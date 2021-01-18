رحلة جوية استثنائية تُرَحل طلبة جزائريين عالقين

تم، اليوم الاثنين بمطار محمد الخامس، ابتداء من الساعة الثالثة والنصف، ترحيل 72 مسافرا، من بينهم 13 طالبا جزائريا، نحو الجزائر العاصمة على متن رحلة جوية استثنائية، وذلك بسبب رفض السلطات الكندية ولوجهم ترابها الوطني.

وكان الطلبة الجزائريون العالقون بالمطار قد ناشدوا، في فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، السلطات الجزائرية التدخل من أجل إنهاء معاناتهم وترحيلهم إلى البلاد، ورفضوا إظهار وجوههم خوفا من انتقام السلطات الجزائرية منهم، حسب تعبيرهم.