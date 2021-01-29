رحيمي مرشح لجائزة "أفضل لاعب عربي" لـ2020

أعلن الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، خلال الساعات القليلة الماضية، عن الأسماء المرشحة للتتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوريات العربية لسنة 2020، التي يمنحها الاتحاد نفسه، وضمت اللائحة مهاجم الرجاء الرياضي سفيان رحيمي رفقة عدد من “نجوم” الكرة العربية.

ويدخل “النسر” الرجاوي سباق التتويج بهذه الجائزة مع مجموعة من الأسماء البارزة داخل أروقة البطولات العربية، على غرار التونسي علي معلول، لاعب الأهلي المصري، وزميله بالفريق حسين الشحات.

كما عرفت قائمة المرشحين وجود الفلسطيني محمود الوادي، لاعب بيراميدز المصري، والسوري عمر السومة، مهاجم الأهلي السعودي، وسلطان العنيزي، لاعب الكويت الكويتي، وثنائي السد القطري أكرم عفيف والهداف بغداد بونجاح.

كما شهدت اللائحة وجود كل من سالم الدوسري، لاعب الهلال السعودي، ومحمد داوود، عن فريق النفط العراقي، بالإضافة إلى اللاعب حسن معتوق، من الأنصار اللبناني، وعلي مبخوت، لاعب الجزيرة الإماراتي، ثم صالح راتب من الوحدات الأردني.

وضمت القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب عربي في الدوريات الأوروبية لاعبين مغربيين، هما أشرف حكيمي، لاعب إنتر ميلان، وياسين بونو، حارس مرمى إشبيلية الإسباني.

وفي ما يلي المرشحون لجائزة أفضل لاعب عربي في الدوريات الخارجية:

أشرف حكيمي “إنتر ميلان الإيطالي”

ياسين بونو “إشبيلية الإسباني”

محمد صلاح “ليفربول الإنجليزي”

رياض محرز “مانشستر سيتي الإنجليزي”

إسماعيل بن ناصر “ميلان الإيطالي”

وهبي الخزري “سانت إيتيان الفرنسي”

محمد النني “أرسنال الإنجليزي”

جستن ميرام “ريال سولت ليك”.

يشار إلى أن هذه الجائزة يشارك فيها نخبة من الإعلاميين الرياضيين في الوطن العربي لاختيار أفضل لاعب عربي يشارك في البطولات العربية، وكذلك أفضل لاعبي عربي يتألق في البطولات الدولية الأخرى.