رحلات مباشرة بين المغرب وإسرائيل بعد رمضان

رحلات مباشرة بين المغرب وإسرائيل بعد رمضان
صورة: أرشيف
الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 20:29

قال عبد الرحيم بيوض، مدير مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب، إنه بعد رمضان سيتم العمل على تسيير رحلات جوية مباشرة بين المغرب وإسرائيل.

وأجرى بيوض، اليوم الثلاثاء، لقاء مع وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي أوفير أكونيس، حيث ناقشا اتفاق السلام والتعاون الموقع بين البلدين.

وشدد الوزير الإسرائيلي على أهمية الاتفاق بين البلدين، خصوصا في مجالات التجارة، والاقتصاد، والسياحة، والتكنولوجيا والابتكار، وقال إن هذا الاتفاق “يغير بشكل جذري الوضع السياسي في منطقتنا ويخلق أجواء جديدة تماما في الشرق الأوسط”.

وتابع المصدر ذاته بأن وزارة التعاون الإقليمي “ستعمل على تعزيز المشاريع المشتركة في كلا البلدين”، مضيفا أن “جميع مواطني إسرائيل دون استثناء سعداء ومتحمسون للعلاقات التي تقام بين البلدين”.

وقال الدبلوماسي المغربي، وفقا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن بيان صادر عن وزارة التعاون الإقليمي، إن الاتفاق الموقف مع إسرائيل “أسعد الشعب المغربي الذي يحب إسرائيل”.

وأشار بيوض إلى أن “التقاليد اليهودية جزء لا يتجزأ من الثقافة المغربية”، وزاد: “أتوقع زيادة التعاون بين البلدين..نحن بحاجة إلى أن ينعكس دفء العلاقات في مجالات عديدة”.

إسرائيل رحلات جوية مباشرة رمضان عبد الرحيم بيوض

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

13
  • عباس
    الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 20:41

    لن ترضى عليكم اايهود والنصارى حتى تتبع ملتهم

    -20
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • رافض للتطبيع
    الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 20:43

    المغرب سيفتح الرحلات المباشرة مع الكيان الصهيوني قبل أن يفتح التنقل الداخلي بين المدن المغربية للمواطنين المغاربة.

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • caprice
    الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 20:47

    اسرائيل دولة فرضت نفسها و حليف قوي يجب الاستفادة منه. الوقت وقت سياسة و تحالفاتو الشعب المغربي لديه ما يكفي من الوعي لمعرفت مصالحه. زد على دالك انها دولة فيها ملايين المغاربة

    22
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • تغناوتي ولد طاطا
    الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 20:51

    واش بفيزا ولا بفيزا….

    الشيكل الاسرائيلي كيدير 2.75 درهم…

    13
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • smox
    الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 20:51

    خبر ليس له محل من الإعراب في هذا الشهر الفضيل كفى تلاعبا بمشاعر الناس….ذبابة إلكترونية هجوووووم

    -13
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • salim
    الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 20:55

    و اين نصيب الجالية من استئناف الرحلات ا بعد تشتيت العائلات الله ياخذ فيكم الحق
    حكومة منافقة بمعنى الكلمة

    17
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • sami
    الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 20:59

    هذا خبر جيد..ستستفيد الدولتان من هاته الرحلات….التجارة
    والسياحة….والتعاون ضد اعداء الوحدة الترابية للملكة

    22
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مغربي من ستوكولم السويد
    الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 20:59

    مرحبا وآلف مرحب باخواننا اليهود المغاربة في بلادهم والله اكمل بخير وكذالك بالاسرائيليين اليهود من كل بقاع العالم
    والله ينصر سدني محمد السادس . ورمضان كريم

    19
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ramou
    الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 21:06

    دعوة الذئب إلى الزريبة..نحن لا نحبهم و هم يكرهون حتى أطفالنا..ففيم هذا كله.

    -16
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محمد بلحسن
    الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 21:07

    مبروك وألف مبروك لا فقط على الرحلات المباشرة بل على العلاقات المباشرة الشفافة التي ستقضي في مدة قصيرة على الأخبار الزائفة وعلى الطابوهات بجميع أنواعها وإمتداداتها وتجذرها طيلة عشرات السنين في بعض العقليات.

    15
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • المواطن المغربي الحر
    الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 21:13

    لا مانع في ذالك من ناحية الإقتصاد و السياحة و المجال العسكري و تبادل الخبرات وغير ذالك مما فيه المصلحة و الخير للمغرب و المغاربة، أما من ناحية الدين فلهم دينهم ولنا ديننا، الذي طبعا هو الإسلام دين التسامح و الإعتدال و الوسطية.

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • aziz
    الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 21:14

    السلام وعليكم من قال ان الشعب المغربي يحب الإسرائيلي فهو مخطي نبرى ال لله منهم لن نعترف بي الصهاينة أقصد اليهود

    -6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • وجدي
    الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 21:17

    رسائل حب تبعث بين الحكومتين في شهر رمضان المعضم بين المملكة العلوية و الحكومة الإسرائيلية سبحان الله أين مكان فلسطين و إخواننا الفلسطينيين في هده و هل صحيح أن المعادلة من إن الاتفاق الموقف مع إسرائيل “أسعد الشعب المغربي الذي يحب إسرائيل والله العضيم إنكم تكدبون .

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
إشاعة تخفيف الإغلاق الليلي
الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 20:41

إشاعة تخفيف الإغلاق الليلي

صوت وصورة
التأمين الإجباري عن المرض
الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 15:15

التأمين الإجباري عن المرض

صوت وصورة
رمضانهم في الإمارات
الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 15:00

رمضانهم في الإمارات

صوت وصورة
ساكنون تحت الخيام بالرباط
الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 12:59

ساكنون تحت الخيام بالرباط

صوت وصورة
تطويق مسجد بفاس
الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 00:00

تطويق مسجد بفاس

صوت وصورة
مع هيثم مفتاح
الإثنين 19 أبريل 2021 - 21:30

مع هيثم مفتاح