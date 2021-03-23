ربع المغاربة يساعدون زوجاتهم في الأعمال المنزلية خلال "جائحة كورونا"

ربع المغاربة يساعدون زوجاتهم في الأعمال المنزلية خلال "جائحة كورونا"
صورة: و.م.ع
الثلاثاء 23 مارس 2021 - 23:05

لجأت العديد من الأسر المغربية، خلال السنة الماضية، إلى الاستعانة بالتجهيزات المنزلية الذكية والمرتبطة بالإنترنيت، نتيجة اضطرارها للتخلي عن خدمات المساعدات المنزليات، بسبب تفشي فيروس “كورونا” في المغرب ابتداء من شهر مارس من العام الماضي.

وكشفت دراسة أجراها مكتب إبسوس Ipsos الدولي أن تفشي الجائحة دفع بالعديد من الأسر المغربية إلى تغيير نمط حياتها وملاءمته مع المتطلبات التي يفرضها الوضع الوبائي، الذي أثر سلبا على العديد من مناحي الحياة الشخصية والمهنية للمواطنين ودفع بالرجال المغاربة إلى مساعدة زوجاتهم في الأعمال المنزلية والمطبخ.

وأوضحت الدراسة أن 55 في المائة من الأسر المغربية التي شملتها الدراسة أكدت استغناءها عن خدمات المساعدات المنزلية، بسبب تنامي المخاوف بشأن تفشي وانتقال العدوى بالإصابة بفيروس “كورونا” المستجد.

وأكدت 27.5 في المائة من الأسر المشاركة في الدراسة سالفة الذكر أنها قررت استبدال المساعدة المنزلية بمساعد آلي، حيث أفادت نسبة 48 في المائة من هذه الفئة بأن أهم التجهيزات التي قامت بشرائها هي الخلاط؛ بينما اعتبرت نسبة 47 في المائة أن أهم التجهيزات التي قامت بشرائها هي غسالة الصحون، وصرحت نسبة 40 في المائة بأن المكنسة الكهربائية الذكية من أهم التجهيزات المنزلية التي اشترتها خلال هذه الفترة.

ودفع غياب المساعدة المنزلية إلى إعادة تنظيم الأسر لنفسها من أجل التعامل مع الأشغال المنزلية، إذ أكدت الدراسة أن الأزواج قاموا بإعادة تشكيل أدوارهم؛ فقد صرح 23 في المائة من الرجال الذين تم استجوابهم بأنهم ساعدوا في أعمال المطبخ، و23 في المائة ساعدوا في غسل الأواني، و24 في المائة ساعدوا في الترتيب، و20 في المائة ساعدوا في الأعمال المنزلية الأخرى.

كما سجلت الدراسة أن أهم مساهمات الرجال المغاربة لزوجاتهم تتعلق بالدعم المدرسي بنسبة 40 في المائة، ورعاية الأطفال بنسبة 33 في المائة، مع تسجيل الدراسة أن الرجال الأكبر سنًا هم أكثر مساعدة لزوجاتهم في الأعمال المنزلية مقارنة بالشباب.

ورصدت الدراسة المنجزة من لدن مكتب إبسوس Ipsos الدولي أن جائحة “كوفيد ـ 19” سرعت “الحياة الذكية” لدى الأسر المغربية، حيث تتجه هذه الأسر إلى الأجهزة المنزلية مع تركيز أكبر على المعدات المتصلة بشبكة الإنترنيت.

وقال 79 في المائة من المغاربة الذين تم استجوابهم إنهم شعروا بالحاجة إلى تجهيز منازلهم بشكل أفضل منذ بداية الوباء، من أجل تبسيط المهام اليومية وتعويض نقص الترفيه بسبب الحجر وحظر التجول، وتسهيل القيام بالأعمال المنزلية، وصرح أربعة من كل خمسة مغاربة بأنهم اشتروا على الأقل جهازا إلكترونيا منذ بداية “كوفيد ـ 19”.

الأسر المغربية التجهيزات المنزلية الذكية المساعدات المنزليات تفشي فيروس كورونا

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‫تعليقات الزوار

9
  • islamar
    الثلاثاء 23 مارس 2021 - 23:14

    نعم الله اشهد علا ما اقول نصف المغاربة كرهو عيلاتهم فهاد الجائحة …

    -7
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  • العجب
    الثلاثاء 23 مارس 2021 - 23:18

    هل دخلتم للبيوت و راقبتمم كل المغاربة كي تعطو هذه النتيجة؟!!

    17
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  • ولد حميدو
    الثلاثاء 23 مارس 2021 - 23:21

    فهل كانوا معهم فحتى و ان كانت استطلاعات للراي فالاغلبية ستنكر مساعدة زوجاتهم في المطبخ و كدلك فيهم من ياكل في المطاعم داءما

    3
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  • الشلاهبي
    الثلاثاء 23 مارس 2021 - 23:22

    أنا أساعد زوجتي في الطبخ لأن طبيخي أفضل من طبيخها.. طيابها ما فيهش البنة.. مكره أخاك لا بطل.

    5
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  • عثمان بن زعفان
    الثلاثاء 23 مارس 2021 - 23:26

    هذا يعني ان ربع المغاربة هم نساء ايصا هههه !!!!

    -4
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  • مجيد
    الثلاثاء 23 مارس 2021 - 23:29

    اللهم أرفع الغمة عن هاته الأمة يا رب العالمين . اللهم أدخل السعادة و الهناء لكل بيوت المغربية و الإسلامية و عواشركم مباركة

    5
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  • آدم
    الثلاثاء 23 مارس 2021 - 23:36

    شيء عادي ان يساعد الرجل أهله فقد كان أفضل الخلق على هادا الكون صلى ألله عليه وسلم في خدمة أهل بيته

    8
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  • وجدي
    الثلاثاء 23 مارس 2021 - 23:41

    الأعمال المنزلية من نصيب الزوجة والرجل يعمل في الخارج.لا لقلب مفاهيم المجتمع المغربي والعربي والإسلامي.كفى تتبعا للغرب .تزوجت من موظفة براتب محترم وأجلستها في البيت.كفى قلبا للأعراف وللقيم الإسلامية.المرأة في البيت والرجل يعمل.هذا ما تربينا عليه.

    0
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  • ليس حقيقة
    الثلاثاء 23 مارس 2021 - 23:42

    الى التعليق الاول ، رغم بعض المناوشات و النقاشات التي تحدث احيانا مع زوجتي ،الا اني بعد نهاية الحجر الصحي صرت احترمها اكثر واقدر ماتفعله في المنزل من اعمال ،و اعتقد ان الغالبية العظمى من الرجال استنتجوا نفس الشئ، نصيحة لوجه الله المرأة تكون قاسية مع زوجها عندما يجافيها ولا يهتم لها و لا يعبر عن حبه لها ،

    3
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