رحيل الفنان التشكيلي إسماعيل العلوي الفاتحي

توفي الفنان التشكيلي المغربي مولاي إسماعيل العلوي الفاتحي عن سن يناهز 70 عاما، في مراكش، إثر أزمة صحية ألمت به، وذلك وفق ما علم لدى عائلته، حيث ووري جثمانه الثرى ببمقبرة باب غمات.
وبصم الراحل، الذي أطر أجيالا في دار الشباب “عرصة الحامض” بمدينة مراكش، على مسار فني متميز، ويعتبر من رواد ومؤسسي الفن التشكيلي على صعيد المغرب.
وحسب أصدقاء الراحل فقد عرفت لوحاته الفنية، التي نالت شهرة عالمية وتعرض بالعديد من الأروقة، المزج بين الخط العربي والطبيعة والسريالية، إلى جانب أعمال لم يتم إلى حد الآن الاطلاع عليها، وهي عبارة عن مجموعة من اللوحات الفنية التي بيعت إلى أجانب.
ولم يكن الراحل، الذي لم يتردد أصدقاؤه في وصفه بالعفيف، كثير الحضور في المعارض بالمغرب والخارج، حيث تضمنت لوحاته الفنية المناظر الطبيعية وواقع المغرب بشكل عام، والحياة في حاضرة مراكش بشكل خاص.
نعم هناك الكثير من الناس أصحاب اﻻقﻻم والصور المعبرة والمخلصة يموتون في سكون وسكوت ، نعم ﻻن عفتهم وضميره تجعلهم ابطال بدون ضجة وﻻ اشهار …ببنما التفيه والرويبضة تفوم له الدنيا وتقعد .. رحم الله الفقيد ، وغفر له واسكنه فسيح جناته. . ولله ما اخذ وما اعطى.. وان لله وأن إليه راجعون.
رحم الله الفنان التشكيلي اسماعيل العلوي، لا اعرف اإلى جنة الخلد مصيره فاهنئه ام الى نار جهنم فأعزيه ورحم الله جميع اموات المسلمين.
إنا لله وإنا إليه راجعون. كل نفس ذائقة الموت
الله يرحموا رحمة واسعة ويسكنه فسيح جناته