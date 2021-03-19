رحيل عالم الدين الشيخ الصابوني عن 91 سنة

رحيل عالم الدين الشيخ الصابوني عن 91 سنة
صورة: أرشيف
الجمعة 19 مارس 2021 - 11:30

توفي العالم السوري محمد علي الصابوني عن عمر ناهز 91 سنة، وذلك وفق ما أعلنه مقربون من الراحل الذي ولد بمدينة حلب.

ويعد الصابوني أحد أبرز علماء أهل السنة والجماعة في العصر الحديث، ومن المتخصصين في علم تفسير القرآن، وهو مؤلف كتاب “صفوة التفاسير”.

وقد حاز الراحل على جائزة دبي للقرآن الكريم، ليتم اختياره الشخصية الإسلامية لعام 2007، وذلك لجهوده في خدمة الدين الإسلامي من خلال العديد من الكتب والمؤلفات، وخاصة في تفسير القرآن الكريم.

وقد خلف الراحل أكثر من ثلاثين مؤلفا، وعرف عنه رفضه لاستمرار الرئيس بشار الأسد في ممارساته ضد السوريين، ودعاه في أكثر من مناسبة إلى التخلي عن الحكم.

السنة والجماعة عالم دين محمد علي الصابوني وفاة

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‫تعليقات الزوار

10
  • مُريد
    الجمعة 19 مارس 2021 - 11:45

    رحمة الله على شيخنا الجليل، يجمعنا معاك إن شاء الله في الجنة و يجمعنا مع إمام الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم.

    4
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  • حسن
    الجمعة 19 مارس 2021 - 11:47

    تغمده الله برحمته إن لله وإنا إليه راجعون

    5
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  • الصراحة على عين ميكا
    الجمعة 19 مارس 2021 - 11:48

    تغمد الله برحمته التي وسعتك كل شيء في هذا اليوم العضيم والمبارك.

    0
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  • oujdi
    الجمعة 19 مارس 2021 - 11:49

    سبحان الله نور على نور،علم وتواضع وبصيرة، الله يرحمو ، مؤلفاته في قمة اللغة والأدب والتفسير وأغلب المغاربة قرؤوا صفوة التفاسير ، كلمة حق في وجه الطاغية الروسي بشار،

    0
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  • هجر
    الجمعة 19 مارس 2021 - 11:49

    اللهم ارحمه وتبته عن السؤال و اسكنه فسيح جناتك

    0
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  • قبض العلماء
    الجمعة 19 مارس 2021 - 11:50

    إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
    لله ما اعطى ولله ما اخذ وكل شيء عنده بقضاء وقدره
    اللهم اغفر له و أسكنه في فسيح جناتك

    0
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  • مريريكشي
    الجمعة 19 مارس 2021 - 11:50

    اللهم في هذا يوم الجمعة فأرحمه واغفر له واجعل الجنة مأواه، وإنا لله وإنا إليه راجعون

    0
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  • khalid sw
    الجمعة 19 مارس 2021 - 11:50

    رحمه الله تعالى رحمة واسعة و نفع الله بعلمه و الحقنا به مسلمين طائعين ،
    إنا لله و إنا اليه راجعون

    0
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  • عبد ربه
    الجمعة 19 مارس 2021 - 11:50

    هكذا نريد من الإعلام أن يكرم العلماء وهم أحياء ويرثيهم وهم أموات،لا كما عهدنا من قبل لا نسمع إلا تكريم (فنان).أو رثاءه

    0
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  • norddine
    الجمعة 19 مارس 2021 - 11:51

    تغمده الله بواسع رحمته وانا لله وانا اليه راجعون

    0
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