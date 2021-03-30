رحيل الفنان التشكيلي إسماعيل العلوي الفاتحي

توفي الفنان التشكيلي المغربي مولاي إسماعيل العلوي الفاتحي عن سن يناهز 70 عاما، في مراكش، إثر أزمة صحية ألمت به، وذلك وفق ما علم لدى عائلته، حيث ووري جثمانه الثرى ببمقبرة باب غمات.

وبصم الراحل، الذي أطر أجيالا في دار الشباب “عرصة الحامض” بمدينة مراكش، على مسار فني متميز، ويعتبر من رواد ومؤسسي الفن التشكيلي على صعيد المغرب.

وحسب أصدقاء الراحل فقد عرفت لوحاته الفنية، التي نالت شهرة عالمية وتعرض بالعديد من الأروقة، المزج بين الخط العربي والطبيعة والسريالية، إلى جانب أعمال لم يتم إلى حد الآن الاطلاع عليها، وهي عبارة عن مجموعة من اللوحات الفنية التي بيعت إلى أجانب.

ولم يكن الراحل، الذي لم يتردد أصدقاؤه في وصفه بالعفيف، كثير الحضور في المعارض بالمغرب والخارج، حيث تضمنت لوحاته الفنية المناظر الطبيعية وواقع المغرب بشكل عام، والحياة في حاضرة مراكش بشكل خاص.