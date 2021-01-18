رحلة جوية استثنائية تُرَحل طلبة جزائريين عالقين

تم، اليوم الاثنين بمطار محمد الخامس، ابتداء من الساعة الثالثة والنصف، ترحيل 72 مسافرا، من بينهم 13 طالبا جزائريا، نحو الجزائر العاصمة على متن رحلة جوية استثنائية، وذلك بسبب رفض السلطات الكندية ولوجهم ترابها الوطني.
وكان الطلبة الجزائريون العالقون بالمطار قد ناشدوا، في فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، السلطات الجزائرية التدخل من أجل إنهاء معاناتهم وترحيلهم إلى البلاد، ورفضوا إظهار وجوههم خوفا من انتقام السلطات الجزائرية منهم، حسب تعبيرهم.
يجب مواجهة تفاهة الإعلام الجزائري بالاحترافية من جانب الإعلام المغربي… و معاملة الشعب الجزائري بالحسنى من طرف الشعب المغربي.. لطالما واجه سلاطين المغرب وقاحة النظام العسكري الجاهل بالرقي و الإنسانية.
نعم يا سادة المغرب بلد الأمجاد والتسامح القلب لكبير .ومن تواضع لله رفعه.
الجزائر تخلت على 12 من شعبها وتقوم بإعطاء مساعدات للبوليساريو والى دول اكثر منها اقتصاديا