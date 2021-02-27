رحلة كفيفين مع الحياة

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أين هي جمعيات حقوق الإنسان, وأين هي وزارة الأسرة والطفولة , والأشخاص في وضعية إعاقة…
هل لابد للشخص المعاق أن يتسول حتى يومنا هذا…
لماذا لا تحتضن الدولة هؤلاء الأشخاص وتوفر لهم العيش الكريم كما تدعي…
مثل هذه الأسرة كثيرون, والدولة لا تحسن إلا اللعب على وتر التكافل والتضامن…
والحقيقة المرة أنه لا يوجد شيء اسمه التضامن من الدولة مع هذه الفئة…
إنما يتم استغلالها بشكل لا إنساني…
نتمنى أن تُعطى لهذه الفئة حقوقها كي تعيش بكرامة.
لآ حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي عوينكم الله يفرجها عليكم