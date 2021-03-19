رحيل عالم الدين الشيخ الصابوني عن 91 سنة

توفي العالم السوري محمد علي الصابوني عن عمر ناهز 91 سنة، وذلك وفق ما أعلنه مقربون من الراحل الذي ولد بمدينة حلب.
ويعد الصابوني أحد أبرز علماء أهل السنة والجماعة في العصر الحديث، ومن المتخصصين في علم تفسير القرآن، وهو مؤلف كتاب “صفوة التفاسير”.
وقد حاز الراحل على جائزة دبي للقرآن الكريم، ليتم اختياره الشخصية الإسلامية لعام 2007، وذلك لجهوده في خدمة الدين الإسلامي من خلال العديد من الكتب والمؤلفات، وخاصة في تفسير القرآن الكريم.
وقد خلف الراحل أكثر من ثلاثين مؤلفا، وعرف عنه رفضه لاستمرار الرئيس بشار الأسد في ممارساته ضد السوريين، ودعاه في أكثر من مناسبة إلى التخلي عن الحكم.
رحمة الله على شيخنا الجليل، يجمعنا معاك إن شاء الله في الجنة و يجمعنا مع إمام الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم.
تغمده الله برحمته إن لله وإنا إليه راجعون
تغمد الله برحمته التي وسعتك كل شيء في هذا اليوم العضيم والمبارك.
سبحان الله نور على نور،علم وتواضع وبصيرة، الله يرحمو ، مؤلفاته في قمة اللغة والأدب والتفسير وأغلب المغاربة قرؤوا صفوة التفاسير ، كلمة حق في وجه الطاغية الروسي بشار،
اللهم ارحمه وتبته عن السؤال و اسكنه فسيح جناتك
إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لله ما اعطى ولله ما اخذ وكل شيء عنده بقضاء وقدره
اللهم اغفر له و أسكنه في فسيح جناتك
اللهم في هذا يوم الجمعة فأرحمه واغفر له واجعل الجنة مأواه، وإنا لله وإنا إليه راجعون
رحمه الله تعالى رحمة واسعة و نفع الله بعلمه و الحقنا به مسلمين طائعين ،
إنا لله و إنا اليه راجعون
هكذا نريد من الإعلام أن يكرم العلماء وهم أحياء ويرثيهم وهم أموات،لا كما عهدنا من قبل لا نسمع إلا تكريم (فنان).أو رثاءه
تغمده الله بواسع رحمته وانا لله وانا اليه راجعون