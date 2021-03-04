رجاء بني ملال يتأهل لربع نهائي كأس العرش

حسم فريق رجاء بني ملال لكرة القدم، تأهله إلى دور ربع نهائي مسابقة كأس العرش بعد زوال اليوم الخميس، بعد تجاوزه نظيره وداد قلعة السراغنة بركلات الترجيح في مباراة دور الثمن التي جمعت بينهما.

وانتهت أطوار المواجهة والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي هدف لمثله، ليحتكم الطرفين لركلات الترجيح التي ابتسمت في الأخير لرجاء بني ملال.

ويضرب رجاء بني ملال موعدا مع فريق حسنية أكادير في دور ربع نهائي المسابقة.