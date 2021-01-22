رسمياً .. أولى جرعات اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" تصل إلى المغرب

بعد ترقب كبير، حطت قبل قليل من اليوم الجمعة بمطار محمد الخامس الدولي ضواحي الدار البيضاء، طائرة للخطوط الملكية المغربية محملة بشحنة أولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا “أسترازينيكا” قادمة من الهند.
وهذه أول شحنة من اللقاح المضاد لكورونا تصل إلى المملكة المغربية، وتتكون من حوالي مليوني جرعة من لقاح “أسترازينيكا أكسفورد” البريطاني المصنع في دولة الهند، فيما تعثر وصول اللقاح الصيني لأسباب لم تكشف عنها الحكومة المغربية.
وقال هارش فاردان شرينغلا، وزير الخارجية الهندي، في تصريح سابق، إن الحكومة الهندية أجازت الصادرات التجارية للقاحات المضادة لفيروس كورونا؛ إذ سيتم تصدير الشحنات الأولى إلى المغرب والبرازيل يوم الجمعة.
وأضاف شرينغلا أن الإمدادات التجارية للقاح، “ستبدأ من يوم الجمعة تماشيا مع التزام رئيس الوزراء ناريندرا مودي بتسخير القدرات الإنتاجية الهندية لخدمة البشرية جمعاء ومكافحة الوباء”.
وكانت طائرة للخطوط الملكية توجهت السبت الماضي إلى الهند من أجل جلب الشحنة الأولى من اللقاحات، لكن المغرب فوجئ حينها في آخر لحظة بعدم جاهزية الشحنة من المورد الرئيسي، والأمر نفسه حصل مرات عدة مع الشركة الصينية، وفق مصادر هسبريس.
وأكدت المعطيات التي توصلت بها هسبريس من مصادرها أن هذا الأمر أصبح عاديا منذ انتشار جائحة “كورونا”، سواء مع المعدات التي تهم الوباء أو الأجهزة، قائلة إن “هذا الأمر لم تعد تحدده المساطر التجارية التي كان معمولا بها في السابق”.وبوصول أولى الجرعات، يكون المغرب ثاني دولة إفريقية تحصل على اللقاح ضد كورونا بعد سيشل التي بدأت حملة التلقيح رسميا في 10 يناير الجاري. كما يرتقب أن يشرع المغرب نهاية الأسبوع الجاري في حملة التلقيح الوطنية ضمن الاستراتيجية الوطنية المعلنة.
وسبق لوزير الصحة، خالد آيت الطالب، أن كشف عن عزم المغرب اقتناء حوالي 65 مليون جرعة من اللقاحيْن المضاديْن لفيروس كورونا، ضمن الحملة الوطنية للتلقيح واسعة النطاق وغير المسبوقة التي أعلن عنها الملك محمد السادس.
وأعلن آيت الطالب أن عملية التلقيح ستشمل 25 مليون مواطن مغربي، مشيرا إلى الاستعدادات الجارية لانطلاق الحملة الوطنية للتلقيح التي بلغت مراحل جد متقدمة، توجت بإجراء تداريب ميدانية عمت كل المحطات المعدة لاحتضان العملية، بهدف تدريب الأطر وتفادي العوائق التي قد تحدث خلال التنزيل الفعلي للبرنامج الوطني للحملة.
اللقاح الذي كان محمل عبر شاحنات كبيرة الحجم مرفوقة بحراسة من طرف الأمن والدرك الملكي كانت متجهة إلى إحدى مستشفيات سيدي عثمان بالدارالبيضاء هل كانت للمغاربة او موجهة لدولة أخرى
وصلات 2 مليون باش يبداو بالأطباء والبوليس والناس ديال الصفوف الأمامية ونتمنى الباقي ميتعطاش باش يتلقحو الناس الكبار لي خايفين عليهم من هاد الوباء والله يدير الخير ترجع حياتنا كيفما كانت قبل وأفضل
الله اعلم ما شفنا والو واش لقاح كورونا ولا بوحمرون الكذب عندكم بالدم
اظن انه اصبح لزاما على صانع القرار المغربي اعادة النظر في العلاقات مع جمهورية الصين الشعبية من خلال الغاء كافة العقود الاستثمارية للخطر الاصفر
الحمد لله… يا ربي ادفع عنا هذا الوباء واشف عبادك انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك
هرمنا من أجل هذه اللحظة؟نسأل الله أن يجعل فيه خير لنا وترجع الأمور إلى طبيعتها بادن الله إنه سميع مجيب
هههههههههههه داك نهارر رسميا وصول طائرة مع 10 دليل محملة بالجرعة الاولى وهاد نهار رسميا وصول طائرة. محملى بالجرعة الاولى اوا فهم تسطا
كفاش رسمياً علاه هداكشي لوصل قبل كانو كتريكلو على الوقت والله متفهم شحاجة مع هاد الناس
اضن ان المسؤولين في المغرب وصلتهم الفكرة
يجب الاستثمار. في العلم والعلماء عوض الاستثمار في المهرجانات وكرة القدم
ايوا الناس ليكنتم باغيين اللقاح اوا وريونا حنة يديكم او سيرو تلقحوا ولا فيكم غير البلابلا كونو مواطنون كيكنتو قبل مايجي اللقاح
على سلامتنا
مشكلة الكذاب انه.. حتى لو قال الحقيقة يوما ما…لا احد يصدقه…
اللهم أشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين واعفوا عنا يارب العالمين
نحمد الله ونشكره على ملكنا حفظه الله. على كلمته المسموعة لدى رؤساء الدول.المغرب اول دولة إفريقية تتوصل باللقاح. والفضل راجع لملك البلاد.
نتمناو اللقاح يوصل بكمية كافية حيت المغاربة محتاجيناه بزاف وتكون الدولة مسؤولة على التوقيت
الحمد لله وصل اللقاح نتمناو تبدى العملية تاعت التلقيح باش الأوضاع ترجع كيفما كانت من قبل.
هاد 2 المليون يالاه تكفي الجيش و الشرطة و السلطة و اطر الصحية و تعليمية .
اما داك درويش علم الله فوقاش توصلو النوبة .
من 65 مليون إلى ميلون سبحان مبدل الاحوال لماذا لم توضح الحكومة اسباب تاخر اللقاح الصيبني الا حنى معندناش الجرأة نقولو الحقيقة
كل مرة المغرب لاول مرة يتوصل بلقحاح، علاش شحال من اول مرة كتكون فلحاجة؟؟؟
الطائرة قادمة من الهند.؟؟ يا ربي تستر وصافي راها كملات….واك واك أعباد الله.
يجب التركيز في التلقيح على كبار السن لأنهم الأكثر هشاشه أمام الفيروس.
عندما كانت تحط الطائرات بعد عودة المتوجين في مهرجانات الغناء والرقص كنا نهرول ونستقبل الفائزين بالإحتفالات و الفرح فالآن ما علينا إلا نختبئ و ننظر من بعيد.
هاته الجائحة ستكون درسا لبلادنا للاعتماد على النفس والاستتمار في البحت العلمي و التكنلوجي وتشجيع المهارات المغربية في الخارج بتحفيزات للرجوع إلى بلادهم للمساهمة في تنميته عوض ان ستغلهم دول أخرى والدكتور سليمي واجب أخلاقي لمساعدة بلاده مع مجموعة من الخبراء والدكاترة المغاربة لإنتاج لقاحات وأدوية محلية الصنع عوض انتضار هولاء الصينيين الدين نشروا هادا الفيروس وخربوا العالم ويقومون الان بابتزاز العالم بلقاحهم، ياخدون ولا يعطون قوم ماحوج وهاجوح ويجب إعادة فرض التأشيرة عليهم ومحاصرتهم لكي يتعلموا ما هو المغرب
المهم أن لا يكون إجباريا بأي طريقة ملتوية فأنا لا أحبذ استعمال التلقيح خليتوا ليكم.
فقط للإشارة..اللقاح سويدي-بريطاني …خير ان شاءالله.
Merci
مبروك علنا وصول الشحنة الأولى قادمة من الهند فوجأت عندما اسمع الهند تصنع اللقاح والمغرب يصنع المهرجانات واين تصريحات وزير الصحة التعاون المغربي الصيني والتجارب السريرية بين البلدين سوف يكون المغرب الصباق من جلب اللقاح
حمقتونا كل مرة رسميا رسميا والو مشفنا والو
وهل تعتبر 2مليون جرعة محفزة لمحاربة كورونا ..؟ واين اللقاح الذي تم الإخبار به منذ فترة على أساس انه اللقاح الصيني؟ هههه
الحمد لله اللي وصلات اعلى خير وابيخير.المرة القادمة جمعوا راسكم أو اول استثمار ايديروا المغرب هو الاستثمار في الأدوية واللقاحات.لكان هاد الهند ما ابغاتش تعطينا هاد اللقاح ما شي غادي اتكون موصيبة .وا الحكومة وا جمعوا ك……..كم.راه لكان ماكان التدخل انتاع خلال الملك والله لا وصلاتنا شي شوكة.
انجلترا دولة العلم والاختراع كل الاختراعات انطلقت منها الصين يصعب الثقة فيهم
الاسراع في تلقيح الشعب من اجل الوصول الى المناعة الجماعية تكتسي أهمية بالغة من اجل استئناف القطاعات المتوقفة كالسياحة
والله ولي التوفيق
حوالي مليوني جرعة من لقاح أين هي البقية هذه كذبة أبريل الهدف من ذلك إلهاء الشعب عن الاهتمام بالقضايا الأساسية؛ كالمطالبة بالمساواة والعدالة والحقوق، وحرية و…و….و.
اللهم ارفع عنا هذا البلاء .واجعلنا امنين سالمين يارب