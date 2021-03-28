رجال أعمال نيجيريون يتدفقون على المغرب

ينتظر أن يتم في غضون الأيام القليلة المقبلة تأسيس منتدى اقتصادي نيجيري مغربي، يضم رجال أعمال من كلا البلدين ينشطون في مجالات مختلفة.

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز مسلسل الثقة في العلاقات المغربية النيجيرية، التي شهدت طفرة كبيرة خلال الأيام الأخيرة، والتي تروم جلب استثمارات ضخمة.

مصادر هسبريس أكدت أن الرباط ستعرف استقبال مجموعة من رجال الأعمال النيجيريين والمغاربة في غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بالرباط، بناء على مبادرة قادها نجيب الكتاني، رئيس جمعية مغرب إفريقيا”Oma”، ورحبت بها السلطات المحلية، والغرفة التي يترأسها عبد الله عباد.

وكانت الفكرة قد انطلقت باجتماع تحضيري بالرباط انعقد قبل أيام، وطرحت فيها فكرة خلق هذا المنتدى، مع إمكانية افتتاح مقر له بالأقاليم الجنوبية على غرار القنصليات الإفريقية التي افتتحت في كل من العيون والداخلة.

يذكر أن العلاقات المغربية النيجيرية شهدت طفرة نوعية في الفترة الأخيرة، سواء على مستوى تأكيد بناء مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري، أو من خلال المنصة الاستثمارية في مجال المنتجات الكيماوية الأساسية، التي أطلقها قبل أيام الرئيس النيجيري محمد بوهاري، بقيمة 1.3 مليار دولار، في إطار الشراكة بين البلدين.