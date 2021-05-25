"رادار" ميلان الإيطالي يرصد المغربي عدلي

يتابع نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم الموهبة الكروية الفرنسية المغربية أمين عدلي، مهاجم نادي تولوز الفرنسي لكرة القدم، من أجل الظفر بخدماته، بعد تألقه الكبير في الفترة الأخيرة بقميص فريقه الحالي، كما يعتبر من بين أبرز اللاعبين الواعدين بالملاعب الفرنسية.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن إدارة “الروسونيري” مهتمة بالتعاقد مع عدلي ذي الأصول المغربية، بعد متابعته منذ فترة من طرف تقنيي النادي الذين اقتنعوا بإمكانياته الكبيرة، كما أن ميلان يرى فيه اللاعب المناسب القادر على تقديم الإضافة للنادي.

من جانبه، أكد باتريس غاراندي، مدرب نادي تولوز الفرنسي، في تصريح لقنوات “بي إن سبورت” القطرية، أن عدلي يستحق كل الاهتمام وأنه يتمتع بإمكانيات تقنية عالية، مشيدا بفنياته وأخلاقه وانضباطه داخل وخارج الملعب.

وأضاف غاراندي: “إنه لاعب ذهبي، والجميل هو أنه يستمتع بلعب الكرة، ويمتلك كل الإمكانيات للعب في أعلى مستوى.. وبالنسبة لي كمدرب إنه لمن دواعي سروري أن أتوفر على لاعب مثل عدلي، لقد قدم موسما رائعا”.

يشار إلى أن أمين عدلي، البالغ من العمر 21 سنة، سبق له أن دافع عن قميص “الديكة” الفرنسية لأقل من 18 سنة في خمس مباريات سجل خلالها هدفا واحدا، كما قدم أداء جيدا خلال الموسم الكروي الحالي.