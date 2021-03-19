رحيل عالم الدين الشيخ الصابوني عن 91 سنة

توفي العالم السوري محمد علي الصابوني عن عمر ناهز 91 سنة، وذلك وفق ما أعلنه مقربون من الراحل الذي ولد بمدينة حلب.

ويعد الصابوني أحد أبرز علماء أهل السنة والجماعة في العصر الحديث، ومن المتخصصين في علم تفسير القرآن، وهو مؤلف كتاب “صفوة التفاسير”.

وقد حاز الراحل على جائزة دبي للقرآن الكريم، ليتم اختياره الشخصية الإسلامية لعام 2007، وذلك لجهوده في خدمة الدين الإسلامي من خلال العديد من الكتب والمؤلفات، وخاصة في تفسير القرآن الكريم.

وقد خلف الراحل أكثر من ثلاثين مؤلفا، وعرف عنه رفضه لاستمرار الرئيس بشار الأسد في ممارساته ضد السوريين، ودعاه في أكثر من مناسبة إلى التخلي عن الحكم.