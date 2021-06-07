"رحلة عذاب" تنتظر آلاف المغاربة بإسبانيا في الطريق إلى أرض الوطن

سيكون على مغاربة إسبانيا الراغبين في قضاء عطلة الصيف بأرض الوطن أن يقطعوا كيلومترات طويلة لتحقيق هذا المبتغى، في ظل عدم التأشير على تنظيم عملية “مرحبا 2021” بالجارة الشمالية، ما سيرفع من الكلفة المادية ويزيد من مشقة الطريق عليهم بسبب طول المسافة.
وهذه المرة الثانية على التوالي التي تقرر فيها السلطات المغربية إقصاء المعابر الحدودية البحرية الإسبانية، والاقتصار على معبري جنوة في إيطاليا وسيت الفرنسي، في عملية استقبال مغاربة “إسبانيا”، ما يشكل “ضربة” للموانئ الإسبانية التي عادة ما تنتعش مع عودة الجالية المغربية كل عطلة صيف.
وحسب إحصائيات عملية “مرحبا 2019″، فقد زار المغرب حوالي 3 ملايين مغربي ودخلته حوالي 800 ألف مركبة عبر موانئ إسبانيا؛ فيما يقدر أفراد الجالية بحوالي 5 ملايين، ينتشر أغلبهم في دول القارة الأوروبية.
ولا يشمل فتح الخطوط البحرية مع المغرب أي ميناء إسباني يعبر من خلاله أكثر من مليوني مغربي كل صيف؛ فقد اشترطت السلطات المغربية السفر عبر ميناءين من إيطاليا وفرنسا لضمان عودة المغاربة المقيمين في أوروبا إلى أرض الوطن.
وتدوم رحلة هذه “العبارات” 40 ساعة على الأقل بالنسبة لميناء “سيت” الفرنسي، و50 ساعة بالنسبة لميناء جنوة، للوصول إلى طنجة، وهي فترة طويلة مقارنة بنظيرتها التي تنطلق من ميناء الجزيرة الخضراء، الأكثر استخداما في السنوات الأخيرة.
وترفض بعض الأحزاب الإسبانية فتح مجالها البحري في وجه المغاربة المقيمين في الخارج الذين يعتمدون في تنقلاتهم على السيارات، داعية إلى إبقاء معابر سبتة والجزيرة الخضراء مغلقة بسبب احتمال انتشار فيروس كورونا المستجد” وتداعيات الأزمة الأخيرة التي سببتها قضية غالي والصحراء.
ويشتكي مغاربة أوروبا من “صعوبة التنقل إلى أرض الوطن في ظل الشروط الصارمة التي وضعتها السلطات المغربية في وجه كل وافد على البلاد”، وهو ما اعتبروه “سببا مباشرا في عدم التحاقهم بذويهم خلال عطلة الصيف التي تتزامن مع عيد الأضحى”.
وسيكون على مغاربة العالم الذين يتنقلون على متن سياراتهم الخاصة المرور عبر ميناء سيت الفرنسي، أو ميناء جنوة الايطالي، في حال ما رغبوا في الالتحاق بأرض الوطن.
ويستمر المغرب في تعليق عملية “عبور المضيق”، التي تعتبر الأضخم في العالم؛ لأنها لا تقتصر فقط على الجالية المغربية، بل تهم أيضا الجاليات الإفريقية التي كانت تستعمل الموانئ الإسبانية والمغربية قصد العبور إلى أوطانها.
ماعليش يزيدوا واحد النهار في سبيل الوطن .ولجعل الأعداء يفكرون مليا قبل أن يتخذوا قرارت معادية.
دائما المواطن هو الضحية قرارات بكرة قلم بالصحة والراحة فلوس الجالية داخله كلشي ساكت بالصحة والراحة مزال مشفنا والو خاصنا كثر
مافعلته سياسة الحكومة الإسبانية بخصوص المملكة المغربية لايغتفر
ما هذه إلا ضربة للجالية المقيمة بإسبانيا و ليس لموانئ إسبانيا لأن إقتصاد إسبانيا لا يعتمد على السياحة الجنسية أو المساعدات من دول الخليج كفى من التطبيل و تظليل الرأي العام البلاد داهبة إلى الهاوية بسبب هذا النظام الديكتاتوري الفاسد
اضن انه يجب التفكير في استعمال الموانئ البرتغالية او مناء جبل طارق …..
أظن أن هناك مفاوضات بشأن فتح خط بحري مع البرتغال وجبل طارق
أنا أتوسل لجلالة الملك محمد السادس أن يتدخل و يأخد حالتنا النفسيه و الماديه بعين الإعتبار و يفتح الحدود البحرية مع اسبانيا و الله وحده إعلم بالحرقة
التي في قلوبنا و العذاب الذي يؤلمنا و الشوق الذي نراه في عيون عائلتنا الذي يزيد من آلامنا
Ou daba had tkharmiza ghadi tji fel. Mgharba msdakzn ou Safi
العبثية في التخطيط. والعربية تيقولو ليهم صافطو غير فلوسكم نتوما ماشي مهمين دخلوا
فين هو الجانب الإنساني فهاد شي كامل
قد تدخل في خانة ضريبة النجاح فالمغرب في حرب جادة مع أعداء وحدته الترابية و حبدا لو تم تحويل عملية العبور عبر الموانئ البرتغالية الجنوبية
كانت هناك حملة مسعورة من اليمين الاسباني بصفة خاصة تربط عبور مغاربة العالم بالموانئ الإسبانية بضرورة أن تشمل مليلية وسبتة كمدن استقبال.. وهو الذي جعل المغرب يلغي عملية العبور بالمرة من إسبانيا..
سكان كاتالونيا قريبون نوعا ما من سيت الفرنسية. المصيبة لسكان الأندلس الذين يريدون الدخول للوطن بسياراتهم، عليهم الصعود كل إسبانيا وصولا إلى فرنسا.
بالنسبة لهؤلاء عملية “مرحبا” ستكون بالمقلوب. عملية “بسلامة”
واش هادي رسالة اعتذار من الحكومة المغربية للجالية الاسبانية او تبرير عدم تسهيل دخولهم لبلدهم الام و عدم اقحامهم في مشاحنات سياسية عابرة؟
نعم لقطع العلاقات مع اسبانيا…
نريد رفع رأس المغاربة إلى السماء…
فليرتقوا إذا في الأسباب؛ أسباب السماء…
وليأخذوا رحلاتهم عبر الجو بدلا من المرور على الأنجاس الأرجاس…
قاصحة شوية على الجيب..
ولكن ايلا جات في العز ولكرامة تستاهل…
المغاربة يستحقون العز والسؤدد…..
بعد عملية مرحبا الجوية هذا العام… يمكننا أن نفكر في بدائل أخرى عبر إيطاليا أو أو فرنسا أو حتى البرتغال……
ونرجو أن يقوم العاهل المغربي حفظه الله بجولة أفريقية ثانية في أقرب وقت ممكن… مستقبل المغرب في عمقه الجغرافي والتاريخي واللغوي والديني والحضاري…. انتهى زمن مصاصي الدماء… ومرحبا مرة أخرى باسمك الطازج الرخيص على موائد المغاربة… واش لمغاربة ميستاهلوش زعما ؟!!
-48
أتمنى من جريدة هسبريس أن تنجز تحقيقا صحفيا حول تكلفة السفر من مينائي Sète et Genova بالنسبة للاسر وكذلك أسعار la RAM خلال juillet et août، c’est trop cher.
واقفو علينا من هذا اللعب الدراري هذي ماسياسة ماتلعبة لو بغا المغرب يكون دولة قوية وكلمته مسموعة خصو يقضي على الفساد والاستبداد …أما حنا شنو ذنبنا
اللهم لطِّف الجو بيننا وبين جارتنا إسبانيا رأفة برعايانا هناك يزورون وطنهم ويصلون الرحم مع اهليهم
أظن أنه عليه استثناء المغاربة القاطنين في إسبانيا الجنوبية. يجب مثلا السماح لهم بالدخول عبر موانيء إسبانيا و لكن فقط ساكنة الاندلس (إسبانيا الجنوبية).
لان تكلفة السفر جد باهظة اذا ارادوا المجيء عبر فرنسا أو إيطاليا. و هذا سهل تنظيمه. ينظم عبر الشركات التي تسهر على نقل المسافرين. فيجب بيع التذاكر للمقيمين في الجنوب الإسباني فقط. أظن أنه يستحسن تسهيل هذه الأمور فهناك من لم يرى عائلته لسنتين أو ثلاثة.
عاش المغرب
اللهم يخلص المغربي شوية زايد و يكون بكرامته ولا يخلص رخيص و يدخل لبلادو محگور من طرف الاسبان الكلاب الذين يتعاملون مع المغاربة الوافدين الى بلدهم الام كالكلاب.
الاسبان اللي بداو في تعنتهم و رفض مغربية الصحراء و الاخبار فراسكم.
اخواني الغاربة يجب علينا ان نتضامن فيمابيننا حينت كولنا مغاربة… وحتى للموت
48 ساعة على كرسي ب 1500 اورو . مثل البهائم ..لا مراحيض لا دوش .. و اللي عندو الدراري … ما كان لا سات لا يحزنون .. غا نربي ولادي يكرهوا المغرب .
انا كمقيم بي إسبانيا لن ولم اذهب الى المغرب في هديه الدروف لحمد لله هنا في إسبانيا يوجد أماكن راإعه لي السياحة في أمن وأمان وأنصح الناس المقيمين في إسبانيا عدم الذهاب إلى لي الدرورا وشكرن
منكم الله يا حكومة الملتحين مالكم ومال السياسة. الله ياخد فيكم الحق يا أعداء المغاربة
No pienso volver a ese país, cada vez me quita las ganas de viajar
و علاش مافكروش المسؤولين فاتفاقية مع أحد الموانئ البرتغالية القريبة لتسهيل الرحلة على الجالية باسبانيا؟؟؟
من أجل الوطن الكل يهون فلا داعي لتضخيم الأمور و عاش المغرب
ليس فقط المغاربة المقيمين في اسبانيا بل جميع المغاربة القادمين من أوروبا. ناهيك عن الأسعار الخيالية للعبور من موانئ فرنسا و إيطاليا مستغلين هذه الوضعية الاستثناء ية و رغبة المغاربة في زيارة بلدهم بعد عامين من الغياب بسبب الجائحة
نفس الشيء بالنسبة لشركات الطيران. فهي تفرض كذالك تذاكر باهظة في حق المغاربة.
على الحكومة ان تجد حلا لهذه المشكلة.
كذالك هناك تقصير من طرف الحكومة في التواصل مع المغاربة بشأن الشركات المخول لها القيام بهذه الرحلات الاستثنائية. لحد الساعة هناك غموض كبير.
و الحكومة لحد الساعة لم تخرج ببيان او توضيح في هذا الشأن
الحل ساهل ديرو بحالي ماتمشيوش
رغم ادعاءات المغرب الكادبة فإن المتضرر الأكبر من إغلاق معابر اسبانيا اتجاه المغرب فهو المغرب حيث ان اسبانيا لها موارد كثيرة جدا و هي عضو في الاتحاد الأوربي و لها سياحة دولية غنية عن التعريف حيث يزورها سنويا من أوربا و الأمريكيتين و كدلك من آسيا أكثر من سبعين مليون سائح …اما المغرب فادا اضافنا توقف المهاجرين المغاربة و الأفارقة و أزمة كورونا و الأزمة الإقتصادية والإجتماعية والثقافية الحادة الموجودة اصلا فإن الكارثة ستكون عظيمة جدا …رغم ان الواقع مر فإنه سيزداد مرارة …لكن المتضرر الأكبر هما طبقات الشعب الفقيرة و المتوسطة اما الطبقة الحاكمة فهي لديها خزاءنها في البنوك الدولية فلا خوف عليها و لا هم يحزنون….
عذاب جالية إسبانيا ياعين… ماشفتو زيه عذاب …….
البواخر التي تنطلق من جنوفا و سيت تمر على ميناء برشلونة و هي شركات إيطالية إدن إدا كان المهاجر قد أشترى التدكرة فسو ترسو الباخرة في برشلونة و تحمل على متنها الزبناء
ينبغي فتح خط بحري يربط المغرب بالبرتغال ووضع اسبانيا خارج عملية مرحبا
كفى من البكاء !!
كاينة الطيارة …و كاين سيارات للكراء في المغرب .. الشيئ الوحيد اللي غادي يتحرمو منو أفراد الجالية …هو ” العياقة” بالسيارات الفارهة بالترقيم الأجنبي .
هذه مناسبة للممارسة التواضع !!
خصهم يصبرو من اجل كرامة الوطن ، اسبانيا تعدات الحدود وكتبورد علينا بجيشها على مشارف الحسيمة وكتستفز المغرب ، لا بد ان يرد عليها المغرب ويضعها في المكان الذي تستحق حتى وان لم يستطع مهاجرو اسبانيا القدوم للمغرب هذا العام !!! عاش المغرب ولا عاش من خانه !
حشومة و لله نتمنى يبدلو هد القرار راه الدرويش واكلها
يجب على الجالية المغربية العزيزة بالتضحية لأنها ضرورية في هاذه الأوقات المهمة
لماذا عذاب لا بالعكس عطا الله بلايص فين ندوزو العطلة واليدينا كانشفوهم فالتلفون كانسيفطو لي كتب الله إيوا من يسهل الله نمشيو نيشان عندهم والله المستعان
ليست ضربة للموانء الاسبانية وإنما هي ضربة لمليون مغربي مقيم في اسبانيا… هؤلاء المهاجرين اصبحوا ضحايا وورقة سياسية للمغرب في اورىوبا اما القاصرين اصبحوا ايصا ورقة و ضحايا الهجرة في المغرب . فالدولة ستتعمل المهاجرين كورقة ضغط على اسبانيا في حين كان بالاحرى ان يستعملوا ورقة الصيد البحري والصادرات الى اروبا وهذا مستحيل لانه خسارة للطبقة البورجوازية ااتي تسيطر على الثروات في بلادنا المهم الصحية هو المهاجر .. يالله
يهم كل القاطنين في اوروبا باراكا من الكدوب ليس بايديكم اي قرار وسياسة بوريطة تحرم المغاربة من زيارة العاءلة اما اسبانيا فهي غنية عن هده المداخل كما قال جمال دبوز اسبانيا لا تستفيد من عبورهم إلا باستعمال المراحض فعلا العداب فين وزير الجاهلية
لا أتصور المغرب بقلبه الكبير وقيادته الحكيمة المتمثلة بجلاله الملك محمد السادس أطال الله في عمره أن يترك جاليته ورعيته في أسبانيا وغيرها من الدول الأوربية الأخرى أن تحرم من زيارة المغرب للسنة الثانية على التوالي … نحن لنا الأمل الكبير بتوجيهات ملكية سريعة للحكومة المغربية بحل هذا الأمر في أسرع وقت لكي يدخل الفرحة والبهجة في قلوب المغاربة وغير المغاربة إن شاء الله
كل شيء يهون فدى للوطن. من كان إلتحاقه بأرض الوطن ضروريا يمكن أن يستقل الطائرة، ومن كان سفره من أجل قضاء العطلة مع العائلة فهو مخير بين التنقل إلى فرنسا وإيطاليا وتحمل بعض العناء أو إلغاء سفره إلى أن تتغير المعطيات.
ومادا عن المغاربة المقيمين في المغرب و لديهم فيزا سياحية سارية المفعول .و يريدون زيارة اهلهم و احبابهم في الخارج .الدين لايستطعون القدوم الى المغرب الأسباب صحية ؟؟؟ لم يتطرقو الى الموضوع .هل هناك احد يمكن ان ينورنا ب معلومات؟؟؟ الأسف حكومتنا لا تعطينا معلومات ف نتطر الى البحت عن المعلومة في الانترنيت .واقيلا حتى حنا مغاربة او من حقنا نسافرو لا؟؟؟
سيكون من المفيد لو تذخلت الدولة لتوفير اسطول بحري ولو بتكليف شركات اجنبية لخفض ثمن التذاكر التي وصلت أكثر من 2400 اورو. اما قطع الطريق على اسبانيا فمن الاحسن لو ترك مغاربة اسبانيا وحدهم يلجون عبر ميناء الجزيرة الخضراء وتحية لكل ما يفيد بلادنا ويرفع هيبتها امام الجار المقلق.
ادعوا جميع اخواني في اسبانيا للبقاء في منازلهم وعدم الذهاب إلى المغرب بهده الطريقة المشينة التي أرادوا ان ينتقمون منا بها، للأسف أصبح المهاجر ورقة المفاوضات والضغط على الاوربيين ، التي نحن في منءا عنها ، أصبحنا الحلقة الاضعف ، سامحكم الله
بعد شهريين او 3 سترجع العلاقة بين البلدين و ستفتح الحدود والموانئ. و يتغزل كل وزير في الاخر و يعلنوا التعاون في شتى المجالات …الخاسر الوحيد في هذه المعمعة هم المغاربة اللذيين خسرو الاف الاوروهات لانهم ذهبوا الى المغرب عن طريق ست او جينوة الايطالية.
هذه ليست ضربة لاسبانيا، بل هي ضربة للمهاجرين ، وكلنا ٱعليكم الله
السياسيين بيناتهم والمواطن هو لي كتجي فيه الدقة
اذا كان المغرب يريد إقصاء موانئ إسبانيا فعليه أن يشتري بواخر أو يكتريها وان يكون الثمن مناسبا ومعوضا لمتاعب الجالية التي تتعطش لزيارة الوطن والأحباب وكدلك يكون الربح يحترم الأزمة التي تمر بها العالم .
على المغرب ان يفتح حدوده البحرية مع أسبانيا لان الخاسر الاكبر ليس اسبانيا بل الجالية المغربية لان أسبانيا تتلقى الدعم من الاتحاد الأوروبي وهي الان فتحت حدودها مع دول العالم ل لدلك نناشاد السلطات المغربية ان تفتح الحدود لكي لا تتضرر الجالية اىمغربية لانها تحس ان لاقيمة لها رغم التحويلات للعملة الصعبة التي تقوم بإرسالها الى المغرب
هذا ليس انتقام من أسبانيا ولكنه انتقام من الجالية المغربية هنالك والمقدرة بمئات الالاف…
ما ماشيش هاد العام حتى هو. الحمامة الدبلوماسية هي نصيف فاسبانيا.
هذه انجازات التي تكلم عنها السيد العثماني والسيد وزير الخارجية
اصبحوا يتلذذون بمعانات الجالية
السلام عليكم ورحمة الله
هل ستستانف الرحلات الاستثنائية من المغرب إلى اسبانيا كما كانت سابقا ؟
السماء لا تمطر نقودا ،هناك وجهات اخرى للسياحة و السلام
أتعجب كيف أن المغرب ضحى مرتين بالمواطنين في نزاعه الحالي مع الإسباني الأولى لما أرسل الأطفال لسبتة والثانية بالجالية المغربية بإسبانيا التي من المفروض أن يعول عليها في إسبانيا
هذه ليست شروط صارمة، بل هي تدابير صبيانية من إدارة فاشلة، الأسواق الأسبوعية تزاول عملها بشكل عادي، المقاهي، الحفلات … وزيد وزيد، وقريبا أسواق الغنم. هل مغاربة العالم هم الوحيدين الذين سيجلبون العدوى إلى البلد؟ هل كوفيد 19 لا ينتقل عبر الطائرات وبواخر فرنسا وإيطاليا ويفعل عبر عابرات مديق جبل طارق؟
والله العظيم كرهناكم ونخاف أن نكره بلدنا أيضا.
أنا مهاجر في الديار الأوروبية رغم كل هذا الصعوبات ولكن مصلحة الوطن أولًا لأننا حاليًا نعيش حرب مع الأعداء لازم نصبر حتى ننتصر والخاسر الأكبر هية إسبانية ، شوف مثلًا بلجيكا أو هولاندا ألمانية يقطعون ميآت الكيلومترات ليصلوا إلى فرنسا أرجوكم المغربية الأحرار أصبروا الله يفرجها علينا وعليكم
غير صبرو معنا اللهم الصبر والمشقة ولا الدل.لان مغرب الستينات انتهى واليوم عصر رفع الرأس .الله اي جيبكم على خير ان شاء الله