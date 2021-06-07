رسالة المخارق إلى الطبقة العاملة

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‫تعليقات الزوار

5
  • حسن
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 23:09

    الاتحاد المغربي للشغل المنظمة النقابية التاريخية الوحدوية الاصيلة. الاتحاد كان ولازال في خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها. كونوا في الموعد وضعوا تقتكم في نقابتكم الاصيلة والمناضلة.

    -14
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  • ربيع مراكش
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 23:13

    عاش الاتحاد المغربي للشغل نقابة مستقلة جماهيرية ديمقراطية

    -6
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  • نورة
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 23:38

    بكل فخر و اعتزاز ننتمي إلى المنظمة العتيدة المستقلة، نناضل من داخلها بكل حرية و استقلالية من أجل الدفاع عن الكرامة و المساواة و العدالة الاجتماعية، فمن أجل تحصين مكتسباتنا التاريخية و من أجل انتزاع المزيد من الحقوق و المكتسبات ،صوتوا على الاتحاد المغربي للشغل، المدافع الأمين على الطبقة العاملة و عموم الجماهير الشعبية
    عاش الطبقة العاملة المغربية
    عاش الاتحاد المغربي للشغل

    -5
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