبت بقانونها الأساسي؛ خصوصا بالباب الأول، المادتين 4 و5، حيث ورد فيها “حث الجهات الرسمية، وفي طليعتها أصحاب القرار السياسي على احترام اللغة العربية الرسمية وفق ما هو مبين في دساتير وقوانين بلدان المغرب العربي الخمسة…”، مضيفة أنها راهنت، هاته السنة، على “الانفتاح على البعدين الإفريقي والدولي، بتكريس جهودنا واهتماماتنا، كذلك، خدمة للراغبين في تعلم اللغة العربية من الناطقين بغيرها”.
وجاء ضمن البيان ذاته أن “الاهتمام المتزايد الذي أصبحت تحظى به اللغة العربية بمختلف المنظمات الإقليمية والدولية، ومكانتها ضمن اللغات الرسمية الخمس بالأمم المتحدة، يضاعف مسؤولياتنا والتزاماتنا للعمل على إقناع أصحاب القرار ببلداننا المغاربية والعربية، بضرورة جعل اللغة العربية، كما هو مثبت بدساتيرها، لغة المعاملات والتواصل اليومي للمواطنين، ولغة الإدارة والخدمات والاقتصاد والتجارة والصناعة والمال والأعمال.. ولغة العلم والمعرفة والعلوم والتدريس، ولغة الحياة العامة والخاصة”.
وأشارت الرابطة إلى ضرورة التنبيه إلى “العكوف على تجديد أساليب التواصل بها، لجعلها لغة متجددة وأكثر وظيفية، ولغة رقمية قادرة على مسايرة جميع الطفرات التي يشهدها العالم المعاصر والحديث، باعتبارها رصيدا إنسانيا وكونيا، حاملا لحضارة راسخة تضرب في جذور التاريخ، ضمن منظومة لغوية متعالقة ومتلاقحة، ترنو لمستقبل واعد ومشترك للغات العالمية الأكثر انتشارا وتأثيرا”.
فعلا، فعلا ومن المنافع المنتظرة التقليل من الرشوة وهدر المال العام غالبا ما تكون ممكنة سهلة بغطاء البلاغة اللغوية خصوصا بلغتي موليير وشيكسبير. الدارجة ستكون أفظل حتى يسود المعقول في تدبير الصفقات العمومية.
نعم يجب تفعيل اللغة العربية في جميع المعاملات الإدارية بدأ أولا من الإدارات العمومية ثم الشركات العمومية والابناك ومؤسسات التأمين وغيرها وخصوصا ان قانون التوافق نص على وجوب إستعمال اللغة العربية في إبرام العقود وهذا ما لم تلتزم به الابناك ومؤسسات التأمين إلى حدود الساعة.
نعم الغربية هي اصل اللغات واغناها واقدسها وتستحق ان تكون لغة العالم وليس لغة للمغاربيين العربية تستحق ان تكون اللغة الاولى فى كل الدول المغاربية والعربية والاسلامية وقد رسمتها باكستان هده السنة والتشاد والنيجر وايران وهلم جرا
السلام عليكم،أما بعد أوافق على تعليم المغاربة اللغة العربية لجعلها لغة المغرب الأولى و بعدها كل اللهجات و اللغات التي تنفع البلاد لكن الدارجة كلغة رسمية لا أشاطر هذا الرأي فكبار السن لن يستطيعوا فهمها عكس اللغة العربية التي هي لغة القرآن و تعودوا عليها منذ الصغر حتى و لو كانوا أميين, و الله أعلم.
عن أي مغرب عربي يتكلمون؟؟ عن تكتل الغنوشي أم عن الوهم؟؟ .. الإنجليزية هي لغة العلم في وقتنا الحالي مع كل الاحترام للغتنا العربية الجميلة.. لا لفتح الحدود مع الأعداء.
والآن ستخرج جماعة عصيد تندد وتطلق ذبابها الإلكتروني يسب ويشتم كل من يؤيد الفكرة..
نعم
يجب إستعمال العربية فقط
ولا توجد لغة في هذا
الكون أحسن من اللغة العربية
فكرة ممتازة .
لماذا نحن نحاول الكلام بالإنجليزية و الفرنسية
ونحن لنا لغة أحسن من هذه اللغات .
كل الدول المتقدمة تتعامل بلغتها الأم كلغة أولى ورسمية
وليس لفة المستعمر
كل من يرفض العربية و الأمازيغية في المغرب فهو عنصري يشكل خطر على الشعب المغربي… من يطالب فقط بالعربية فهو عنصري حاقد و من يطالب فقط بالأمازيغية فهو لا يفهم الوضع في المغرب… لا يمكن تصور المغرب بدون أمازيغ و عرب. وهذا الكلام لن يعجب المتطرفين من الجانبين.
وتبدا التعاليق العنصرية ضد الامازيغ ، والنيل منهم ، عندما تتحدثون عن مغربكم العربي و قدسية اللغة العربية وانكم شعب الله المختار فذلك امر محمود يعزز الوحدة واللحمة ، اما ان يتحدث امازيغي عن لغة اجداده والمحافظة عليها في ارضه يقال عنه انفصالي وداعي الى الفتنة.
الحق يقال ان اكبر انفصاليي المغرب هم عرب بني معقل وهلال في الصحراء ، وهم عرب اقحاح عكس المستعربين من المغاربة.
العربية لا تستطيع الدخول الى عالم البزنيس والمال ، لان هذا يحتاج لغة خفيفة ودون تعقيدات كالانجليزية ، ام انكم تريدون فرض لغتكم المقدسة على العالم اجمع؟
انا لغتي الأمازيغية واحترم العرب ، وافتخر باصلي ، فان كانت لغتكم مقدسة ، فلغتي اقدس منها ، وان كانت العربية ركن من اركان الاسلام فسنترك لكم دينكم لتدخلو جنتكم العربية.
نعم، اللغة العربية للمعاملات، ثم جعل اللغة الإنجليزية الثانية، خاصة في مجالات البحث العلمي والمعلوميات،ثم التجارة الخارجية.
الكلام فقط
بل نريد التطبيق الفوري
قلب الأمة النابض هو مصر
ثم المشرق و المغرب .
تفعيل اللغة العربية في جميع المعاملات الإدارية بدأ أولا من الإدارات العمومية ثم الشركات العمومية والابناك ومؤسسات التأمين وغيرها .
المتداول عندنا في المغرب .. الدرجه المغربيه بجميع لكانتها تحتل المرتبه الاؤولى تليها في المرتبه الثانيه الامازيغيه بجميع فروعها. هناك اقليه قليله من البرجوازيين متفرنسه تتحدث في ما بينها بالفرنسية.
هذا هو الواقع والحقيقه اما غير ذالك فهو كلام في كلام لا ينفع.
اكبر عائق للنمو الاجتماعي و الاقتصادي في الدول المغاربية هو غياب لغة موحدة واحدة نتعامل بها في كل المجالات و نبادل بها المعارف و نراكم بها الكفايات لكي تصبح كل جدة مغربية تناقش بمصطلحات دقيقة مع جارتها ما تعلمته من برامج التلفزيون و محادتة الحفيد الطالب بجامعة الطب حول موضوع كورونا مثلا، او يصبح الفلاح يبادل تجاربه مع الاستاذ بالمعهد الزراعي. لا أظن أن برنامج البورصة بالتلفزة يفهم من طرف اكثرية المغاربة. و لا نقبل ان يظل اكتساب مهارات بلغات اجنبية شرط اساسي من اجل النجاح المهني و سبب اقصاء للاخرين الناجحين في مسالك التعليم العمومي. احسن لغة يمكن أن تستجيب لهاته المتطلبات في فترة وجيزة و بأقل مجهود و بأحسن إنتاجية هي اللغة العربية بسبب قربها من كل اللهجات و انتشارها الجغرافي و غناها التقني… هذا اذا تفادينا التعامل المبعثر ب3 ابجديات و أكثر من 3 لغات. دون أن نفرط في دراسة و تعلم الامازيغيات الثلات في مناطقها التاريخية بكل خصوصياتها و ثرواتها دون دمجها في قالب معياري.