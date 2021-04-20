رحلات مباشرة بين المغرب وإسرائيل بعد رمضان

قال عبد الرحيم بيوض، مدير مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب، إنه بعد رمضان سيتم العمل على تسيير رحلات جوية مباشرة بين المغرب وإسرائيل.
وأجرى بيوض، اليوم الثلاثاء، لقاء مع وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي أوفير أكونيس، حيث ناقشا اتفاق السلام والتعاون الموقع بين البلدين.
وشدد الوزير الإسرائيلي على أهمية الاتفاق بين البلدين، خصوصا في مجالات التجارة، والاقتصاد، والسياحة، والتكنولوجيا والابتكار، وقال إن هذا الاتفاق “يغير بشكل جذري الوضع السياسي في منطقتنا ويخلق أجواء جديدة تماما في الشرق الأوسط”.
وتابع المصدر ذاته بأن وزارة التعاون الإقليمي “ستعمل على تعزيز المشاريع المشتركة في كلا البلدين”، مضيفا أن “جميع مواطني إسرائيل دون استثناء سعداء ومتحمسون للعلاقات التي تقام بين البلدين”.
وقال الدبلوماسي المغربي، وفقا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن بيان صادر عن وزارة التعاون الإقليمي، إن الاتفاق الموقف مع إسرائيل “أسعد الشعب المغربي الذي يحب إسرائيل”.
وأشار بيوض إلى أن “التقاليد اليهودية جزء لا يتجزأ من الثقافة المغربية”، وزاد: “أتوقع زيادة التعاون بين البلدين..نحن بحاجة إلى أن ينعكس دفء العلاقات في مجالات عديدة”.
لن ترضى عليكم اايهود والنصارى حتى تتبع ملتهم
المغرب سيفتح الرحلات المباشرة مع الكيان الصهيوني قبل أن يفتح التنقل الداخلي بين المدن المغربية للمواطنين المغاربة.
اسرائيل دولة فرضت نفسها و حليف قوي يجب الاستفادة منه. الوقت وقت سياسة و تحالفاتو الشعب المغربي لديه ما يكفي من الوعي لمعرفت مصالحه. زد على دالك انها دولة فيها ملايين المغاربة
واش بفيزا ولا بفيزا….
الشيكل الاسرائيلي كيدير 2.75 درهم…
خبر ليس له محل من الإعراب في هذا الشهر الفضيل كفى تلاعبا بمشاعر الناس….ذبابة إلكترونية هجوووووم
و اين نصيب الجالية من استئناف الرحلات ا بعد تشتيت العائلات الله ياخذ فيكم الحق
حكومة منافقة بمعنى الكلمة
هذا خبر جيد..ستستفيد الدولتان من هاته الرحلات….التجارة
والسياحة….والتعاون ضد اعداء الوحدة الترابية للملكة
مرحبا وآلف مرحب باخواننا اليهود المغاربة في بلادهم والله اكمل بخير وكذالك بالاسرائيليين اليهود من كل بقاع العالم
والله ينصر سدني محمد السادس . ورمضان كريم
دعوة الذئب إلى الزريبة..نحن لا نحبهم و هم يكرهون حتى أطفالنا..ففيم هذا كله.
مبروك وألف مبروك لا فقط على الرحلات المباشرة بل على العلاقات المباشرة الشفافة التي ستقضي في مدة قصيرة على الأخبار الزائفة وعلى الطابوهات بجميع أنواعها وإمتداداتها وتجذرها طيلة عشرات السنين في بعض العقليات.
لا مانع في ذالك من ناحية الإقتصاد و السياحة و المجال العسكري و تبادل الخبرات وغير ذالك مما فيه المصلحة و الخير للمغرب و المغاربة، أما من ناحية الدين فلهم دينهم ولنا ديننا، الذي طبعا هو الإسلام دين التسامح و الإعتدال و الوسطية.
السلام وعليكم من قال ان الشعب المغربي يحب الإسرائيلي فهو مخطي نبرى ال لله منهم لن نعترف بي الصهاينة أقصد اليهود
رسائل حب تبعث بين الحكومتين في شهر رمضان المعضم بين المملكة العلوية و الحكومة الإسرائيلية سبحان الله أين مكان فلسطين و إخواننا الفلسطينيين في هده و هل صحيح أن المعادلة من إن الاتفاق الموقف مع إسرائيل “أسعد الشعب المغربي الذي يحب إسرائيل والله العضيم إنكم تكدبون .