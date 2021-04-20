رحلات مباشرة بين المغرب وإسرائيل بعد رمضان

قال عبد الرحيم بيوض، مدير مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب، إنه بعد رمضان سيتم العمل على تسيير رحلات جوية مباشرة بين المغرب وإسرائيل.

وأجرى بيوض، اليوم الثلاثاء، لقاء مع وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي أوفير أكونيس، حيث ناقشا اتفاق السلام والتعاون الموقع بين البلدين.

وشدد الوزير الإسرائيلي على أهمية الاتفاق بين البلدين، خصوصا في مجالات التجارة، والاقتصاد، والسياحة، والتكنولوجيا والابتكار، وقال إن هذا الاتفاق “يغير بشكل جذري الوضع السياسي في منطقتنا ويخلق أجواء جديدة تماما في الشرق الأوسط”.

وتابع المصدر ذاته بأن وزارة التعاون الإقليمي “ستعمل على تعزيز المشاريع المشتركة في كلا البلدين”، مضيفا أن “جميع مواطني إسرائيل دون استثناء سعداء ومتحمسون للعلاقات التي تقام بين البلدين”.

وقال الدبلوماسي المغربي، وفقا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن بيان صادر عن وزارة التعاون الإقليمي، إن الاتفاق الموقف مع إسرائيل “أسعد الشعب المغربي الذي يحب إسرائيل”.

وأشار بيوض إلى أن “التقاليد اليهودية جزء لا يتجزأ من الثقافة المغربية”، وزاد: “أتوقع زيادة التعاون بين البلدين..نحن بحاجة إلى أن ينعكس دفء العلاقات في مجالات عديدة”.