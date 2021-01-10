رب أسرة خمسيني ينهي حياته شنقا بمدينة أكادير

رب أسرة خمسيني ينهي حياته شنقا بمدينة أكادير
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الأحد 10 يناير 2021 - 16:32

عثر على جثة رب أسرة، في الخمسينيات من العمر، اليوم الأحد، معلقة بشجرة وسط حي “المسيرة” بمدينة أكادير.

وفور علمها بالواقعة، حلت مصالح الشرطة القضائية والعلمية بالمكان، حيث جرى الإشراف على نقل جثة المفارق للحياة إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير.

ووفقا لشهود عيان فقد عثرت المصالح الأمنية بجانب جثة الهالك على رسالة، يرجح أن تتضمن أسباب إقدامه على وضع حد لحياته.

وقد تم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة باستئنافية أكادير لتحديد ملابسات وأسباب الواقعة.

أكادير المصالح الأمنية جثة مستودع الأموات

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‫تعليقات الزوار

2
  • محمد بن عبدالله
    الأحد 10 يناير 2021 - 17:08

    في حين كنا نحذر من مخاطر المسلسلات التركية على الناشئة خاصة المراهقين من خلال الإقدام على الهروب من المنزل أو الانتحار و ترك رسالة استسماح، أصبحنا نرى تأثيره الآن حتى على كبار السن.
    لله الأمر من قبل ومن بعد .

    -1
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  • من ساكنة أكادير الكبير
    الأحد 10 يناير 2021 - 17:08

    سلطات أكادير خنقت المدينة التي هي أصلا في غيبوبة التي سببها لها المجلس الحالي وبالتالي فإن لله وان اليه راجعون ليس على هذا البئيس فقط بل لكافة ساكنة أكادير الكادحين الشرفاء

    1
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