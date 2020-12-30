رجل يقطع 50 كيلومترا يوميا مشيا على الأقدام

حقق “فينود باجاج”، المولود في الهند ويعيش في إيرلندا منذ 43 عاما، إنجازه الاستثنائي، بعدما أكمل أكثر من 54.6 مليون خطوة في 8322 ساعة، وحرق ما يقرب من 1.5 مليون سعرة حرارية في أقل من 1500 يوم.

وحسب ما ورد على صحيفة “ذا صن”، فقد بدأ “باجاج”، وهو أب لطفلة واحدة، مسيرته على الأرض في عام 2016، بهدف فقدان الوزن دون التفكير في المسافة التي سيقطعها.

وأردف “فينود” قائلا: “لم أستيقظ ذات صباح بنية أنني سأقوم بجولة حول الأرض، أو أن أدخل موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية؛ بل أردت فقط المشي لأنني أود أن أخسر الوزن؛ إذ كنت أعاني من زيادة في الوزن قليلا”.

وعقب وصول “باجاج” إلى نتيجة السير لمسافة تصل إلى 50 كيلومترا في اليوم، تقدم بطلب إلى موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، لتسجيل رقم قياسي عالمي جديد، كأول شخص يمشي هذه المسافة في يوم.