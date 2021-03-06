ربات البيوت بالمغرب .. "شموع" تحترق في صمت وتنتظر التفاتة المجتمع

مع دنو احتفالات اليوم العالمي للمرأة التي تصادف الثامن مارس من كل سنة، يكثر الحديث عن نساء رائدات في مجالات مختلفة؛ هناك من يسلط الضوء على امرأة رياضية، وهناك من يختار فاعلة سياسة، والبعض يختار تقديم نماذج من قاضيات وسيدات أعمال، لكن نادرا ما يتم الاكتراث إلى ربات البيوت.
نساء كثر لم تسمح لهن ظروفهن التعليمية ولا المحيط الذي نشأن فيه بالبحث عن عمل، ليجدن أنفسهن “ربات بيوت”، يشتغلن دون انتظار الحصول على أجرة نهاية الشهر؛ أجرتهن نجاح الأسرة، تفوق الأبناء في الدراسة، وحصولهم على وظيفة تجعلهن يفتخرن بهم أمام الجارات والأقارب.
ولم تخف نجاة، وهي في عقدها الخامس، سعادتها بالعمل الذي تقوم به، وبالنجاح الذي حققته طوال سنوات الزواج وتكوين الأسرة. بالنسبة لهذه السيدة القاطنة بالحي المحمدي فإن عملها “ربة بيت” كان أفضل وأصعب مهنة، إذ تقول: “تربي ولادك وتحافظ عليهم حتى تشوفهم كيف بغيتي، هذا هو العمل الحقيقي”.
وتؤكد هذه السيدة أنها سبق لها العمل بإحدى الشركات الصناعية، لكنها سرعان ما غادرتها بعد مرور ثلاث سنوات، لتقرر العمل داخل المنزل، والاشتغال ربة بيت بدلا من عاملة بشركة.
وترى نجاة أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها مكنتها من البقاء قريبة من أبنائها والحرص على تربيتهم ومواكبتهم في الدراسة، إلى حين تحقيق ما يصبون إليه، وهذا بالنسبة لها “نجاح لا يضاهيه أي نجاح”.
وتؤكد المتحدثة أن اختيارها العمل كـ”ربة بيت” لم تندم عليه، ولا يشكل لها أي ضيق، خصوصا أنها تعرف وضع الكثير من معارفها اللواتي يشتغلن في شركات صناعية وغيرها، مشيرة إلى أن نجاحها في تربية الأبناء، رغم الظروف الاجتماعية الصعبة التي مرت منها، ينسيها مرارة سنين خلت.
الباحث في علم الاجتماع فؤاد بلمير اعتبر أن الالتفات إلى المرأة في هذه المناسبة أساسي، لافتا إلى أن التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها إذا لم تكن المرأة موجودة، ومشددا على أن التشريعات المغربية من مدونة الأسرة وغيرها، التي تعنى بالمرأة وحقوقها، لا يمكن إلا الافتخار بها.
ورغم ذلك فقد سجل بلمير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المرأة التي لا عمل لها، أو ربة البيت، وحتى المتواجدة في المغرب العميق، لا تستفيد من التعليم ومن مرافق أساسية، مضيفا أن “ربة بيت يتم التعامل معها على أساس أنها مسؤولة عن تنظيف البيت والإنجاب وآلة للغسيل، وهي موجودة كي تلبي الرغبات الفزيولوجية والمعيشية للرجل”.
وأوضح الباحث نفسه أنه في هذه المناسبة العالمية يجب التوجه إلى المرأة الموجودة بالعالم القروي وربات البيوت المحرومات من مجموعة من الوسائل التي كانت لتساعدهن على الوصول إلى ما تعيشه باقي النساء.
من جهتها أكدت لمياء البوزياني، الباحثة في علم النفس الاجتماعي، أن هذه المناسبة العالمية لا يجب أن يتم خلالها تجاهل المرأة ربة البيت ولا النساء القرويات في المغرب العميق، والتركيز فقط على المرأة العاملة والمثقفة.
وأوضحت الدكتورة البوزياني أن المرأة المغربية حققت مكتسبات لا بأس بها على مستوى القوانين، “لكن تبقى المرأة ربة البيت والمحرومة من الشغل في وضعية دونية، إذ لا ينظر لها إلا كآلة للإنجاب وتلبية حاجيات الرجل والاهتمام بالبيت”.
تحية وتقدير لكل ربة بيت اللواتي يسهرن على تربية الاجيال فشكرا لكن على التضحية ولكم من وين الله خير الجزاء
السلام عليكم ، انهن لست بشموع تحترق ، هن قمر وبدر ينير حياتنا جميع ، هن تاج فوق رؤوسنا ، فيها الام و الاخت و الزوجة وووو، ربة بيت ،اعظم وارفع وظيفة إنسانية وبشرية ، رجاءا لا تقولوا انهن شموع تحترق بل هن نور من بدر يسبح في ملكوت الله دون عياء و لا صخب ، تحية تقدير واحترام وحب لكل امرأة ولكل نون النسوة اينما كانو وشكرا هسبريس
وهل يوجد أجمل من رعاية الاطفال والاهتمام بهن الحمد لله اخترت بمحض ارادتي أن اهتم بأسرتي والتخلي عن العمل وخا تانسمع بزاف د لهضرة حقا قريتي تا عييتي ودابا جالسة فدار مقابلة شقى ودراري ولكن الحمد لله مقتنعة بقراري واختياري ملي تاتلقى الشخص المناسب اللي تكمل معاه حياتك ومهلي فيك مخاصك والو علاش غاتنوض تخدم وتزيدك تمارة اخرى الحمد لله دائما وأبدا وعيد سعيد لكل النساء ….
عيد المرأة هو عيد نكرة فالمرأة يجب أن نحتفي بها يوميا فشكرا لأمهاتنا و اخواتنا و زوجاتنا و بناتنا على ما يقمن به تجاه المجتمع طوال الوقت و على طول السنة فشكرا لهن كل يوم و ليس فقط ليوم
اليوم العالمي للمرأة يحتفل فقط بالنساء المتحررات و النابغات و صاحبات البورطفوي و الشوبينغ اما الامهات القابعات في المنازل و التي تشتغل من طلوع النهار الى منتصف اليل بيليكي و تطبخ و توكل القوم، يعانين في صمت و نفسيتهم في الحضيض فهم غير مجودات و لا تنفعن المجتمع بشى في عقول المكرفطين، لهم الله …
المراة المغربية قادا باشغالها وعارفة اشنو كدير امهاتنا ربونا احسن تربية وسهروا على تعليمنا واخلاقنا وكن خير نساء في كل شيء الصبر والعمل والاخلاق .خاص غير ش جمعيات ديال النفاق وتشتيت المجتمع والاسرة بدعوى حرية المراة تبعد منهن .
نعم باهتمام بالمرأة سواء ربة البيت او العاملة ولكن خلية لينا النساء ف البيت احسن ليهم حيث التربية مهمة جدا لأجيال حاليا نعاني في المدارس من أزمة السلوك لدى التلاميذ لاشتعال المرأة والرجل وتربي المربية ونفتخر بامهاتنا اللواتي لم يدخلن المدرسة قط ويمافحن من اجلنا فيديو البيت يكفيهم ومن هذا المنبر تحية لربات البيوت اللواتي لا ينتضرن لا 8 مارس ولا اشياء اخرى
تحدثوا عن خادمات البيوت والحيف الذي يطلهن من طرف أصحاب البيوت والنظرة إليهن على أنهن كائنات أقل من الإنسان في خدمة الإنسان شل ما يتقال والسكوت احسن
كل ما يعانيه المجتمع حاليا سببه هو خروج المرأة الا العمل وترك الوضيفة الربانية التي اكرمها الله تبارك وتعالى بها الا وهي تربية الأجيال ولست ضد عمل المرأة اداكانت لديها وقت كافي لمساعدة زوجها دون إهمال ما كلفها بها رب العزة
وماذا بمقدورها أن تفعل ! العمل الوحيد الشريف هو أن تعمل في المنازل !
أرفع قبعتي لربات البيوت فهن النساء الحقيقيات التي أحبهن الله ورسوله والمؤمنون وليس كصاحبات الشوارع والتبرج والمساواة
أنا مهاجر مغربي في بلد أوروبا وزوجتي لها شواهد عالية ومع ذلك تفاهمت معها للجلوس في البيت لتربية الاطفال وأقتسم معها الحلو والمر ولا ينقصها أي شيء أحيانًا أرجوع أنا لتشبع هي هذا هو ما أوصاني به ديني
أما فيما يخص ربات البيوت في المغرب على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها وتخصص لهن أجرة شهرية من أموال الضرائب وأن تراقب كل رجل سولت له نفسه ضرب أو إهانة إمراة بالحكم عليه سنة نافذة بالسجن
أزور المغرب كل سنة وكثيرا ما أذهب لجبال الاطلس والقرى وأشاهد بأم أعيني أن المرأة تعامل من طرف الرجل كالدابة في حمل الاثقال وهو جالس تحت الشجرة للتدخين وشرب الشاء لابد من تغيير العقلية ولو بالعصى
ربة البيت والتي توفر كل ما يحتاجه اولادها و زوجها من وسائل الراحة و الاهتمام هي المرأة الحقيقية التي تستحق اهم من الراتب وهو شكر زوجها لها و اهتمامه بها و تعويضها ماديا و نفسيا و معنويا و صحيا طبعا على حسب استطاعته كما ان الأبناء عندما يكبرون يفتخرون بامهم و يضحون بالغالي والنفيس من اجلها أما المرأة التي تشتغل خارج البيت فعليها مسؤولية مضاعفة و جد صعبة و مستحيل ان توازن بين متطلبات الأبناء و الزوج وبين عملها في الخارج