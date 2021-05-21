رحيل "جيل الرواد" يسائل إشعاع "الخلَف" في المشهد الإبداعي المغربي

مع رحيل عدد من الوجوه الفنية البارزة من جيل الرواد بالمملكة، يظل سؤال الخلف مطروحا، لارتباطه الجوهري بمستقبل المشهد الإبداعي بالبلاد.
ورحلت في السنوات القليلة الماضية أسماء كان لها فضل كبير في رسم ملامح المشهد الفني المغربي، مسرحا وإذاعة وسينما، كان آخرها الممثل حمادي عمور، الذي التحق بأسماء بارزة رحلت في سنة 2021، والسنة الفارطة: ثريا جبران، سعد الله عزيز، نور الدين الصايل، البشير السكيرج، أنور الجندي، عبد الجبار الوزير، أمينة رشيد، وعبد العظيم الشناوي…
وحول رحيل أسماء بارزة من جيل الرواد والمؤثرين الكبار في مسار المشهد الفني، يقول أمين ناسور، مخرج مسرحي أستاذ بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي بالرباط، إن هذه “سيرورة تاريخية عادية جدا”.
ويضيف ناسور في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “يكون لرحيل أي فنان وقع قوي، ولا يمكن لأي فنان آخر أن يخلفه أو يعوضه؛ فلا يمكننا تعويض الطيب الصديقي، ولا عبد الجبار الوزير، ولا ثريا جبران”، على سبيل المثال لا الحصر.
لكن، يستدرك المتحدث قائلا: “الأمل كل الأمل في خلف يأتي بالجديد، ببصمته الجديدة، لا يقلد، ولا يقدم لنا مثل ما قدمه السلف الراحل من أعمال، بل أن يكون خلَفا له بصمة قوية، جديدة، وتدفع عجلةَ الفن إلى الأمام”.
ويبرز الأستاذ بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي بالرباط أهمية هذه “البصمة الجديدة” المبنية على “الاجتهاد والاشتغال” في “ضمان استمرارية الفن على المستوى الوطني”، علما أن “هكذا استمر الفن على مر التاريخ؛ فالخلَف دائما يأتي بالجديد، ويطور، ويحفز، ويعطي أملا في المستقبل”.
هنا، يؤكد المخرج المسرحي أن “المغرب، الحمد لله، زاخر الآن بمواهب وطاقات مهمة، على مستويات التشخيص والأداء والإخراج المسرحي، وجميع المهن المرتبطة بالفنون عامة والمسرح خاصة”.
ويستشهد ناسور بقول المسرحي السوري البارز الراحل سعد الله ونوس: “نحن محكومون بالأمل”. ليزيد: “لنا أمل دائما في الخلَف، ولن نخاف على الفن المغربي ما دام هناك مَن يحمل همه، ومن يشتغل فيه باجتهاد، وتفان، وبنكرانِ ذات”.
وفي ختام تصريحه لهسبريس، يجمل الأستاذ بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي قائلا: “الاجتهاد والاشتغال والبصم على مسار متميز هو خيرُ تكريم للرواد الأوائل الذين غادرونا”.
الله يرحمهم جميعا، كانوا شموعا يضيئون ليالينا، لن يعوضوا أبدا٠
كانت خطة ممنهجة لقتل الابداع واصبح نجوم المغرب في 2021 يسمون: سعد المجرد..الطراكس.. عبد الله فركوس.. ادريس الروخ… الفد..
اندثار المشهد الإبداعي في هذا الزمن البءيس لم يأتي تلقائيا ومن فراغ بل عبر مخطط رهيب تم فيه العمل تقطيع اوصال المجتمع بتدمير التعليم وتكريس التفاهات وبعث الأنانية والمادية والريع والاتكالية وطرد الكفاءات وقمع المؤهلات وذلك لتحقيق أهداف سياسية وهي القضاء على المجتمع مجتمع التضامن والتآزر والانجاز والابتكار وجعله مجرد مجموعة من الأشخاص لا يربطهم اي شيء من اجل السيطرة والتحكم !!
فهكذا يلاحظ بكل اسف انهياًر كل شيء جميل يبقي المجتمع حيا من رياضة تعليم مسرح فن ابداع !!
اكيد وراء الوضعية مخطط سياسي رهيب
حيث نجح مهندسوا التحكم في تغييب كل شيء جميل مع الاسف
الله يرحمهم ويوسع عليهم ،
نتمناو يكون الخلف كالسلف
اليوم أصبح كلشي بالمعرفة والتلفون والوساطة والدليل هو برامج التلفزة : لو أن مقدم البرنامج دخل وتوظف بجهده و كفائته وثقافته وحنكته لما قبل أن يقدم برامج أكثر تافهة مثل رشيد شو وكي كنتي كي وليتي …. وغزعبلات أخرى …حشوما هذا المستوى المنحط … أما الافلام فحذث ولا حرج ….
وهذا في جميع الميادين حيث انهار مسنوى المردودية والكفاءة …. شي وظفتو مو شي ختو …. وزيد وزيد.
وهذا جعل الادمغة تهاجر …
ان لله وانا اليه راجعون .كل نفس ذائقة الموت …مافيهاش الرواد .فيها اش ديتي معاك من اعمال صالحة عمل بين العبد وربه .لا الرواد ولا الخلف ولا سلف الخلف الكل راحل ..
لماذا لم يتم وضع ولو صورة واحدة لاي فنان امازيغي.هل بسبب العنصرية؟
وهذا ليس غريب لان حتى الامازيغي العثماني لم يذكر يوما فنانا امازيغيا بعد وفاته.اظن ان هذا البلد لن يتقدم قط.
رحم الله جميع الرواد الذين أعطوا الكثير للشاشة المغربية ونأمل من الوجوه الحالية الاجتهاد والاشتغال أكثر للرقي بالفن المغربي.
لا اعرف هؤلاء رحمهم الله الا من الاعمال التي قدموها او شاركوا فيها وكان لي الحظ لاشاهدها على الشاشة مند عقود.لكننا لازلنا نبحث على الحلقة المقودة التي تجعل كل المجهودات التي قام بها هؤلاء واخرون قبلهم مثل الدغمي وحكم والصقلي والمدكوري والهراوي ورواد مسرح الهواة الدين دكروا في كتاب الدكتور المنيعي حول المسرح المغربي كفيلة لكي تعطينا فنا شاملا يجمع كل هده الطاقات لاننا نلمس بانهم كانوا ممثلين وفنانين بالفطرة لكنهم كانوا لا يختارون العمل الدي يوافق المرحلة ومن سوء حظنا ان البعض فيهم خشي من تقلبات الدهر وانصبت جهوده في الغالب من الاهتمام بالشق المالي حتى اصبح الفن استثناء والمدخول المادي هو القاعدة. وهدا ما جعل مدرسة هؤلاء ادا عرفناها بانها مدرسة ترسخ في فكر الجيل الجديد هدا الطموح المشوب بالخوف من تقلبات الزمن.اتمنى ان ياتي اليوم الدي يصبح لنا فنانون بوهميون لا يخلصون الا للفن وحده
للأسف جيل الحسن الثاني في كل الميادين الفنية والرياضية والسياسة والثقافية و العلمية والاعلامية … إذا رحل لا يعوض..
صراحة يجب على كل إنسان أن يتعظ و يستفيق من سباته لأننا جميعا في غفلة الهدف واضح لمادا خلقنا الله ل قوله تعالى ( وما خلقت الجن و الانس إلا ليعبدون) وقال تعالى كدلك ( كل من عليها فان و يبقى وجه ربك ذو الجلال و الاكرام) نصيحة لكل موحد أن يحاسب نفسه قبل الحساب ويسترجع الحقوق الى اصحابها قبل الندم و الحصرة و أن يباح كل إنسان عن الكسب الجلال و الابتعاد عن الشبهات اللهم إني قد بلغت فاشهد