ردود إسبانيا على المغرب تتأرجح بين التسويف والتلكؤ والاستجابة الجزئية

ردت الخارجية الإسبانية أخيرا على طلب المغربي، ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، قائلة إنه إذا أراد القضاء الإسباني استدعاء زعيم “البوليساريو” فإن حكومتها لن تتدخل في استقلالية العدالة الإسبانية.
وفي هذا الإطار قال حسن بلوان، الخبير في العلاقات الدولية، إن “التصريحات الإسبانية خلال الأيام الأخيرة اجتهدت في طمأنة المغرب، واعتباره شريكا إستراتيجيا، وأن العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية معه ممتازة وجيدة، إلا أنها في نظر الرباط غير كافية، إذ تنتظر ردودا مقنعة من إسبانيا في مسألة الصحراء المغربية، باعتبارها مستعمرا سابقا، وبحكم تدخلها في الملف واستقبالها مجموعة من الأشخاص والجمعيات الداعمة للانفصال، بالإضافة إلى موقفها المعارض للاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على صحرائه”.
وتابع الخبير ذاته: “إن تلكؤ إسبانيا وعدم استجابتها لمطالب المغرب الوحدوية في الصحراء المغربية جعلا الرباط تصعد من لهجتها الدبلوماسية، من خلال التذكير بأن البلد لن يلعب دور دركي أوربا في مسألة الهجرة، مع اتهام إسبانيا بمحاولة التخلي عن الشراكة الإستراتيجية مع المغرب من خلال استضافتها زعيم البوليساريو”.
وقدم بلوان قراءات للتطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية، قائلا إن “المغرب مصمم على الاستمرار في دينامية الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل، ويضغط على إسبانيا لاتخاذ موقف متوازن على غرار باقي الدول الأخرى”.
وأوضح الخبير ذاته أن “المغرب يفاوض من موقع مريح ويذكر إسبانيا باستيائه وإحباطه نتيجة استقبال المجرم إبراهيم غالي وهو مطلوب للعدالة، ويؤكد مرة أخرى أن الشراكة الإستراتيجية بين البلدين لن تكون على حساب السيادة على كامل التراب المغربي”.
كما أشار المتحدث إلى أن “المغرب مصمم على نهجه الأخلاقي بعدم الرد بالمثل ودعم الحركات الانفصالية في إسبانيا، وفاء لسياسته المبدئية بعدم التدخل في الشأن الداخلي للجيران، بل ساند أكثر من مرة وحدة الأراضي الإسبانية أمام النزعات الانفصالية”.
أما عن ردود إسبانيا على مطالب المغرب المشروعة فتوقع بلوان أنها “في الغالب ستتجه نحو المزيد من التسويف والتلكؤ أو الاستجابة الجزئية، لكن في إطار الحفاظ على العلاقات بين البلدين والحيلولة دون الوصول إلى القطيعة التامة”.
وقال الخبير ذاته أيضا إن الأمر سيتم عبر “الاستمرار في الحفاظ على التوازن الهش بين مصالح إسبانيا الحيوية في المغرب وبين امتيازاتها الاقتصادية في الجزائر”، وزاد: “مع الاستمرار في ازدواجية الخطاب في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، من خلال دعم مخطط التسوية الأممي وفي الوقت نفسه التماهي مع موقف الجزائر والجبهة الانفصالية؛ والاستمرار في خطاب طمأنة المغرب طيلة مدة احتضان المدعو إبراهيم غالي، ومحاولة الخروج من هذا المأزق بتحريك الدعوى القضائية في حدود معينة، رفعا للحرج الداخلي، وإرضاء للمطالب المغربية ولو بشكل جزئي”.
لا نريد اجوبة جوفاء كالناي يعطي ترنيمات موسيقية جميلة..وهو من القصب اجوف سهل الكسر…لا نريد من دولة ذات وجهين ان تظهر لنا انيابها بضحكة صفراء وقلبها ملآن شر ..نريد ان نعرف اين توجه هذه الدولة التي نصف اسطول الصيد البحري لاروبا من اسبانيا..يجري على بحارنا وينهب ثرواتنا البحرية بثمن بخس..نريد ان توضح توجهها السياسي حيال فضيتنا الوطنية التي هي من صنعتها ولها يد في كل ما يجري عند كلاب الجزائر والبوليزاريو…لا نريد من يضحك على اذقاننا..ولسنا مغرب البارح المستعمر من طرف اسبانيا وفرنسا..مغرب اليوم قادر على المجابهة.والتحديات .في كل المجالات …فإما المغرب او الجزائر ولقيطها..النفاق لا نريده وشد العصا من الوسط لعبة قديمة.
حل عند المغرب تمتيع المهاجرين دخول الى إسبانيا والى أوروبا من كل فج في مغرب بدون قبض عليهم
وقطع تعاون إسباني مغربي في أمن. أن تستقبل كبيرة أعداء هدا يعتبر تصغير من حجم دولة مثل المغرب
فرنسا وايسبانيا وغيرهم من الدول الاستعمارية لن يعترفو لا اليوم ولاغدا بمغربية الصحراء فليس من مصلحتهم الاستعمارية حل المشكل فهو بالنسبة لهم بقرة حلوب استزاف وحلب ونهب للمغرب والجزائر تم ان النضام المخزني في المغرب والنضام العسكري الحاكم في الجزائر لايريدان حل المشكل فهو بالنسبة لهم الهاء لشعبين الجارين عن الكثير من مشاكلهم والجميع يستغل مشكل الصحراء حسب مصالحه الخاصة والضحية الشعب الجزائري والمغربي الدي تستنزف وتنهب تراوتهم باسم مشكل لم نكن فيه كشعبين جارين طرفا من الاصل
الحكومة الاسبانية وضعت نفسها في موقف لاتحسد عليه. وهذا ناتج عن التواطؤ مع الجنرالات الذين لايفقهون في السياسة ..لأن مهنتهم التزوير والتضليل ..وهذه هي النتيجة .
يجب عدم اعتراض طريق المهاجرين إلى اسبانيا لأسباب إنسانية وعدم التعاون أمنيا لأسباب سياسية أهمها موقف اسبانيا المتقلب من الصحراء. و سترون العجب. إما أن نكون أو لا نكون