ربط مليلية المحتلة بالجزائر .. مشروع وهمي يجلب اهتمام المعارضة الإسبانية

بمجرد أن أعلنت أطراف محلية معارضة في مدينة مليلية المحتلة تفاصيل مشروع يربط الجيب المحتل مع الجزائر، حتى تحركت وسائل إعلام الجارة الشرقية للمملكة للتّرويج لمشروع وهمي، لا يوجد ضمن أجندات مدريد الرسمية حاليا، خاصة بعد محاولات سابقة لإرساء معالم هذا الربط البحري الذي تم تناسيه مع مرور الزمن.
ونقلت صحف إسبانية محلية أن “التعبئة لصالح إطلاق خط بحري مباشر مع الجزائر من مليلية المحتلة متواصلة في الأوساط الإسبانية، بينما تدعم هذا المشروع منظمات مع سياسيين محليين”، وتابعت: “هناك ضغوط تمارس على السلطات المركزية في مدريد للإسراع في تحقيق هذا المشروع”.
وكشف رئيس حكومة مليلية الإقليمية، إدواردو دي كاسترو، أن وزارة الخارجية في مدريد سترحب بإقامة خط بحري مباشر بين مليلية المحتلة والجزائر، وفقا لما نقلته صحيفة إلفارو دي مليلية.
وفي برلمان مليلية المحتلة، ترافع المعارضة من أجل إنشاء خط بحري مع ميناء الغزوات الجزائري.
ورداً على سؤال من أحد نواب الحزب الشعبي حول هذا الموضوع، كشف رئيس المدينة أن وزارة الخارجية الإسبانية “نظراً للتأثير الكبير الذي سيكون للأمر على اقتصاد المدينة فإنها سترحب بالمشروع”، وفق ما جاء في صحيفة El Faro de Melilla.
وقال إدواردو دي كاسترو (سيودادانوس) إن إدارة أرانشا جونزاليس لايا “تدرس بعناية اقتراح الربط البحري الجديد”، مضيفًا أنه يجب على وزارتي المالية والداخلية إبداء آرائهما، وزاد: “هناك مشاكل جمركية وأخرى تهم تصاريح دخول البلاد عبر التأشيرات، فضلا عن البنية التحتية للتحكم في تدفق الناس التي سيتم وضعها..وتجب استشارة المغرب والجزائر لتنزيل هذا المشروع”.
وطالب رئيس الحكومة الإقليمية بالضغط على الحكومة المركزية في مدريد، معتبرا أن السلطة التنفيذية، التي شكلها تحالف يساري بين الحزب الاشتراكي وحركة بوديموس، بطيئة في تسليم استنتاجاتها بشأن المشروع.
وأورد إدواردو دي كاسترو أن وزارة الخارجية الإسبانية أكدت له رسميا أنها “تدرس بعناية الارتباط البحري المقترح” مع الجزائر.
وبالإضافة إلى وزارة الخارجية التي تدرس المشروع حاليًا، يتعين على الإدارات الحكومية الإسبانية الأخرى تقييم الاقتراح.
ووفقًا لإدواردو دي كاسترو يجب أن يمر المشروع أيضًا من خلال وزارة الداخلية، التي يجب أن تدرس القضايا المتعلقة بالمسائل الجمركية ودخول الأشخاص وإنشاء البنية التحتية لمراقبة المسافرين؛ كما يجب أن توافق وزارة المالية أيضًا على المشروع.
ويعتقد دي كاسترو أن إنشاء الرابط البحري سيكون له تأثير إيجابي على الصعيدين التجاري والسياحي؛ بينما يرى مراقبون أن “مدريد لا يمكنها أن تغامر بحليف إستراتيجي وبعلاقاتها مع الرباط من أجل إقامة هذا المشروع”.
الجزائر مريضة بمرض مزمن اسمه المغرب
تعاكس المغرب صباح مساء ولم تحصد سوى الهزائم
إذا كانت تريد ربط الجزائر بمليلية فلا مشكل عندنا لاننا نعرف انه مشروع مكلف ولا ربح فيه للجزائر سوى الخسائر المادية
أما خطتنا فهي أن نطلق عليهم المهاجرين الافارقة فيغرقون مليلية وإذ ذاك فلتجد لهم الجزائر حلا.
المغرب في كل الاحوال منتصر وهو مرض مزمن لدول كثيرة خاصة الجرائر
لا تهمنا مرامرات ودسائس الجزائر المهم كل من دخل المياه الاقليمية بدون اذن الفرقاطات في انتظاره
يجب خلق الجبهة الوطنية لتحرير تندوف و بشار سيكون مركزها في زاكورة. وتتكون من مواطني تندوف و بشار و دعمهم بالمرتزقة على غرار البوليزاريو. وتوفير كل الدعم لهم من المغرب .
allez y bonne chance a vous l Algérie et l Espagne félicitations . juste pour info. qui va payé le projet ??????
الجزائري يقول للمغربي لمادا لا تحرروا سبتة و مليلية، لكن بمجرد ان يبدأ المغرب خطة لتحريرهما تجد الجزائر تضع يدع مع اسبانيا كما دعمتها سابقا في قضية صخرة ليلى. على العموم المغرب يجب ان يرفض مثل هدا الاقتراح و ان لا يكون الربط على حدوده و مياهه الاقليمية.
لا يهم ان ارادت اسبانيا ان تربط خطا بحريا مع الجزائر..لا دخل لنا…لربما اسبانيا تريد مستهلكين جدد وهي تعرف القدرة الاستهلاكية للجزائريين عكس المغاربة الدين همهم الاول والاخير هو البيع والشراء و توفير الاموال على الجانب.
هناك موضوع اخطر هو ان الجزائر تريد فتح قنصلية هناك…
هل هدا موضوع يهمنا ايضا….اعتقد انهم بصدد توطيد العلاقات والمصالح…
حكام يبيعون الغالي والرخيص في بلدهم ليوصلوا الضرر بالمغرب. ولكن لم يفلحوا ابدا لأن الدبلوماسية المغربية عندما تلعب دورها وتنجح. ترى عسكر وسياسيي هذا البلد الضعيف في صدمة جديدة قد تلحقهم ببوتفليقة هاهاهاهاها
من سابع المستحيلات أن يتحقق هذا المشروع، حيث أن أغلب سفن كوريا الشرقية سيكون عليها المرور عبر المياه الإقليمية المغربية من أجل إختصار الوقت، و التي من الممكن أن يقوم المغرب بمنع مرور سفنها.
لو سلمنا أن المغرب سيغض الطرف عن هذا الحلم الجزائري إ قتصاديا مالذي ستصدره الجزائر لمليلية.
فاقد الشيئ لا يعطيه
اللهم إن كانت دولة القوة الخرطية ستستورد الحليب
لو افترضنا هدا ممكن من اين سيمرون?من المياه المغربية ?هدا مستحيل ثم المغرب له اكثر من ورقة للتعامل مع هدا المستجد
الجزائريون أغبياء ويبيعون الأوهام كما باعوها للبوليساريو مدة 45 سنة. ألم يتساءلوا من أين سيمر هذا الخط؟ يظنون أن المغرب سيترك البواخر الجزائرية تمر في مياهه مرور الكرام، أقل شيء يمكن أن يقوم به المغرب هو حجز البواخر وحبس ركابها.
ثانيا، لتقفوا معي على هذه السكيزوفرينيا: الصحراء يقولون لها محتلة من طرف المغرب، ومليلية يقولون لها مدينة إسبانية، وعندما تريد محادثتهم يقولون لك لماذا تستقوي على البوليساريو الضعيفة وتترك إسبانيا تستعمر مليلية !!!
الاعتراف ب كارل بويدجيمونط رئيس اقليم كطالونيا وفرحات مهني رئيس جمهورية لقبايل واي تفاوض بشانهما مقابل اخلاء سبتة ومليليةوالجزر الجعفرية لفلئدة سيادة المملكة المغربية الشريفة
الجزاءر وإسبانيا اصبحوا يصطادون السمك في الماء العاكر، سبتة ومليلية اراضي مغربية محتلة،فلا تلعبوا مع المغرب يا اغبياء، لأنكم ستندمون جميعا.
إسبانيا بدون الجزائر كالجو بدون ضجيج ولهدا فالجزائر لن تستطيع أن تفيد إسبانيا في قضية سبتة ومليلية في أي شيء لأن الغارق لا يستنجد بالغارق خاصة تدني سعر الدينار ونقص المداخيل وارتفاع الاتمان وتراجع اسعار النفط ونشاط الحراك ومشاكل البطالة والفقر وركوب قوارب الموت ومشاكل أخرى ستجعل إسبانيا تكره اليوم الدي نشأت فيه .
ماذا ستستفيد إسبانيا من ربط بحري مع دولة كجمهورية الموز المتلاشية و اللتي لا تملك سوى صدأ الخردة الروسية اللتي تشتريها و اللتي ستنفجر فيها بإذن الله. أنظروا إلى الدينار الجزائري كيف يهوى، غدا إن شاء الله سوف سيقومون بالتسول، لا بترول لا شيئ سوى الخردة العسكرية. المغرب لا يجب عليه أن ينجر إلى اسفزازات هؤلاء الاوباش و أن يمضي قدما إلى تعزيز التنمية و تقوية الاقتصاد الوطني.
يجب على المغرب تقوية سكان مليلية من أصل مغربي وذلك بتنظيمهم ومساعدتهم ماديا لخلق مشاريع وشراء العقار وذلك كله لقطع الطريق على من يريد ايجاد قدم له في شمال المغرب…يجب على المغرب التفاهم مع إسبانيا ضمن قاعدة رابح رابح لتحيدها نحن لا نريد إسبانيا أن تكون معنا ولا ضدنا نريدها محايدة في المنطقة وذلك في مصلحة المغرب
يجب على المغرب إفشال هذا المشروع الوهمي بين دولتين متراميتين على مدينة مغربية مليلية، يجب على المغرب أن يرفع دعوى قضائية عاجلة إلى المحكمة لاهاي الدولية ضدة الجزائر وسبانيا حول ترامي على الأراضي الشمالية المغربية وإستغلال ترواثها،
المغرب في وضع قوي . يمكن فرملة هذا المشروع الذي يفكر فيه اعداء الوحدة الترابية من بني خرخر بغض الطرف على المهاجرين الأفارقة ليوم واحد ليبدأ العويل في الجارة الشمالية وتقول ( بناقص من الجزائر او ما يجي منها )
حان وقت طلب باسترجاع مليليه و سبه الي والوطن وحتى الكناري كما كان يطلب بها المجاهد والامير عبد الكريم الخطابي رحمه الله عليه
أرسول الله!!… ديكاسترو رئيس حكومة الإحتلال الإسباني فمليلية المغربية، فاش تكلم قبل البارح على مقترح الربط البحري بين المدينة المحتلة و الغزوات الجزائرية، كان فقط باغي يستعمل الأمر كورقة ضغط باش يحث الحكومة المغربية تطيح تتفاوض و تقبل بفك الخنق الاقتصادي فالإجتماع الرفيع المستوى المرتقب، لكن ديكاسترو ولد العبد جا حتى لرحبة المحاكة و بغا يلعب الزليق… اليوم مع 7:30 ديال الصباح سلطات مليلية كتفيق على اجتياح إفريقي فيه 150 من الإخوة الأفارقة كايقتحمو أسوار مليلية دفعة واحدة لأجل صلة الرحم!! هاد الاجتياح هو الأكبر منذ 5 اشهر (19 غشت : 600 فدقة وحدة) بحيث من بين ال150 نجحو 87 واحد من اقتحام المدينة و 12 اخرين تشدو و 2 مشاو للسبيطار…. الحرس الوطني مافهم تالعبة و حكومة ديكاسترو لي كتعاني من تراجع المداخيل و شح الميزانية دبا بزز منها غادي تضايف الإخوة الأفارقة و توفر ليهم وسائل الراحة حيث ملتزمة بقوانين الهجرة الدولية… الرباط قالت ليهم ماشي غي نتوما لي كتعرفو لݣجامات..
مونامي خدامين معانا و تاهما سفراء ديال المغرب مني تيسهل عليهم الله..
الجزائر وإسبانيا عندما فشلوا في الترامي على المحيط الأطلسي المغربي في الجنوب ، ذهبوا إلى الشمال لإحتلال مليلية المغربية، يجب على المغرب أن يشوه الجزائر أمام العرب والأفارقة بتعاونها مع الإحتلال الإسباني،
الجزائريين قتلونا بالهدرة احنا مع فلسطين ضالمة ولا مضلومة بصح عمري سمعت شي جزائري مشا يجهك فلسطين فيهم الفم كبير بلا فائدة و بين لينا اسكندر ديالكم