حميد نرجيس يلتحق رسمياً بحزب الاتحاد الاشتراكي

أعلن حميد نرجيس، أحد مؤسسي حزب الأصالة والمعاصرة، مساء اليوم الأربعاء، التحاقه بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والترشح باسمه في الاستحقاقات المقبلة.

وأكد نرجيس، أنه قرر الترشح باسم “حزب الوردة” في الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة، موضحا حسب مصادر حضرت لقاء عقد بمنزل البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف الزعيم، وشهد حضور عشرات الرؤساء والمنتخبين الداعمين له، أنه قرر خوض الاستحقاقات المقبلة باسم حزب الاتحاد الاشتراكي بعد مفاوضات جرت بينه وبين قيادته.

ومن شأن ترشح حميد نرجيس باسم “الوردة” على مستوى إقليم الرحامنة أن يعيد لـ”حزب عبد الرحيم بوعبيد” وهجه، خصوصا أنه لا يتوفر على مستشارين جماعيين باسمه في هذه الدائرة.

كما سيمكن التحاق حميد نرجيس بالحزب المذكور من تعزيز تواجد “الوردة” على مستوى جهة مراكش آسفي، لاسيما أن وجوها بارزة التحقت به في الفترة الأخيرة بقلعة السراغنة وأسفي والصويرة واليوسفية، ما سيجعل فوزه بمقاعد الجهة وشيكا.