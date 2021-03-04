رجاء لا ترحلوا .. الشعب هو من سيرحل

رجاء عبد الإله بنكيران، لا ترحل
رجاء أيها المحامي المصطفى الرميد، لا ترحل
رجاء أخانا إدريس الأزمي، لا ترحل وقل لإخوانك ألا يرحلوا
إن المغرب لا يستطيع أن يعيش بدونكم، أنتم من يرشدنا في هذه الظروف الصعبة، لولاكم لكان نصف الشعب مصابا بـ”كوفيد-19″، ولولا حزبكم لكنا الآن بدون ماء ولا كهرباء، ولولا حركة التوحيد والإصلاح لما وصل الإسلام إلى المغرب، ولما كان هناك جامع القرويين.
رجاء لا ترحلوا
أنتم عماد هذا الوطن، أنتم من يحارب في الكركرات، وأنتم من يوفر الأمن ومن يوفر الإسعافات للمرضى والمصابين. تصوروا، لولا خطبكم لما كان هناك شيء اسمه الوطن، ولما انتصرنا في حرب الرمال. أنتم بقناديلكم ومعجزاتكم وحدكم تجعلوننا نرفع رأسنا أمام العالم. أنتم لستم مجرد حزب، بل أنتم “رسل السلام” في المنطقة، ألستم أصحاب شعار التغيير في إطار الاستقرار؟
هل تعلمون أن هزيمتكم في الانتخابات ورحيلكم عن السياسة سيؤديان حتما إلى تراجع مؤشرات التنمية الاقتصادية وتراجع مهول في عدد السياح؟
هل تعلمون أن مغادرتكم البنايات الوزارية ستجعل الكتاب العامين والموظفين السامين والموظفين الصغار تائهين في عملهم؟
هل تعلمون أن عدادات الكهرباء ستتوقف والفلاحين سيتوقفون عن الإنتاج والشاحنات والحافلات والطائرات ستسير بالماء بدل الوقود؟
هذا ليس غرورا، ولكن الغرور هو غرور هذا الشعب الذي يعتقد أن مدة عشر سنوات وولايتين حكوميتين كانتا كافيتين للحكم على تجربتكم. لا تصدقوا أعداء النجاح؛ ففي عهدكم انخفضت نسبة الدين الخارجي، وتمت مضاعفة مخصصات صندوق المقاصة التي تصب في صالح الفقراء، وتم توظيف ملايين العاطلين، وتمت الزيادة في الأجور… بفضلكم، نعيش فصلا مشرقا من تاريخ أمتنا.
إن ما يجعلنا مطمئنين مرتاحين لاستمراركم، هو كونكم لا تشكلون امتدادا لمشروع “الإخوان” الذي جلب الخراب إلى المواطنين أينما حل وارتحل، إنكم تأكلون وتمشون في الأسواق مثل الآخرين، ليست لديكم مشاكل لا مع اللباس ولا مع الحريات ولا مع حقوق الإنسان، ولا مشكل لديكم لا مع إسرائيل ولا مع أمريكا. لأجل ذلك، نحن مطمئنون.
هل سألتم أنفسكم ماذا سيحصل لو تراجعتم لا قدر الله؟ من سيكون عمدة فاس؟ من بإمكانه أن يكون رئيسا للحكومة؟ فكما تعرفون هذا البلد عقيم جدا ولم ينجب سوى أعضاء هذا الحزب ليكونوا في الحكومة. تأكدوا أن مهمة الشعب الأولى هي أداء أجور استوزاركم وتحمل تكلفة بقائكم في الحكومة داخليا وخارجيا. صحيح أنكم كنتم تأكلون “البيصارة” وتمتطون السيارات البالية، ولكنها سنة الحياة، فمن حقكم تعويض ما فاتكم، ومن واجب الشعب أن يؤدي التكلفة.
رجاء لا ترحلوا، لأن الشعب هو الذي يجب أن يبحث عن ملاذ آخر غير صناديق الاقتراع، وكل من أراد ممارسة السياسة عليه أن يلتحق بحزبكم، ولن يشفع له هذا الالتحاق، لأنه لم يتدرج في دهاليز التوحيد والإصلاح.
لا ترحلوا، لقد انتخبكم بعض المغاربة لكي تبقوا جاثمين على قلب هذه الحكومة والبرلمان والمجالس الجماعية. ابقوا من أجل البقاء وليس من أجل الإصلاح، ولا تغيروا شيئا في هذا العالم، فقط قوموا بواجبكم في التهديد بالاستقالة، والباقي على الشعب.
اودي غير باراك من الطنز ، كاع اولاد عبد واحد واحد ، طفروه اللوالى بقاو غير التوالى ، مبقاش معامن مبقاش معامن ، انشر يا ايها المنبر الحر .
والله والله والله مقال جميل جدا أحاط بالكل شكرا لغباءنا شكرا لغبننا شكرا على استمرارنا في الحياة في بل في التنفس شكرا لحزبنا الموقر على الرفاهية التي نحن فيها ههههه أجمل عبارة هي ان هدا الحزب لا مشكلة له مع إسرائيل او أمريكا وحتى البوليساريو….. الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة
هذا الحزب هو أكبر مصيبة حلت بالبلاد بعد الاستعمار ولا يسعنا إلا أن نطلب الله أن يرفع عنا هذا البلاء.
رجاء لا ترحلو الشعب هو من يرحل . الحياة بدونكم لا قيمة لها . رجاء لا ترحلو . احزابكم السياسية هي اعمدة المغرب . ابقو معنا لا ترحلو .؟؟؟
حبذا لو أضيفت صورة ثانية قبل وصول هؤلاء إلى الحكومة و هي منتشرة في وسائل التواصل الإجتماعي لكي يلاحظوا متتبعي جريدة هسبريس قبل و بعد.
صحيح أن المغرب سياسيا لن يعيش من دون هذا الحزب بعد الموت الجماعي للأحزاب الأخرى وأتحدى أي عاقل وليس ذبابة أن يعطيني تصور لحكومة أو مشهد سياسي بدون حزب العدالة والتنمية فالملك لولا الفراغ السياسي اتخلص منهم منذ ذهاب بنكيران فكفى من شيطنة المواطنين
هناك أخطاء فادحة ومتكررة ارتكبها هذا الحزب .ولكنني أعتقد نياتهم سليمة وأنظف من غيرهم بكثير ويحتاجون ترك هامش أكبر لهم في التصورات والقرارات الجريئة وهذا ما لم يكن.فأحلى الأمرين حلو.الآخرون جربناهم وجربناهم بما في ذلك الحزب الذي يطبل له كثيرا هته الأيام. إذن فصوتي لن يذهب بعيدا عن المصباح.
قبل هذا الحزب لم نكن نعلم اين يصرف المال العام! و لم نكن نعلم ماتقوم به الحكومات السابقة! ام نسيتم؟ من يوم جاو في 2011 و الأعين عليهم و تمت محاربتهم بقوة من طرف اللوبيات الحزبية الأخرى…
و الله لم أصوت في حياتي قط على حزب العدالة و التنمية ولاكن كلمت حق وجبت ان تقال!
على العموم، المرحلة القادمة في حاجة الى تكتل جديد في المغرب..
ابقو فيديوركم لاترحلو .لاترحلو حتى ياتيكم ملاك الموت حاملا.معه السلاسل الحدبدية من.اجل….تطويقكم بها ويرفعكم الى المكان الدي اختاره لكم الشعب الدي احرمتوه من حقوقه….. .الا وهو برلمان صقر وستمكتون خاادين هناك وسوف تلفون الحفوق…الكاملة التي ضيعتوها لاصحابها
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السيد بن كيران وحزبه نزلوا إلى أرض السياسة في فترة مرت بالعصيبة على أغلب البلدان العربية، وهو ماسمح له باسغلال تلك الطفرة من الزمان المتحول، وتمكن من امتصاص غضب المغاربة بنجاح، وكانت اللعبة ناجحة لأصحاب القرار، أما الآن وبعد ما استهلك وحزبه كل الأوراق، يستحسن الإنسحاب في هدوء لحفض ما تبقى لهم من ماء الوجه.
بسم الله الرحمان الرحيم
الكلام المقلوب والكلام بالقوافي الكلام المسنتر باركا علينا من قيل والقال وكثرة بلا بلا والشعر والقواصد المنثورة بغينا رجال كيقولوا كولشي اش واقع بالواضح بغينا فاص ا فاص ديريكت نيشان كلام واضح وضوح الشمس
لاكن المشكل ماشي في الاشخاص ولاكن المشكل في المواطن المغربي لباقي ناعس ومستسلم حيت تيقولوا عبد مشرط الحناك لفرحان هو اكبر عدو ديال الحرية خصنا حنى المواطنين نفيقوا ماشي لي جا يضحك علينا اولا خصنا نعرفوا السياسة هي مصالح او مصلحة هي المصلحة الشخصية على هذا الشي خصنا نعرفوا شكون الرجل المناسب ليمكن يدير التغيير وننتخبوا عليه اما الاحزاب كلها كيف كيف واذا مشى وجه يجي وجه خور والخاسر هما حنا لذا الوقوف بصرامة ضد للغشاشين الفاسدين والسلطويين وسياسة كور وعطي العور وغير قضي وزيد وزيد انتهىت خصنا المعقول والرجل لخدم البلاد والحزب لكيحب المغاربة وغيور على الوطن وماشي شي مفرنس جاي دير لاباس ويمشي على ضهور الفقراء
لو رحلت كل هذه الأحزاب ، وارتاحت بلادنا من الغرفتين، واكتفت بلادنا بحكومة تيكنوقراطية مشتملة على كفاءات عالية وما أكثرها في بلادنا ، لما عاد الدفء والتوازن لخزينة الدولة ولما ارتحنا كمواطنين من بعض الوجوه التي تتصارع على المقاعد والمصالح الشخصية لا غير …
هؤلاء مجموعة تجار الدين الحمد لله أننا نعرف الدين قبل أن نعرفهم. هل يظنون بأن الله غافل عما يفعلون؟لم ولن نسمح لمن أكل أموال الشعب و خربوا التعليم العمومي والصحة و الوظيفة العمومية و شجعوا على سياسة النفاق و اقتصاد الريع وووووووو.لقد دمروا كل شيء حتى المكتسبات الصابقة. لكن سينالون جزاءهم في الدنيا والآخرة. إياكم ودعوة المظلومين.
كان يجب على المحلل ان يقول لهم بأنهم رحماء بهدا الشعب المسكين وهم اهم من كل شيء بعد قظيتنا الاؤلى وهي الصحراء المغربية!!!! لا تغادرونا من فضلكم لاننا ستصبح يتامى!!انتم الكل في الكل…… انتهى الكلام@@@@
رجل القهقهات الصعبة عفوا المهمات الصعبة فمعذرة……..