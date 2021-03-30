رحيل الفنان التشكيلي إسماعيل العلوي الفاتحي

رحيل الفنان التشكيلي إسماعيل العلوي الفاتحي
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الثلاثاء 30 مارس 2021 - 12:14

توفي الفنان التشكيلي المغربي مولاي إسماعيل العلوي الفاتحي عن سن يناهز 70 عاما، في مراكش، إثر أزمة صحية ألمت به، وذلك وفق ما علم لدى عائلته، حيث ووري جثمانه الثرى ببمقبرة باب غمات.

وبصم الراحل، الذي أطر أجيالا في دار الشباب “عرصة الحامض” بمدينة مراكش، على مسار فني متميز، ويعتبر من رواد ومؤسسي الفن التشكيلي على صعيد المغرب.

وحسب أصدقاء الراحل فقد عرفت لوحاته الفنية، التي نالت شهرة عالمية وتعرض بالعديد من الأروقة، المزج بين الخط العربي والطبيعة والسريالية، إلى جانب أعمال لم يتم إلى حد الآن الاطلاع عليها، وهي عبارة عن مجموعة من اللوحات الفنية التي بيعت إلى أجانب.

ولم يكن الراحل، الذي لم يتردد أصدقاؤه في وصفه بالعفيف، كثير الحضور في المعارض بالمغرب والخارج، حيث تضمنت لوحاته الفنية المناظر الطبيعية وواقع المغرب بشكل عام، والحياة في حاضرة مراكش بشكل خاص.

الفن التشكيلي المهن الإبداعية مدينة مراكش مولاي اسماعيل العلوي

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

3
  • رحمه الله. .
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 12:31

    نعم هناك الكثير من الناس أصحاب اﻻقﻻم والصور المعبرة والمخلصة يموتون في سكون وسكوت ، نعم ﻻن عفتهم وضميره تجعلهم ابطال بدون ضجة وﻻ اشهار …ببنما التفيه والرويبضة تفوم له الدنيا وتقعد .. رحم الله الفقيد ، وغفر له واسكنه فسيح جناته. . ولله ما اخذ وما اعطى.. وان لله وأن إليه راجعون.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • نور اليقين
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 13:11

    رحم الله الفنان التشكيلي اسماعيل العلوي، لا اعرف اإلى جنة الخلد مصيره فاهنئه ام الى نار جهنم فأعزيه ورحم الله جميع اموات المسلمين.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محمد
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 13:20

    إنا لله وإنا إليه راجعون. كل نفس ذائقة الموت
    الله يرحموا رحمة واسعة ويسكنه فسيح جناته

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
معايير "كامبريدج سكول" في مراكش
الثلاثاء 30 مارس 2021 - 08:00 2

معايير "كامبريدج سكول" في مراكش

صوت وصورة
مطرح عشوائي للنفايات بمراكش
الإثنين 29 مارس 2021 - 19:34 4

مطرح عشوائي للنفايات بمراكش

صوت وصورة
فتح شواطئ أكادير
الإثنين 29 مارس 2021 - 18:46 7

فتح شواطئ أكادير

صوت وصورة
تربية الأرانب في خنيفرة
الإثنين 29 مارس 2021 - 17:31 6

تربية الأرانب في خنيفرة

صوت وصورة
منطقة "أنركي" الجبلية
الإثنين 29 مارس 2021 - 12:45 7

منطقة "أنركي" الجبلية

صوت وصورة
حدود المغرب والجزائر
الإثنين 29 مارس 2021 - 10:25 11

حدود المغرب والجزائر