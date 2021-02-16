أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

2
  • hamidou
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 01:17

    هل من وضع هده الصورة عن قصد او عفويا. الرجل يمتل اسرائيل والمغرب ممتل بالمرأة. ونعرف ان الرجال قوامهن عن النساء. والمرأة نكون دائما تحت طاعت الرجل. ونعرف الكلمة الاخيرة تكون للرجل. ادن ما المقصود. نحن تحت رحمة اسرائيل. او ليس لنا كلمة تعلوا على اسرائيل. وهل اسرائيل هي من لديها الكلمة الاخيرة علينا. لا افهم شبئ. من وضع هده ااصورة ليس غبي. وفي الوسط ولد صغير بمعنى مستقبلا سنكون صنيعة اسرائيل. هدا ما فهمته. وان كان تفسير آخر لنسمع او نقرأ للمتبعين لهسبريس

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • OUJDI-TAMGHRABIT
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 01:20

    ON N’A AUCUN PROBLÈME AVEC ISRAËL.
    VIVE L’AMITIÉ MAROCO-ISRAÉLIENNE.
    VIVE LE MAROC. VIVE LE ROI.
    LE MAROC D’ABORD.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
محطة شمسية بالجديدة
الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 21:42 1

محطة شمسية بالجديدة

صوت وصورة
أخنوش في اشتوكة أيت باها
الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 20:40 87

أخنوش في اشتوكة أيت باها

صوت وصورة
غياب الدراما الإذاعية
الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 20:15 2

غياب الدراما الإذاعية

صوت وصورة
مستجدات كورونا في المغرب
الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 19:45 1

مستجدات كورونا في المغرب

صوت وصورة
مواجهة ظاهرة الإرهاب
الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 18:24 1

مواجهة ظاهرة الإرهاب

صوت وصورة
إطار تعليمي يسكن الشارع
الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 13:59 50

إطار تعليمي يسكن الشارع