رحلة جوية استثنائية تُرَحل طلبة جزائريين عالقين

رحلة جوية استثنائية تُرَحل طلبة جزائريين عالقين
صورة: أرشيف
الإثنين 18 يناير 2021 - 20:08
تم، اليوم الاثنين بمطار محمد الخامس، ابتداء من الساعة الثالثة والنصف، ترحيل 72 مسافرا، من بينهم 13 طالبا جزائريا، نحو الجزائر العاصمة على متن رحلة جوية استثنائية، وذلك بسبب رفض السلطات الكندية ولوجهم ترابها الوطني.
وكان الطلبة الجزائريون العالقون بالمطار قد ناشدوا، في فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، السلطات الجزائرية التدخل من أجل إنهاء معاناتهم وترحيلهم إلى البلاد، ورفضوا إظهار وجوههم خوفا من انتقام السلطات الجزائرية منهم، حسب تعبيرهم.
الجزائر المغرب كندا مطار محمد الخامس

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‫تعليقات الزوار

3
  • Fouad ouardi
    الإثنين 18 يناير 2021 - 20:28

    يجب مواجهة تفاهة الإعلام الجزائري بالاحترافية من جانب الإعلام المغربي… و معاملة الشعب الجزائري بالحسنى من طرف الشعب المغربي.. لطالما واجه سلاطين المغرب وقاحة النظام العسكري الجاهل بالرقي و الإنسانية.

    13
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  • نورالدين المعتدل
    الإثنين 18 يناير 2021 - 20:30

    نعم يا سادة المغرب بلد الأمجاد والتسامح القلب لكبير .ومن تواضع لله رفعه.

    7
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  • التباري
    الإثنين 18 يناير 2021 - 20:33

    الجزائر تخلت على 12 من شعبها وتقوم بإعطاء مساعدات للبوليساريو والى دول اكثر منها اقتصاديا

    11
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