رد مغربي يدحض مغالطات وادعاءات "بولتون" حول الصحراء المغربية

انبرى سمير بنيس، المحلل السياسي والمستشار الدبلوماسي المغربي، للرد على مقالين تحليلين نشرا في مجلة “فورين بوليسي”، أحدهما لمستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، والثاني للأستاذ في جامعة سان فرانسيسكو ستيفن زونز، الذي يعتبر من أشرس المدافعين عن البوليساريو وعن الجزائر.
وشدد المستشار الدبلوماسي المغربي على كون المقالين المذكورين تضمنا مغالطات لا تصمد أمام التمحيص والتدقيق والتحليل الموضوعي، وتغاضيا عن العديد من المعطيات التاريخية والحجج القانونية التي لا يمكن بدونها فهم الأبعاد السياسية والتاريخية والجيو-استراتيجية لهذا النزاع.
وبناءً على الحجة والبرهان بالاستناد إلى وثائق ووقائع غير قابلة للطعن وإلى القانون الدولي العرفي، شرح بنيس كيف أن الوضع القانوني للملف قد تغير منذ انطلاق العملية السياسية عام 2007، التي أكدت أهمية التوصل إلى حل سياسي متوافق عليه ومقبول من الطرفين.
كما بيّن المحلل السياسي كيف ترتب عن اتساق الممارسة داخل مجلس الأمن ومن خلال قبول الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالحل السياسي وأهلية المخطط المغربي في المساعدة على التوصل إلى حل سياسي، (كيف ترتبت عن ذلك) نتائج قانونية أدت إلى تغيير الوضع القانوني للصحراء، بحيث أصبحت مرجعية حل النزاع هي القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن منذ عام 2007، وليس الحكم الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ولا مقتضيات مخطط التسوية لعام 1991.
بناءً على ذلك، أوضح بنيس أنه من منظور مجلس الأمن الذي يعتبر أهم هيئة تقريرية في الأمم المتحدة والكيان الساهر على حفظ الأمن والسلم الدوليين، فإن حل نزاع الصحراء المغربية لن يأتي إلا من خلال مفاوضات سياسية تحفظ ماء وجه كل الأطراف في ظل السيادة المغربية على الصحراء.
كما قام بنيس بدحض كل الادعاءات الواهية التي تقول بأن قرار الرئيس ترامب يتعارض مع القانون الدولي، موردا أن هذا القرار يعتبر ترجمة على أرض الواقع وبشكل واضح للموقف الذي تبنته الولايات المتحدة الأمريكية منذ عقدين من الزمن، حيث عبرت كل الإدارات الأمريكية المتعاقبة خلال هذه الفترة عن دعمها للمخطط المغربي لتمتيع الصحراء بالحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.
كما أن هذا القرار، يضيف المستشار الدبلوماسي، يعكس التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على الوحدة الترابية للمغرب بموجب مقتضيات مؤتمر الجزيرة الخضراء، الذي عبرت خلاله كل الدول المشاركة فيه، بما فيها أمريكا، عن التزامها باحترام الوحدة الترابية للمغرب، علماً أن الصحراء كانت تعتبر آنذاك جزء من التراب المغربي.
من جهة أخرى، أوضح المحلل السياسي أنه تماشيا مع مبدأ اتساق الممارسة من منظور القانون الدولي العرفي، فإن هذا القرار ما هو إلا استمرار للممارسة المتسقة والمستمرة التي دأبت عليها الإدارات الأمريكية خلال الفترة نفسها، بغض النظر عن توجهاتها الأيديولوجية.
بالإضافة إلى ذلك، التمس بنيس من الرئيس بايدن أن يحافظ على القرار الذي اعتمده سلفه ترامب، مؤكدا أن هذه الخطوة ستتماشى مع السياسة الأمريكية كما سبق الذكر تجاه المغرب وتجاه النزاع.
وأكد بنيس أن دعم المغرب لن يكون فقط إقراراً بضرورة التحلي بالواقعية من أجل إنهاء النزاع، بل كذلك عرفاناً بالعلاقات التي تجمع البلدين والمكانة التي تحظى بها المملكة في السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة.
وفي هذا الصدد، ذكر المستشار السياسي السابق لدى الأمم المتحدة أن المغرب ظل منذ أكثر من ستة عقود حليفاً استراتيجياً للولايات المتحدة، وساهم بشكل كبير في إنجاح استراتيجياتها وفي الحفاظ على مصالحها في المنطقة.
وشدد على أن المغرب هو البلد الوحيد في إفريقيا الذي تربطه اتفاقية للتبادل الحر مع الولايات المتحدة، كما أنه البلد الإفريقي الوحيد الذي تجري معه تدريبات عسكرية سنوية، بالإضافة إلى كونه من بين ثلاثة بلدان إفريقية تحظى بصفة “أكبر حليف خارج ملف الناتو”.
من جهة أخرى، أوضح بنيس أن دعم أمريكا للموقف المغربي سيمكنها من الحصول على موطئ قدم في جنوب المغرب، ويساعدها على تعزيز تواجدها في إفريقيا جنوب الصحراء وتعزيز حظوظها في تقوية نفوذها السياسي والاقتصادي في أفريقيا، في وقت أصبحت فيه هذه الأخيرة مسرحا لتنافس قوى عظيمة وإقليمية مثل الصين وروسيا وفرنسا والهند والمملكة المتحدة والبرازيل وتركيا.
ودحض المحلل السياسي المغربي ادعاءات بولتون وزونز بخصوص الاستغلال المزعوم للموارد الطبيعية للمنطقة من طرف المغرب، موضحا أنه خلافا للسردية المسيطرة، فإن عائدات المغرب من الفوسفاط بالمنطقة لا تمثل سوى 2 في المائة من مجموع إنتاج المجمع الشريف للفوسفاط و5 في المائة من إجمالي دخله السنوي.
وبخصوص الصيد البحري، أكد أن المغرب لا يحصل سنويا إلا على ما يقارب 60 مليون دولار مقابل تمكين بواخر الصيد الأوروبية من استغلال الموارد البحرية للمنطقة.
وأوضح بنيس أنه بينما لا يجني المغرب عائدات مالية كبيرة من خيرات المنطقة، فقد صرف عليها عشرات المليارات من الدولارات من أجل بناء مدن بأكملها وتجهيزها بأحدث المستشفيات والمنشآت الاجتماعية، مبرزا أن مؤشرات النمو في المنطقة أحسن من باقي مناطق المغرب، وأن مدن الصحراء توجد تحت تدبير سكانها، الذين ليس فقط يشاركون بشكل مباشر في التدبير الفعلي لشؤون المنطقة، بل إنهم كذلك أعضاء في البرلمان.
واستحضر في الختام تأكيد الملك محمد السادس عام 2014 أنه مقابل أي درهم يحصل عليه المغرب من الصحراء، فإن الدولة تصرف 7 دراهم من أجل جعل هذه المنطقة قطباً اقتصاديا وثقافيا واجتماعياً يضاهي باقي مناطق المغرب.
هؤلاء لايهمهم مصير الكيان الوهمي
فقط هؤلاء عباد المال لا أكثر
هل اسي بوريطة (التلميذ المواظب) مزال ماصيفطيش برقية تهنئة إلى الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن و نائبته كمالا هاريس. عفوا عفوا، أقصد هل جلالة الملك لم يرسل …. ؟؟ و شكرا على الديسلايكات مسبقا. time is running
هدا الامريكي معروف عدائه للمغرب مند مدة ولم نعرف السبب . الناس العاديون لا يعرفون معنى اتفاق وسيادي . مثلا اتفاق النووي مع ايران اتفاق المناخ ايام اوباما ..يمكن لرئيس بعده ان يغيره مثل الاتفاق المناخ في عهد ترامب مثل تغطية صحية اوباما كير وجاء رئيسا ترامب وغيره . اما السيادي لا يستطيع الرئيس بعده ان يغيره فهو موثوق في الدستور الامريكي . الموضوع الصحراء المغربية كان من الزمان تشتغل عليه الولايات المتحدة الامريكية داخل مؤسساتها وتعرف الخفايا والاستراجيات للبلد الامريكي فهي تدرس مستقبلا وليس حاليا . الناس المساكين لا يعرفون حتى دستورهم احرى ان يعرفوا الدستور الامريكي . الله الغالب . الجينرالات وجدوا شعوبهم الاميون لا يفقهون شيا ء
…قانون دولي ولا شرعية دولية .
في العلاقات الدولية هناك موازين القوى .
القوي ياكل الضعيف مثل قاتون الغاب.
الولايات المتحدة تحالفت مع القوى الاستعمارية الاوروبية في الحربين العالميتين وتقاسمت النفوذ مع القوى المنتصرة في الحرب والتي انفردت بحق الفيتو في مجلس الامن .
القوى الاستعمارية هي التي قسمت الامبراطورية العثمانية في الشرق والامبراطورية الشريفة في الغرب.
وهي التي فصلت موريتاتيا وسعت لفصل الصحراء لولا فطنة الحسن الثاني الذي استغفلها بالمسيرة الخضراء.
كما فطن الى النفوذ اليهودي الدولي وحرص على ربط الاتصال باليهود المغاربة الذين استغلوا وجود كوشنير في البيت الابيض لانتزاع الاعتراف الامريكي بمغربية الصحراء.
بولتون يشبه إلى حد كبير هؤلاء الأشخاص العنصريين الذين كنا نتابعهم ضمن سلسلة أفلام رعاة البقر(cowboy)،المغرب عصي على مثل تلك النماذج من الأشخاص لأن له رجالاته.
Bolton Qu’il s’occupe de ses magouilles qui
prend la politique pour un fond de commerce le Sahara marocain ne sera jamais un chantage pour son commerce et ses magouilles c’est une cause nationale et ligne rouge pour toute un pays et ce n’est pas une marionnette à la fin de vie qui va nous donner de leçons aux diables lui et les làches d’alger
بولتون يدافع عن من دفع له مبلغا سمينا واكيد انه لا يعرف حتى موقع الصحراء المتنازع عليها
هناك مؤامرة جزائرية إسبانية ، حول إرسال رسالة إلى جوبايدن الرئيس الأمريكي الجديد يدعونه لإلغاء قرارات ترامب حول إعترافه القانوني بالصحراء المغربية ، بواسطة نواب برلمانيون إسبان بعثوا برسالة مباشرة لبايدن لتحريضه على الالغاء هذا القرار، فعلى المغرب أن يستدعي السفيرة الإسبانية فورا للإستفسارها عن هذا التصرف الصبياني،
اشم رائحة الخيانة في قضية الصحراء سوف تصدر قرارات صادمة في الايام القادمة من طرف الرئيس الجديد ويجد المغرب نفسه في تطبيع مع إسرائيل دون أي ادنى تقدم في القضية
معروف ان بولتون يكن العداء للمغرب وافكاره شيوعية ماركسية تدعوا الى تقسيم الدول لسهولة السيطرة عليها. صناع القرار الامريكيين ادركوا ان المغرب بلد مستقر وسياسته حكيمة ولا يتدخل في الشؤون الداخلية لجيرانه عوض جارة السوء التي هي راعية الارهاب كما ان مكانة المغرب الجيواستراتيجي وبوابة افريقيا تجعل معظم الدول الان تفكر في التعامل معه بجدية ولاستثمار في مناطقه الجنوبية التي تحررت سنة 1975 وشيدت بها البنية التحتية وبنايات ومعامل ومصانع للساكنة في حين ان ساكنة مخيمات تندوف لا تجد حتى الماء الصالح للشرب.
واستحضر في الختام تأكيد الملك محمد السادس عام 2014 أنه مقابل أي درهم يحصل عليه المغرب من الصحراء، فإن الدولة تصرف 7 دراهم من أجل جعل هذه المنطقة قطباً اقتصاديا وثقافيا واجتماعياً يضاهي باقي مناطق المغرب.
زيد الشحمة في ظهر المعلوف. بينما يموت ابناء الأطلس جوعا وبردا ….. و أبائهم وإخوتهم يرابطون في الحدود دفاعا عن الوطن .لكم الله يا ابناء وطني…
لقد تخلص المغرب من ايزنوف الذي خسر مقعده بالكونغريس و كان من أشد و الد اعداء المغرب باعتباره قائدا للوبي المدافع عن كوريا الشرقية فال الكونغرس لكنه رحل و أخذ معه مليارات البترودولار الجاء زائرية بدون نتيجة..بولطون كان سيكون مزعجا للمغرب اكثر لو بقي في منصبه كمستشار للامن القومي لكن عمو ترامب عزله و أزاحه لأنه كان كيبرزطو و داير ليه الترنونو و الضجيج فشحال من ملف كيرفض و كيعارض توجه الرئيس من بينها هاد الاعتراف بمغربية الصحراء و داكشي علاش عمو ترامب دار ايه الصابونة باش يرتاح منو ..بولطون غادي يبقى ينبح و لكن بلا نياب حيت ماعندو حتى منصب و بايدن قاد و عين الغريق ديالو مافيهش بولطون و ماغاديش يكون…العلبة السوداء لي خاص المغرب يرد منها البال مزيان و يطوقها و يحتويها هي نائبة الرئيس كامالا هاريس اما بايدن خونا و حبيبنا و فالجيب ايلا مالواتو و فراناتو هاديك هاريس لانها خطيرة جدا
كل ما بني على باطل فهو بـــاطر.
الشعوب الحرة تتقدم وتنتج لخدمة البشرية ,والشعوب المتخلفة تتقاتل على الصحاري والرمـال المتحركة لا فــائدة فيهــا إطلاقاً.
مايهمه هو جني المال من عند جماعة الخير المدافعين عن الشعوب المستضعفة العالم تغير والعقلية عند العسكر لاترى الا صرف الاموال أعتقد النظام العسكري عنده عمى الالوان كيف يفكر الله اعلم ولكن نهايته اقتربت لو لا الجائحة منعت الحراك بقي لهم اخر ورقة هي متى سيرجع الحراك ومطالتهم بالتنحي
« Quand le chat n’est plus là, les souris dansent » “بولتون” يطمع في “كاشيات” العسكر كما اعتاد من قبل وبما أن “ترامب” اقتربت ساعته فقد استأنف لغطه حول الصحراء المغربية… حبا في ما يغدقه عليه العسكر من اموال الجزائريين… نتمنى أن يجد من يسكته نهائيا.
من ابتغى العزة بغير الإسلام اذله الله
ستنقلب عليكم أمريكا و اسرائيل وسترون
مقال رائع! مقال يعكس جهدا تحليليا مميزا لخبير في. القانون الدولي ويعكس ابعد من هذا غيرة وطنية خالصة في مجلة ذات صيت عالمي يقرؤها فقهاء القانون الدولي وصناع القرار السياسي.
حبذا لو شارك مثقفوها وخبراؤنا بنفس هذه المقالات العلمية الرصينة التي تصبح مع مرور الوقت مرجعا للخبراء الدوليين.
هنيئا لنا بأمثال السي سمير بنيس
أحيانا احس بأن من يكتبون عن ما يفعله امثال بولتون و زونزي و كأنهم يستهزؤون بنا!!!!
هل لهذين الشخصين أدنى دراية بمشكل الصحراء؟؟ طبعا لا،فهم يدافعون و يكتبون مقابل الدفع!!! و هذا معروف منذ زمان، لا يهمهم الحق،لوبيات مستعدة أن تشتري لك مناصرين في المحافل الدولية و تقيم تظاهرات مناوؤة أو مناصرة لك!!!!
ادفع و تنتصر، الجزائر و غيرها لا يدافعون عن الصحراويين، هناك صراع مع المغرب تاريخي منذ الحرب الباردة، اليوم هذا البلد تحجرت سياساته و ما عاد قادرا على التخلص منها، لمصلحة داخلية فقط!!! وهو مستعد لبذل مزيد من المال لأنه يجلب له مالا في الداخل!!!
الجزائريون في ازمة لأن اموالهم سيطر عليها الكبار، انظروا كيف يتطاحنون الآن و كل جهة تحاول السيطرة و من هنا الاعتقالات الجارية و المحاكمات…….خليها على الله و صافي…..
هاد الأوباش بحالهم بحال جنرالات الجزائر والجارية ديالها البوليساريو، عايشين برزق الجزائريين ونهب أموالهم، القافلة تسير …..
ما يكتبه المغاربة من ردود عل بولتون وغيره من الذين يدافعون عن الأطروحة الجزائرية بمقالات في صحف أمريكية مقابل رواتب ضخمة لا قيمة لها ما دامت لم تصل إلى نفس المنابر التي يتحدث منها أولائك الذين يأجرون أقلامهم للنظام الجزائري، فما قيمة الردود الذتي يكتبها مغاربة ويوجهونها لمغاربة يعرفون كل ما يحاك ضد قضيتهم الوطنية. لولا غياب الصوت المغربي عن هذه الصحف الأمريكية لما تجرء بولتن وستيفن زونز ان يكتبوا ما شاءوا ومتى شاءوا
الدول تخلق لوبيات من اجل جلب الاستثمارات و السياح و النظام العسكري يستخدمها من اجل معاكسة جاره و لكن ما يقوم به الجنرالات في صالح المغرب بدون ان نرد عليهم و ادا قبل الجزاءريون صرف الاموال على المرتزقة و المسترزقين فداك شانهم
نحن المغاربة الشرفاء الاحرار أبناء المملكة المغربية الشريفة ، لايهمنا ما يقوله الأخرون عن وحدتنا الترابية للمملكة المغربية. سالينا وسدينا وجمعنا وطوينا منذ زمن بعيد .نحن نرى دائما المستقبل.
هدا يدل النضام العسكري الشيوعي بداء يجري بسرقة ويوضف الانوال الشعب في شراء الابواق الجايعة والمتسولة كما فعلت مع الرئيس النيجر القادم الدي قدمت له رشوة بملوينين دولار لكن فضحهك ادا لابد من الدبلوماسية ان تقف وقفة قوية لان هناك اموال تدفع هده الايام قبل بروز بيدن ان النضام الحاقد يشتري تلك الافواه القديمة مثل بولثن الكداب الحاقد
إذا مورست الضغوط على الرءيس الأمريكي الجديد لإلغاء قرار ترمب و هو امر مستبعد….يحق للمغرب هو الاخر سحب قرار اعترافه باستقلال امريكا عن التاج البريطاني في القرن18 و المضي قدما في استرجاع الصحراء الشرقية…فالمغرب يعتبر احد اعرق الدول عندما كانت بقية الشعوب مجرد قبائل….و بعضها لم يكمل بعد50 سنة من التاسيي!!!!
الحل الأساسي لقضية الصحراء المغربية هو التنمية في كل مناطق المغرب، و بناء دولة قوية اقتصاديا و سياسيا و عسكريا. (اللغة التي يفهمها العالم هي القوة)
هدا جون بولتون، واحد من أعداء المغرب، كان مستشار الأمن القومي ديال ترامب ووقعو مشاكل بيناتهم وجرا عليه، ترامب بالنسبة ليه أي قضية هي “صفقة محتملة” ممكن يحولها لمكسب سياسي ولا فرص عمل للأمريكيين.
جون بولتن شخص جاي من الطبقة السياسية وعندو مسار حافل بالمناصب السياسية المهمة وبإختصار السيد بالنسبة ليه أي مشكل كايتحل بالقوة وفشحال من مناسبة ترامب رفض المقترحات ديالو باش يقصف سوريا والعراق وإيران ولبنان، السيد رافض تماما لفكرة إعتراف أمريكا بسيادة المغرب على الصحراء، فواحد المقال ديالو على القرار ديال المريكان قال بلي ترامب ضحى ب 45 عام ديال الحياد الأمريكي فقضية الصحراء على قبل “مكسب سياسي بسيط” لي هو إستئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل وضحى بالعلاقات الأمريكية-الجزائرية وهو عارف بلي العلاقة بين الدزاير والمريكان ماوصلاش لدرجة إعتبار الجزائر “حليف” ويكفي يمشي يشوف واردات الجزائر من السلاح والقمح والسلع الأساسية منين كايشريوهم، وعارف بلي المريكان عمرها ماكانت محايدة فهاد الملف ومن ديما كانت فصف المغرب اما سياسيا بالمواقف ديالها اما بصفقات التسليح و التدريبات المشتركة.