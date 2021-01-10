رب أسرة خمسيني ينهي حياته شنقا بمدينة أكادير

عثر على جثة رب أسرة، في الخمسينيات من العمر، اليوم الأحد، معلقة بشجرة وسط حي “المسيرة” بمدينة أكادير.

وفور علمها بالواقعة، حلت مصالح الشرطة القضائية والعلمية بالمكان، حيث جرى الإشراف على نقل جثة المفارق للحياة إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير.

ووفقا لشهود عيان فقد عثرت المصالح الأمنية بجانب جثة الهالك على رسالة، يرجح أن تتضمن أسباب إقدامه على وضع حد لحياته.

وقد تم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة باستئنافية أكادير لتحديد ملابسات وأسباب الواقعة.