رادار "الغواصات الصفراء" يرصد المغربي حارث

عاد نادي فياريال الإسباني لكرة القدم إلى تأكيد اهتمامه بالتعاقد مع الدولي المغربي أمين حارث، لاعب نادي شالكه 04 الألماني، بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد أن فشلت إدارة “الغواصات الصفراء” في ضمه خلال “المركاتو” الماضي.

ويبصم الفريق “الأزرق” على موسم كارثي داخل أروقة “البوندسليغا” الألمانية، بعد حصده لسلسلة من النتائج السلبية جعلته يتذيل جدول الترتيب العام برصيد تسع نقاط؛ ما يؤكد أن رفاق حارث مهددون أكثر من أي وقت مضى بالنزول إلى الدرجة الثانية.

ويُرجح أن تتسبب النتائج السلبية المحققة خلال الموسم الحالي في مغادرة العديد من “نجوم” شالكه؛ من ضمنهم الدولي المغربي أمين حارث، الذي كان محط اهتمام فياريال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حسب ما أفادت به مصادر إعلامية إسبانية.

ووفق المصادر نفسها، فإن إدارة “الغواصات الصفراء” ستعود، في “المركاتو” الصيفي المقبل، إلى تقديم عرض جديد لنادي شالكه للاستفادة من خدمات حارث، بتوصية من مدرب الفريق أوناي إيمري الذي أعطى “الضوء الأخضر” لضم حارث، الذي سجل هذا الموسم هدفا وصنع ست تمريرات حاسمة في 25 مباراة خاضها مع “الأزرق الملكي” الألماني.

وكان الدولي المغربي أمين حارث، الذي يبلغ من العمر 23 عاما، قد وقع في كشوفات شالكه الألماني صيف سنة 2017 قادما إليه من نادي نانت الفرنسي.