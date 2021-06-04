رزمة مخدرات تورط ثلاثة أشخاص بمدينة سطات

رزمة مخدرات تورط ثلاثة أشخاص بمدينة سطات
صورة: هسبريس
الجمعة 4 يونيو 2021 - 17:21

أفلحت عناصر الشرطة بولاية أمن سطات، الجمعة، في توقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة؛ وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها.

ووفق مصادر هسبريس فإن توقيف المشتبه فيه جاء نتيجة الأبحاث والتحريات المنجزة من قبل مصالح الشرطة القضائية بمدينة سطات، على خلفية حجز رزمة يفوق وزنها 10 كيلوغرامات من مخدر القنب الهندي والتبغ المهرب، جرى العثور عليها بعدما تم التخلي عنها من قبل الموقوف وشخصين كانا برفقته.

وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي التمهيدي الذي فتحته عناصر الضابطة القضائية بولاية أمن سطات، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، فيما مازالت الأبحاث جارية بغرض توقيف المشتبه فيهما الآخرين، بعدما تم تحديد هويتيهما.

القنب الهندي المؤثرات العقلية المخدّرات سطات

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