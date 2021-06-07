رسالة المخارق إلى الطبقة العاملة

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الاتحاد المغربي للشغل المنظمة النقابية التاريخية الوحدوية الاصيلة. الاتحاد كان ولازال في خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها. كونوا في الموعد وضعوا تقتكم في نقابتكم الاصيلة والمناضلة.
عاش الاتحاد المغربي للشغل نقابة مستقلة جماهيرية ديمقراطية
بكل فخر و اعتزاز ننتمي إلى المنظمة العتيدة المستقلة، نناضل من داخلها بكل حرية و استقلالية من أجل الدفاع عن الكرامة و المساواة و العدالة الاجتماعية، فمن أجل تحصين مكتسباتنا التاريخية و من أجل انتزاع المزيد من الحقوق و المكتسبات ،صوتوا على الاتحاد المغربي للشغل، المدافع الأمين على الطبقة العاملة و عموم الجماهير الشعبية
عاش الطبقة العاملة المغربية
عاش الاتحاد المغربي للشغل