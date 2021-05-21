ربع نهائي الكؤوس الإفريقية .. مواجهتا البيضاء لا تقبلان القسمة على اثنين

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية، نهاية الأسبوع الجاري، إلى الملعب التابع للمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، الذي سيكون مسرحا لمواجهتين حارقتين لا تقبلان القسمة على اثنين، تجمع أولاهما نادي الوداد الرياضي بضيفه مولودية الجزائر برسم إياب ربع نهائي دوري أبطال افريقيا، والثانية بين فريق الرجاء الرياضي وضيفه أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي عن الدور نفسه ضمن كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

ويطمح ممثلا كرة القدم المغربية إلى مواصلة مشوارهما المتميز في المسابقات الإفريقية من خلال حجز مقعديهما في دور النصف، لا سيما أنهما حققا خارج قواعدهما نتيجة مشجعة في مرحلة الذهاب؛ بل وكان بمقدورها انتزاع الفوز لولا الظلم التحكيمي الواضح الذي تعرضا له, وهو ما يشكل حافزا أمام الفريقين المغربيين لتأكيد تفوقهما على خصميهما.

فسعيا منه إلى مواصلة مشواره المثالي لانتزاع لقبه الثالث في دوري أبطال إفريقيا بعد 1992 و2017، ينتظر أن يخوض فريق الوداد الرياضي مباراته ضد مولودية الجزائر بجرأة أكثر، خصوصا أنه، من جهة، مرشح على الورق للعبور إلى دور النصف، ومن جهته لامتلاكه ترسانة من اللاعبين الذين يجمعون بين التجربة والمهارة التي تمكنهم من قلب النتيجة في أية لحظة لصالحهم.

ففريق القلعة الحمراء، المنتشي بانتصاراته المتتالية ضمن البطولة الوطنية الاحترافية وكأس العرش، يمتلك آلة هجومية شرسة تضع أمام مدرب الفريق فوزي البنزرتي العديد من الاختيارات التكتيكية لمقارعة خصومه عبر الثلاثي مؤيد اللافي عن الجهة اليسرى ومحمد أوناجم عن اليمين والدولي أيوب الكعبي كرأس حربة وخلفهم وليد الكرتي وأيمن الحسوني.

في هذا السياق، كان المدرب البنزرتي قد أكد، في تصريحات صحافية، أنه يعمل على تكريس الانسجام والتناغم التام بين صفوف الفريق؛ وهو ما جعله يشرك جميع اللاعبين الرسميين في المباراة الأخيرة ضمن البطولة الوطنية للحفاظ على جاهزيتهم للموعد القاري المقبل ضد مولودية الجزائر، “الخصم الصعب المراس”، على حد قول البنزرتي.

من جهة، ينتقل الفريق الجزائري إلى الدار البيضاء بنية تحقيق نتيجة إيجابية، والعودة بتأشيرة التأهل إلى الدور نصف النهائي؛ لكن المأمورية لن تكون سهلة، أمام خصم قوي، يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين لا ترحم داخل ميدانها بالرغم من أنها تفتقد لجماهيرها العريضة التي غالبا ما شكلت اللاعب رقم 12 بامتياز.

وفي قراءته لحظوظ فريقه، قال نبيل نغيز، مدرب مولودية الجزائر، إن “البعض يرى أن نتيجة مباراة الذهاب قد تؤثر علينا؛ لكن هذا الأمر غير صحيح، فتسجيل هدف مبكر كاف لجعلنا الأوفر حظا للعودة بتأشيرة التأهل، وهذا ما نعتزم فعله”.

وبخصوص إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية لكرة القدم، يبدو أن فريق الرجاء سيخوض مباراته ضد أورلاندو بايرتس بالجاهزية التامة، لا سيما أنه يبصم على أداء جيد اعتمادا على تركيبة بشرية منسجمة تجمع بين عناصر مخضرمة اكتسبت تجربة ميدانية كبيرة وأخرى شابة طموحة تنتظر الفرصة لتأكيد أحقيتها بالرسمية داخل الفريق الأخضر.

في هذا الصدد، أعرب الإطار التقني التونسي لسعد الشابي، مدرب فريق الرجاء الرياضي، عن ارتياحه لأداء اللاعبين، مبرزا أن الكتيبة الخضراء أنجزت نصف المهمة في جوهانسبورغ، “وتنتظرنا مباراة الإياب بالدار البيضاء، التي سندخلها بهدف تحقيق الفوز والعبور إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الكونفدرالية”.

من جهته، يؤمن فريق أولاندو بايرتس بأن مهمته في الدار البيضاء لن تكون سهلة أمام فريق بحجم الرجاء، الذي حقق الأهم بتسجيله هدفا خارج قواعده؛ مما سيدفع بالفريق الجنوب إفريقي إلى أن يكون أكثر جرأة لتدارك هذا التأخر، إن أراد انتزاع ورقة التأهل إلى دور النصف.

وفي هذا السياق، عبر الإطار الألماني جوزيف زينباور، مدرب فريق أورلاندو بيراتس، عن ثقته في قدرة كتيبته على العودة من المغرب ببطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية، على حساب الرجاء الرياضي، الذي يبدو الأقرب إلى انتزاع ورقة التأهل إلى دور النصف .