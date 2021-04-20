"ربي".. إصدار جديد يعزز الأنشودة الدينية الريفية

أصدر المنشد مصعب الحبيب أنشودة دينية جديدة باللهجة الريفية الأمازيغية تحمل عنوان “ربي”، أطلقها على قناته بموقع “يوتيوب” بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتضم الأنشودة الجديدة كلمات شعرية منتقاة من القاموس الديني، وملائمة لإيقاع موسيقي هادئ وشجي، وهي عبارة عن مناجاة إلهية مفعمة بعبارات تعظيم الله تعالى في خلقه ومغفرته ورحمته.

وتأتي الأنشودة الدينية الجديدة لمصعب بعد غياب دام حوالي ثلاث سنوات عن الساحة الفنية، توارى خلالها عن الإنشاد بعد أن ترك رصيدا محترما من الأناشيد الدينية باللهجة الريفية.

وتعليقا على إصدار أنشودته الدينية الجديدة، قال مصعب الحبيب: “كنت أفكر في هذا المشروع قبل حوالي 3 سنوات، ولم تسعفني ظروف خاصة واهتمامي بمشاغل الحياة في التفرغ لها، إلى أن جاءتني هذه الفرصة”.

وأضاف المنشد الصاعد ذاته: “استغرق تصوير فيديو كليب الأنشودة وتسجيلها قبل أن تخرج إلى الساحة الفنية حوالي 4 أشهر من العمل الجاد، اكتسبت خلالها تجربة كبيرة في هذا المجال. وهذا شجعني كثيرا على الاستمرار في مشواري الفني”.

يشار إلى أن مشاهد الفيديو كليب الخاص بهذه الأنشودة الدينية الجديدة، التي كتب كلماتها ولحنها نبيل بيلال، صورت بين دار الكبداني وقرية أركمان التابعتين لإقليم الناظور. كما قام بالتسجيل الصوتي عبد الصمد عكيف، والميكساج عكيف برود، والتوزيع الموسيقي كريم اللحلاح، والإخراج أميمون ستوديو. وساعد في التصوير بالدرون كل من محمد حجلة وعبد الصمد أميمون.