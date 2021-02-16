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تعليقات الزوار2
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هل من وضع هده الصورة عن قصد او عفويا. الرجل يمتل اسرائيل والمغرب ممتل بالمرأة. ونعرف ان الرجال قوامهن عن النساء. والمرأة نكون دائما تحت طاعت الرجل. ونعرف الكلمة الاخيرة تكون للرجل. ادن ما المقصود. نحن تحت رحمة اسرائيل. او ليس لنا كلمة تعلوا على اسرائيل. وهل اسرائيل هي من لديها الكلمة الاخيرة علينا. لا افهم شبئ. من وضع هده ااصورة ليس غبي. وفي الوسط ولد صغير بمعنى مستقبلا سنكون صنيعة اسرائيل. هدا ما فهمته. وان كان تفسير آخر لنسمع او نقرأ للمتبعين لهسبريس
ON N’A AUCUN PROBLÈME AVEC ISRAËL.
VIVE L’AMITIÉ MAROCO-ISRAÉLIENNE.
VIVE LE MAROC. VIVE LE ROI.
LE MAROC D’ABORD.